BURSELE LUMII S&P 500 şi Nikkei 225, la niveluri record

Bursele din Europa au scăzut ieri, pe fondul incertitudinilor generate de rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare din Franţa.

• Euronext Paris

- Acţiunile Airbus SE au coborât cu 1,6%, la 133,56 euro la ora locală 15.27, deşi constructorul european de avioane a confirmat luni că a livrat 323 de unităţi în prima jumătate a anului, în creştere cu 2% faţă de 316 în aceeaşi perioadă a anului 2023, conform Reuters.

- Titlurile companiei auto franco-italo-americane Stellantis NV au pierdut 0,1%, ajungând la 17,99 euro la ora 15.30. Stellantis a anunţat ieri că îşi va extinde gama de vehicule hibride accesibile, până la 36 de modele în Europa în 2026, în ideea de a veni în întâmpinarea cererii în creştere pentru acest tip de maşini, informează Reuters.

- Pe acelaşi segment, acţiunile Renault SA s-au depreciat cu 2,1%, la 48,86 euro la ora 15.31.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 1,2%, la 7.531,02 puncte la ora 15.31.

• London Stock Exchange

- Acţiunile companiei petroliere britanice BP Plc au consemnat un declin de 4,2%, la 454,80 pence la ora 14.48.

BP a informat că aşteaptă ca profitul său din trimestrul al doilea să fie afectat de deprecieri şi de marje mai mici din operaţiunile de rafinare.

- Tot pe segmentul ţiţeiului, titlurile Royal Dutch Shell Plc s-au depreciat cu 0,1%, la 2.832 pence la ora 14.51.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,6%, la 8.146,59 puncte la ora 14.51

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, indicele S&P ajungând la un nou record. Investitorii aşteaptă, săptămâna aceasta, datele privind evoluţia inflaţiei din SUA.

- Titlurile Chemours Co. au urcat cu 4,3%, la 23,28 dolari la ora locală 10.11. Banca de investiţii UBS a modificat în sens pozitiv calificativul acordat acţiunilor producătorului de chimicale: "cumpără", de la "neutru".

- Acţiunile General Mills Inc., companie din industria alimentară, s-au depreciat cu 0,2%, la 62,35 dolari la ora 10.23. Unele dintre cele mai mari grupuri alimentare din SUA încep să îşi piardă puterea de a creşte preţurile, ceea ce le pune în pericol creşterea vânzărilor, conform Financial Times. General Mills, cunoscută pentru cerealele sale pentru micul dejun, cheltuie cu 20% mai mult pe cupoane în noul său an fiscal, în timp ce "sunt câteva puncte de preţ pe care trebuie să le ascuţim", a declarat recent directorul general al companiei, Jeff Harmening.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,4%, la 39.174,75 puncte la ora 10.24, S&P 500 a urcat cu 0,2%, la 5.582,70 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Tempus AI Inc. s-au apreciat cu 2,4%, la 33,98 dolari la ora 10.24. Mai multe bănci de pe Wall Street au îndemnat la achiziţia de titluri ale companiei de sănătate şi diagnostic. Tempus AI, care utilizează inteligenţa artificială (AI) pentru interpretarea testelor medicale, a debutat pe piaţa Nasdaq în luna iunie.

- Acţiunile Apple Inc. au crescut cu 0,4%, la 228,66 dolari la ora 10.27. Suita de funcţii de inteligenţă artificială pregătite pentru iPhone sub egida Apple Intelligence va fi disponibilă în primăvara anului viitor, în loc de toamna acestui an, susţin surse citate de Bloomberg. Conform acestora, funcţiile de AI din cadrul Apple Intelligence nu vor fi disponibile odată cu lansarea iOS 18, în toamnă, ci abia în primăvara lui 2025,

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,3%, la 18.462,35 puncte la ora 10.27.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, indicele Nikkei 225 atingând un nivel record, în condiţiile în care investitorii pariază pe o reducere a dobânzilor în SUA.

- În acest context, titlurile companiei auto nipone Honda Motor Co. s-au apreciat cu 0,09%, la 1.702 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp. - cu 5%, la 14.605 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 2%, la 41.580,17 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile gigantului minier BHP Group Ltd. au crescut cu 0,6%, la 43,74 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Ltd. - tot cu 0,6%, la 120,60 dolari australieni, în pofida declinului preţului minereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Ltd. s-au apreciat cu 0,2%, la 21,86 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,9%, la 7.829,70 puncte.