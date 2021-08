Primii doi oameni din PNL Buzău au opinii diferite când vine vorba despre alegerea preşedintelui partidului. Astfel, dacă deputatul Gabriel Avrămescu, preşedintele PNL Buzău, va susţine candidatura lui Florin Cîţu la congresul din septembrie, opţiune exprimată încă de la finele lui iulie, senatorul Vlad Pufu, preşedintele Organizaţiei Municipale, a PNL Buzău a anunţat recent că este de partea lui Ludovic Orban pentru şefia partidului.

• Avrămescu: "Votăm pentru România Liberală!"

Preşedintele PNL Buzău, Gabriel Avrămescu, a participat, vineri, la întâlnirea liderilor PNL prilejuită de depunerea candidaturii pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal a premierului Florin Cîţu.

În cadrul evenimentului, Florin Cîţu şi-a prezentat moţiunea România Liberală, document care cuprinde programul şi viziunea candidatului în ceea ce priveşte activitatea şi strategia PNL, pentru următorii 4 ani.

Gabriel Avrămescu, preşedinte PNL Buzău, a precizat: "Mi-am declarat susţinerea pentru candidatul Florin Cîţu la şefia PNL întrucât, aşa cum am mai spus, consider că e timpul pentru un suflu nou şi o schimbare de paradigmă la nivelul partidului. Am participat, astăzi, la întâlnirea de la Bucureşti, în calitate de preşedinte al PNL Buzău, dar şi ca reprezentant al echipei liberale buzoiene şi am semnat moţiunea România Liberală, în numele meu şi al colegilor mei, care au votat în majoritate, în Biroul Politic Judeţean, pentru susţinerea candidaturii premierului Florin Cîţu. În ciuda anumitor dezacorduri de păreri, PNL rămâne un partid unit şi continuă să-şi îndeplinească îndatoririle faţă de români aşa cum s-a angajat. Am discutat cu Florin Cîţu despre următoarele acţiuni ale PNL Buzău şi mi-a mărturisit că Buzăul va beneficia de susţinere de la centru, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat până acum. Am susţinut că reforma politică este necesară, în contextul în care, în ultimii ani, electoratul şi-a pierdut încrederea în clasa politică, dezamăgit fiind de modul în care deciziile politice au reflectat o slabă administraţie a statului. Sunt de părere că reuşita PNL pentru îndepărtarea PSD de la conducerea României, după zeci de ani, nu reprezintă un motiv de relaxare pentru Partidul Naţional Liberal, ci, mai degrabă, acest lucru determină, cu atât mai mult, mobilizarea Partidului Naţional Liberal pentru recâştigarea încrederii românilor în clasa politică. În aceste condiţii, reforma politică la nivelul PNL central dar şi la nivelul filialelor judeţene poate fi o oportunitate pentru echilibrul partidului".

La rândul său, senatorul Vlad Pufu, preşedintele Organizaţiei Municipale a PNL Buzău, şi-a anunţat susţinerea pentru Ludovic Orban într-o postare pe Facebook, cu doar o zi înaintea lansării candidaturii lui Florin Cîţu: "Prin consecvenţă, m-am respectat pe mine, am respectat echipa din care am făcut parte şi mai ales adversarul. Am semnat Moţiunea preşedintelui Ludovic Orban convins fiind că există mai mult ca oricând nevoie de experienţă şi dialog în viaţa politică românească. De multe ori continuitate înseamnă liniştea de care avem nevoie pentru a aşeza o construcţie solidă în timp. În cele mai grele perioade pentru ţară, atunci când şi-a pus amprenta glorios pe istoria noastră, PNL a avut continuitatea ca element definitoriu".

Alegerile interne la nivelul conducerii Partidului Naţional Liberal, se vor desfăşura în cadrul Congresului Naţional, la data de 25 septembrie 2021.