Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, investitorii fiind atenţi la rezultatele financiare ale companiilor.

• London Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de articole de lux Burberry Group Plc au urcat cu 6,1%, la 1.862,50 pence la ora locală 15.18.

Burberry a raportat rezultate financiare solide pentru ultimul trimestru din 2021 şi şi-a modificat în sens pozitiv estimările de profit.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,3%, la 7.589,48 puncte la ora 15.20.

• Euronext Paris

- Titlurile grupului auto franco-italian Stellantis NV au urcat cu 0,2%, la 19,14 euro la ora 16.06. Strategia Comisiei Europene de a elimina treptat motoarele cu ardere internă în favoarea vehiculelor electrice este o alegere politică ce implică riscuri de mediu şi sociale, a declarat directorul executiv al Stellantis, Carlos Tavares. De la fuziunea Fiat Chrysler şi Peugeot, care a creat Stellantis, al patrulea producător de automobile din lume după producţie, Tavares a elaborat un plan de electrificare, de 30 de miliarde de euro, care a ajutat acţiunile Stellantis să crească cu peste 60% în primul lor an.

- Indicele CAC 40 s-a apreciat cu 0,9%, la 7.194,80 puncte la ora 16.09.

• Borsa Italiana

- Titlurile grupului bancar italian UniCredit SpA au pierdut 0,9%, ajungând la 13,58 euro la ora 16.25. UniCredit a anunţat marţi că nu va mai oferi servicii bancare de bază în Asia-Pacific pentru clienţii săi europeni, în conformitate cu planurile destinate eficientizării operaţiunilor internaţionale şi reducerii costurilor.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 0,2%, la 27.425,44 puncte la ora 16.27.

• New York Stock Exchange

Bursele americane crescut ieri dimineaţă, pe fondul declinului randamentelor tilturilor de trezorerie.

- Titlurile lanţului de magazine Macy's Inc. s-au apreciat cu 2,6%, la 25,87 dolari la ora locală 10.01, cele ale The Home Depot Inc. - cu 0,1%, la 367,20 dolari.

- Acţiunile AT&T Inc., cea mai mare companie de telecomunicaţii din Statele Unite ale Americii, au coborât cu 1,2% la 26,99 dolari la ora 10.01, cele ale Verizon Communications Inc. - cu 0,7%, la 53,07 dolari. Cele două companii au convenit marţi să amâne temporar activarea unor turnuri wireless în apropierea aeroporturilor cheie din Statele Unite, pentru a evita o întrerupere semnifica- tivă a curselor aeriene din ţară.

- Titlurile ArcBest Corp. au pierdut 1,8%, ajungând la 90,65 dolari la ora 10.03. Două mari companii de logistică din SUA, ArcBest şi NFI Industries, intenţionează să pună în funcţiune mai multe mii de stivuitoare care pot fi operate de la distanţă, în contextul în care sectorul de distribuţie se confruntă cu un deficit persistent de personal.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,3%, la 35.480,94 puncte la ora 10.04, S&P 500 - cu 0,6%, la 4.604,25 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Apple Inc. au urcat cu 0,5%, la 170,71 dolari la ora 10.08. Gigantul tehnologic a fost liderul pieţei de smartphone-uri în ultimul trimestru din 2021, după vânzări, cu o cotă de 22%, potrivit Canalys.

- Titlurile Gilead Sciences Inc. au scăzut cu 1,6%, la 69,30 dolari la ora 10.09. Compania biofarmaceutică a anunţat marţi că o reţea de distribuitori şi furnizori a vândut în farmaciile americane versiuni contrafăcute ale tratamentelor pentru HIV ale companiei în valoare de 250 de milioane de dolari, pe parcursul a doi ani.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,9%, la 14.629,85 puncte la ora 10.10.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, urmând cursul pe care s-au înscris în ziua anterioară pieţele americane.

- Acţiunile grupului japonez de electronice Sony Corp. au coborât cu aproape 13%, la 12.410 yeni, după ce, marţi, rivalul american Microsoft Corp. a anunţat preluarea dezvoltatorului de jocuri video Activision Blizzard pentru 68,7 miliarde de dolari.

- În acelaşi domeniu, titlurile Nintendo Co. au înregistrat un minus de 0,2%, la 53.290 yeni, cele ale Panasonic Corp. - de 1,9%, la 1.293 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 2,8%, la 27.467,23 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Newcrest Mining Ltd. au coborât cu 1%, la 23,97 dolari australieni, cele ale rivalului Northern Star Resources Ltd. - cu 3,6%, la 8,75 dolari australieni, ca urmare a declinului cotaţiilor metalului preţios. - Titlurile companiei petroliere Woodside Petroleum Ltd. au consemnat un plus de 0,9%, la 25,42 dolari australieni, cele ale rivalei Santos Ltd. - de 1,8%, la 7,27 dolari australieni, ca urmare a creşterii preţurilor ţiţeiului pentru a patra zi la rând.

- Indicele S&P/ASX 200 s-a depreciat cu 1%, la 7.332,50 puncte.