Bursele europene au scăzut şi ieri, după ce, în ziua anterioară, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a retrogradat ratingul de ţară al SUA, de la "AAA" la "AA+", aşteptându-se la o deteriorare fiscală în următorii ani.

• London Stock Exchange

- Titlurile Ferrexpo Plc, companie de comercializare a mărfurilor şi minerit cu sediul în Elveţia, s-au depreciat cu 1,9%, la 90,90 pence la ora locală 14.44, după ce aceasta a raportat scăderea producţiei de peleţi în prima jumătate a anului curent.

- Acţiunile BAE Systems Plc, cea mai mare companie europeană din industria apărării, au câştigat 5,2%, ajungând la 981,60 pence la ora 14.56. BAE şi-a modificat în sens pozitiv estimările pentru anul 2023, după ce a raportat rezultate solide pentru primul semestru.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 1%, la 7.591,39 puncte la ora 14.57.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de logistică DHL Group AG au pierdut 1,7%, atingând 43,56 euro la ora 15.43. DHL a anunţat marţi scăderea profiturilor sale trimestriale.

- Titlurile Schaeffler AG au consemnat un declin de 0,2%, la 5,76 euro la ora 15.45, în pofida faptului că grupul cu operaţiuni în sectoarele auto, industrial şi aerospaţial şi-a modificat în urcare estimările pentru profitul din anul fiscal 2023.

- Acţiunile Hugo Boss AG s-au depreciat cu 1,9%, la 71,60 euro la ora 15.47, deşi casa de modă germană a raportat câştiguri trimestriale în creştere.

- Indicele DAX a coborât cu 1%, la 16.084,06 puncte la ora 15.48.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs negativ ieri dimineaţă, după decizia de retrogradare luată de Fitch Ratings.

- În acest context, titlurile băncii de investiţii Morgan Stanley s-au depreciat cu 1,4%, la 89,71 dolari la ora locală 10.08, cele ale Goldman Sachs Group Inc. - cu 1,5%, la 352,42 dolari.

- Acţiunile Uber Technologies Inc., companie de ride -sharing, au urcat cu 0,8%, la 47,01 dolari la ora 10.09, deşi aceasta a raportat marţi rezultatele financiare sub aşteptările analiştilor.

- Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,6%, la 35.416,18 puncte la ora 10.11, S&P 500 - cu 1%, la 4.533,33 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Tesla Inc. au pierdut 1,8%, ajungând la 256,48 dolari la ora 10.11. Autorităţile americane de reglementare în domeniul siguranţei auto au anunţat marţi că au deschis o investigaţie asupra a 280.000 de vehicule Tesla Model 3 şi Model Y noi, din cauza rapoartelor privind pierderea controlului direcţiei şi a servodirecţiei, informează Reuters.

- Acţiunile grupului de tehnologie Apple Inc. au scăzut cu 1,2%, la 193,34 dolari la ora 10.12, cele ale retailerului online Amazon.com Inc. - cu 2,3%, la 128,64 dolari. Ambele companii sunt aşteptate să îşi anunţe astăzi rezultatele financiare trimestriale.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 1,7%, la 14.043,19 puncte la ora 10.14.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, după declinul consemnat în ziua anterioară de pieţele de pe Wall Street.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au coborât cu 1%, la 6.470 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 0,4%, la 1.128 yeni. Minutele reuniunii din iunie a Băncii Japoniei, publicate ieri, arată că instituţia va menţine politica monetară ultra-relaxată.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 2,3%, la 32.707,69 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au depreciat cu 1,6%, la 28,11 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - cu 2,1%, la 25,35 dolari australieni. În reuniunea de politică monetară de marţi, Reserve Bank of Australia (RBA) a decis să menţină dobânda-cheie la 4,1%.

- Acţiunile Commonwealth Bank of Australia au consemnat un minus de 2,3%, la 103,46 dolari australieni.

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au coborât cu 1,1%, la 45,85 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,9%, la 115,82 dolari australieni, odată cu declinul preţului minereului de fier. În acelaşi sector, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au pierdut 2%, ajungând la 21,55 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 1,3%, la 7.354,60 puncte.