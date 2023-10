Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, odată cu declinul randamentelor titlurilor de stat din zona euro.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de energie Siemens Energy AG s-au apreciat cu 2,5%, la 7,68 euro la ora locală 15.28. Societatea negociază cu Guvernul de la Berlin obţinerea de garanţii pentru un proiect, după o serie de probleme majore la divizia sa de turbine eoliene.

- Titlurile Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, au câştigat 0,1%, atingând 106,55 euro la ora 15.29. Săptămâna trecută, compania a raportat creşterea câştigurilor sale în trimestrul al treilea.

- Acţiunile Mercedes-Benz Group AG au coborât cu 1,7%, la 55,27 euro la ora 15.31. Compania a informat recent că se aşteaptă ca marja de profit a diviziei auto să se situeze anul acesta în partea inferioară a prognozelor, după ce a raportat scăderea câştigurilor sale în trimestrul al treilea.

- Indicele DAX a crescut cu 0,02%, la 14.690,82 puncte la ora 15.31.

• Euronext Paris

- Titlurile Sanofi SA au înregistrat un plus de 3%, la 83,87 euro la ora 15.32. Compania farmaceutică franceză se redresează după declinul de vineri, generat de anunţul potrivit căruia îşi abandonează ţintele de profit pe 2025.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 0,4%, la 6.823,53 puncte la ora 15.33.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, în aşteptarea reuniunii de politică monetară a Fed, în zilele de 31 octombrie - 1 noiembrie.

- În acest context, titlurile Citigroup Inc. au înregistrat un plus de 1,3%, la 38,72 dolari la ora locală 10.52, cele ale Bank of America Corp. - tot de 1,3%, la 25,49 dolari.

- Acţiunile companiei auto General Motors Co. (GM) au crescut cu 0,5%, la 27,35 dolari la ora 10.53, după ce aceasta a ajuns la un acord cu sindicatul United Auto Workers pentru încheierea grevei. GM rămăsese singurul producător de automobile din Detroit fără un nou contract de muncă pentru următorii patru ani.

- Titlurile Autoliv Inc., companie americano-suedeză producătoare de sisteme de securitate auto, au pierdut 1,1%, atingând 91,33 dolari la ora 11.03. Autoliv intenţionează să concedieze aproximativ 220 de angajaţi de la marile sale uzine din Franţa şi să transfere 100 de salariaţi la alte uzine, măsura făcând parte din planul reducere a costurilor, anunţat anterior.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1%, la 32.742,50 puncte la ora 11.04, S&P 500 - cu 0,8%, la 4.148,23 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile grupului de tehnologie Apple Inc. au urcat cu 1%, la 169,96 dolari la ora 11.05. Tata Group urmează să înceapă asamblarea iPhone în India, după ce grupul Wistron a aprobat vânzarea diviziei sale de producţie locale către conglomeratul Tata, anunţă Reuters.

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, s-au apreciat cu 2,1%, la 124,73 dolari la ora 11.06. Google a încheiat un acord pentru realizarea de investiţii de până la două miliarde de dolari în compania de inteligenţă artificială Anthropic, potrivit Reuters. Compania a investit 500 de milioane de dolari în avans în rivalul OpenAI şi a fost de acord să adauge 1,5 miliarde de dolari, în timp.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,9%, la 12.758,03 puncte la ora 11.07.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, în aşteptarea reuniunilor de politică monetară ale Fed şi Băncii Japoniei.

- În contextul dat, acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au coborât cu 2,6%, la 7.122 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 2%, la 1.230 yeni.

- Titlurile companiei auto Honda Motor Co. s-au depreciat cu 4,2%, la 1.528 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - cu 4,5%, la 566 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1%, la 30.696,96 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Tietto Minerals Ltd. au urcat cu 33%, la 0,56 dolari australieni, după ce exploratorul de aur a primit o ofertă de preluare de la Zhaojin Capital, care propune 629 de milioane de dolari australieni (398,97 milioane de dolari SUA) pentru restul pe care nu îl deţine.

- Pe acelaşi segment, titlurile Northern Star Resources Ltd. au crescut cu 0,4%, la 12,09 dolari australieni, acţiunile Evolution Mining Ltd. - cu 0,6%, la 3,61 dolari australieni, cele ale Bellevue Gold Ltd. au - cu 1,7%, la 1,48 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,8%, la 6.772,90 puncte.