Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, în aşteptarea publicării, astăzi, a minutelor reuniunii băncii centrale americane (Fed) din 31 ianuarie - 1 februarie.

• Euronext Paris

- Titlurile Capgemini SE, companie multinaţională de IT, s-au depreciat cu 2,6%, la 182,25 euro la ora locală 14.51, după ce aceasta a estimat un avans mai lent al veniturilor sale.

- Acţiunile companiei de utilităţi Engie SA au urcat cu 4,6%, la 14,21 euro la ora 14.53. Engie a raportat creşterea profitului său în 2022, pe fondul preţurilor mari ale gazelor naturale şi energiei electrice.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,3%, la 7.313,11 puncte la ora 14.54.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke (BMW) AG au coborât cu 1%, la 98,64 euro la ora 14.54, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 0,8%, la 74,29 euro, după publicarea datelor care arată că exporturile Germaniei spre China au scăzut cu 7,1% în ianuarie, faţă de perioada similară din 2021, ajungând la 7,4 miliarde de euro.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,3%, la 15.425,80 puncte la ora 14.55.

• London Stock Exchange

- Acţiunile HSBC Holding Plc, cea mai mare bancă din Europa, au crescut cu 4,1%, la 645,90 pence la ora 14.04, după ce aceasta a anunţat majorarea cu 92% a profitului său trimestrial.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,3%, la 7.990,12 puncte la ora 14.06.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au scăzut ieri dimineaţă, din cauza raportărilor dezamăgitoare ale unor companii.

- Acţiunile Home Depot Inc., cel mai mare retailer american specializat în vânzarea de produse de bricolaj, au coborât cu 4,8%, la 302,56 dolari la ora 09.41. Compania a raportat venituri trimestriale sub aşteptări.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co., cea mai mare bancă din SUA, au pierdut 0,8%, atingând 141,09 dolari la ora 09.43.

Un fost manager de investiţii de la JPMorgan, Frederic Marino, şi un fost bancher la Julius Baer, Yoshiki Ohmura, au fost condamnaţi la o pedeapsă cumulată de 11 ani de închisoare, de către un tribunal din Londra, pentru fraudarea cu milioane de dolari a fondului suveran de investiţii din Libia, conform Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,8%, la 33.545,36 puncte la ora 09.44, S&P 500 - cu 0,8%, la 4.046,31 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Meta Inc., deţinătorul Facebook, au urcat cu 2%, la 176,28 dolari la ora 09.45. Facebook a obţinut temporar respingerea unui proces colectiv împotriva sa din Marea Britanie, evaluat la 3 miliarde de lire sterline, în care reţeaua de socializare este acuzată că a abuzat de poziţia sa dominantă pe piaţă pentru a monetiza datele personale ale utilizatorilor.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 1%, la 11.667,31 puncte la ora 09.46.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, în aşteparea publicării minutelor reuniunii Fed.

- Titlurile producătorului nipon de utilaje grele Komatsu Ltd. au urcat cu 0,6%, la 3.327 yeni, cele ale producătorului de roboţi industriali Fanuc Corp. au coborât cu 1,1%, la 22.450 yeni, după publicarea unui sondaj care arată că activitatea de producţie a ţării a scăzut, în februarie, în cel mai rapid ritm din ultimele 30 de luni.

- Acţiunile grupului bancar Sumitomo Mitsui Financial Inc. au scăzut cu 1,2%, la 5.929 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 1,5%, la 983 yeni. Kazuo Ueda, ex-membru al consiliului de conducere al Băncii Japoniei, nominalizat de Guvernul de la Tokyo pentru funcţia de guvernator al acesteia, va fi audiat vineri, în Camera inferioară a Parlamentului nipon.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 0,2%, la 27.473,10 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au consemnat un minus de 0,3%, la 48,30 dolari australieni, după ce aceasta a raportat scăderea profitului său în primul semestru fiscal. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au crescut cu 3,2%, la 23,30 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,8%, la 126,13 dolari australieni.

- Titlurile Magnis Energy Technologies Ltd. au urcat cu 3,7%, la 0,42 dolari australieni, după cea compania a obţinut un contract pentru livrarea de grafit către producătorul american de maşini electrice Tesla Inc.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,2%, la 7.336,30 puncte.