Bursele din Europa au scăzut ieri, după ce guvernul francez a redus estimarea de creştere a economiei ţării în 2024 la 1%, de la 1,4%, cât preconiza anterior.

• Euronext Paris

- Titlurile producătorului francez de componente auto Forvia SE, format în urma fuziunii Faurecia şi Hella, au coborât cu 11,3%, la 14,25 euro la ora locală 14.40. Compania a anunţat că intenţionează să elimine până la 10.000 de posturi în Europa pe parcursul următorilor cinci ani, inclusiv la Hella, în cadrul noului său program denumit "EU-Forward", conform Reuters. La finele anului trecut, Forvia avea 75.500 de salariaţi în Europa, în special în Franţa, Germania, Polonia, Cehia şi Spania.

- Acţiunile BNP Paribas SA au urcat cu 0,7%, la 54,74 euro la ora 14.42. Cea mai mare bancă din Franţa a anunţat că va obţine o rentabilitate de 12% a capitalurilor proprii în 2026, în loc de 2025.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 0,2%, la 7.749,73 puncte la ora 14.45.

• Deutsche Börse

- Titlurile grupului bancar german Deutsche Bank AG s-au apreciat cu 0,5%, la 12,04 euro la ora 14.49, cele ale Commerzbank AG au scăzut cu 1,5%, la 10,65 euro. Pentru prima dată în istorie, cele mai mari bănci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari), în contextul în care impulsul dat de dobânzile crescute de Banca Centrală Europeană (BCE) le-a permis băncilor comerciale să genereze rezultate record, conform Bloomberg. Profitul net combinat al celor mai mari 20 de bănci din Europa continentală, care au raportat până acum rezultatele pentru anul 2023, a urcat până la 103 miliarde de euro, de la 78 de miliarde de euro în 2022. În plus, trei sferturi din băncile din grupul analizat au înregistrat anul trecut cele mai mari profituri din istoria lor, menţionează Bloomberg.

- Titlurile companiei aeriene Deutsche Lufthansa AG au consemnat un minus de 1%, la 7,348 euro la ora 14.50. Personalul de la sol din cadrul Lufthansa continua greva ieri, fiind afectate activităţile aeroporturilor din Frankfurt, Munchen, Berlin, Köln, Dusseldorf, Hamburg şi Stuttgart.

- Indicele DAX a coborât cu 0,3%, la 17.062,52 puncte la ora 14.53.

Bursele din SUA au fost închise ieri, americanii sărbătorind Washington's Birthday (Ziua Preşedinţilor).

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, în majoritate, odată cu redeschiderea pieţelor chineze după vacanţa de Anul Nou Lunar.

- În acest context, titlurile companiei auto japoneze Toyota Motor Corp. s-au apreciat cu 0,5%, la 3.430 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - cu 1,3%, la 564 yeni.

- Acţiunile Nintendo Co., producător de electronice şi jocuri video, au pierdut 5,8%, ajungând la 8.356 yeni, după apariţiei unei ştiri care sugerează că lansarea Switch 2, următoarea versiune a consolei sale de referinţă, va fi amânată pentru primele luni din 2025.

- Titlurile Japan Excellent Inc. s-au depreciat cu 0,3%, la 117.200 yeni. Compania de investiţii a anunţat un program de răscumpărare de acţiuni de 2.000 de milioane de yeni. Programul se va derula până în 10 luna mai 2024.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 0,04%, la 38.470,38 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile Westpac Banking Corp. s-au apreciat cu 2,7%, la 25,24 dolari australieni. Furnizorul australian de credite ipotecare a estimat că este posibil ca politica monetară internă să devină mai puţin restrictivă în anul următor.

- Pe acelaşi segment, acţiunile celei mai mari bănci din ţară, Commonwealth Bank of Australia, au crescut cu 0,7%, la 117,13 dolari australieni, cele ale ANZ Group Holdings Ltd. - cu 0,3%, la 28,50 dolari australieni, titlurile National Australia Bank Ltd. - tot cu 0,3%, la 33,17 dolari australieni.

- Acţiunile companiei miniere BHP Group Ltd. au urcat cu 0,9%, la 46,04 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 1,6%, la 130,96 dolari australieni, pe fondul avansului cotaţiilor materiilor prime. În acelaşi sector, acţiunile Fortescue Ltd. stagnau la 28,40 dolari australieni.

- Titlurile retailerului de comustibili Ampol Ltd. au consemnat un plus de 0,8%, la 37,88 dolari australieni (nivelul maxim al ultimilor opt ani), după ce acesta a anunţat profituri anuale în creştere.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,09%, la 7.665,10 puncte.