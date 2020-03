Bursele din Europa au crescut ieri, în contextul în care preţul petrolului a revenit pe curs pozitiv, iar Italia a raportat cel mai mic număr de contaminări cu noul coronavirus din ultimele două săptămâni.

• Euronext Paris

- Titlurile companiei de media Vivendi SA au urcat cu 9,1%, la 19,84 euro la ora 15.05. Vivendi a finalizat vânzarea a 10% din Universal Music Group (UMG) către un consorţiu condus de Tencent Holdong din China. Tranzacţia dă UMG o valoare de 30 de miliarde de euro.

- Acţiunile companiei auto Renault SA au consemnat un minus de 1,1%, la 17,08 euro la ora 15.08. Constructorul de maşini a decis să trimită în şomaj parţial majoritatea salariaţilor săi terţiari din regiunea Ile-de-France (din jurul Parisului), pentru a se adapta la scăderea activităţii provocată de pandemia de coronavirus.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,1%, la 4.382,95 puncte la ora 15.08.

• Euronext Amsterdam

- Acţiunile gigantului siderurgic ArcelorMittal NV au urcat cu 7,8%, la 8,60 euro la ora 15.11. Compania a informat că îşi reduce producţia din cauza pandemiei de coronavirus.

- Indicele AEX a consemnat un plus de 1%, la 480,82 puncte la ora 15.13.

• Borsa Italiana

- Titlurile grupului bancar Intesa Sanpaolo SpA s-au depreciat cu 1,5%, la 1,45 euro la ora 15.24. Banca a anunţat că va suspenda propunerea de a plăti acţionarilor dividende de 3,4 miliarde de euro, ca să-şi majoreze rezervele de capital, aşa cum au cerut autorităţile de reglementare.

- Indicele FTSE MIB a câştigat 0,2%, ajungând la 16.903,68 puncte la ora 15.25.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri, în deschidere, în condiţiile în care SUA sunt noul focar al contaminărilor cu coronavirus.

- Acţiunile constructorului auto Ford Motor Co. s-au depreciat cu 0,6%, la 5 dolari la ora 09.47. Compania a anunţat că a decis să-şi amâne planul care viza repornirea unor uzine din America de Nord la începutul lunii aprilie, din cauza îngrijorărilor cu privire la siguranţa angajaţilor în contextul pandemiei. În plus, Ford Motor a informat că va produce 50.000 de ventilatoare medicale în următoarele 100 de zile, la o fabrică din Michigan, în colaborare cu divizia medicală a grupului General Electric Co.

- Titlurile companiei farmaceutice Johnson & Johnson au scăzut cu 1,5%, la 131 dolari la ora 09.49. Guvernul Statelor Unite a încheiat acorduri cu Johnson & Johnson şi Moderna, şi a anunţat că discută cu cel puţin alte două companii pentru extinderea capacităţii de producţie locale pentru vaccinuri împotriva coronavirusului, chiar dacă nu sunt încă disponibile vaccinuri sigure şi eficace.

- La ora 09.51, indicele Standard & Poor's 500 a coborât cu 1%, la 2.600,53 puncte, Dow Jones Industrial Average - cu 0,9%, la 22.124,96.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au avut un curs mixt ieri, după ce China a anunţat redresarea activităţii sale industriale în luna martie.

- Acţiunile companiei japoneze de distribuţie Fast Retailing Co. au câştigat 2%, ajungând la 44.190 yeni, în urma anunţului conform căruia vânzările cu amănuntul din ţară au crescut cu 0,6% (ajustat sezonier) în februarie, în vreme ce aşteptările arătau un declin de 1,7%, după avansul de 1,5% consemnat în ianuarie.

- Indicele Nikkei 225 a pierdut 0,9%, atingând 18.917,01 puncte.

• Hong Kong Stock Exchange

- Titlurile gigantului chinez de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd. au crescut cu 1,7%, la 183,40 dolari HK. Compania are în plan să cumpere cel puţin 10% din societatea de curierat Yunda Holding Co., potrivit unor surse citate de Reuters.

- Indicele Hang Seng a înregistrat un plus de 1,9%, la 23.603,48 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile producătorului de aur Evolution Mining Ltd. au consemnat un minus de 8,8%, la 3,82 dolari australieni, cele ale Newcrest Mining Ltd. - de 6%, la 23,05 dolari australieni, în condiţiile în care preţul metalului galben a avut un curs negativ.

- Acţiunile Wesfarmers Ltd., societate cu operaţiuni în domeniul comerţului, au coborât cu 4,5%, la 34,27 dolari australieni. Compania a anunţat că vrea să vândă 5,2% din lanţul de supermarketuri Coles Group Ltd., ale cărui titluri au pierdut 10%, afişând un preţ de 15,16 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 2%, la 5.076,80 puncte.