Buzăul, campion la suprafaţa cultivată cu usturoi

• Soiul "Benone", pregătit să ajungă brand naţional de usturoi

Buzăul îşi menţine poziţia de lider naţional după suprafaţa cultivată cu usturoi. În plus, leguma atrage tot mai mulţi producători aşa că suprafaţa ocupată creşte de la an la an. Mai mult, cercetătorii buzoieni au demarat procedura pentru a omologa un soi de usturoi extrem de valoros, recuperat de la locuitorii comunei Râmnicelu, considerată "patria usturoiului", care ar putea deveni brand naţional.

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău anunţă încheierea campaniei de înregistrare a cererilor de înscriere în Programul de susţinere a producţiei de usturoi pentru anul 2021. Astfel, au fost depuse un număr de 146 de cereri pentru o suprafaţă de 257,95 hectare.

Cosmin Florea, directorul Direcţiei Agricole Buzău, a transmis: "La o analiză comparativă a datelor, se observă că faţă de anul anterior, când au fost virate sumele reprezentând ajutorul de minimis pentru un număr de 129 de beneficiari şi pentru o suprafaţă de 219,11 hectare, anul acesta numărul solicitarilor a crescut, ceea ce demonstrează interesul fermierilor pentru accesarea acestui tip de sprijin financiar, Buzăul fiind cap de listă la nivel naţional în ceea ce priveşte suprafeţele cultivate cu usturoi".

Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 3.000 euro/ha, fără a depăşi valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar. Valorificarea producţiei se face în perioada 15 iunie - 22 noiembrie, iar documentele justificative se pot depune la D.A.J. Buzău până la data de 29 noiembrie 2021.

"Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău va efectua inspecţii în teren pe parcursul perioadei de vegetaţie a culturilor de usturoi şi va verifica permanent modul de respectare a prevederilor legale. Ca în fiecare an D.A.J. Buzău este alături de fermierii buzoieni şi acordă tot sprijinul necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare în vederea accesării ajutoarelor de minimis şi pentru desfăşurarea activităţilor agricole", a spus Cosmin Florea, directorul DADR Buzău.

• Soiul "Benone", brand naţional de usturoi

Un soi de usturoi cultivat în urmă cu 200 de ani în comuna Râmnicelu, judeţul Buzău, dar uitat de producătorii locali a fost readus la viaţă şi chiar omologat anul acesta de Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău. Usturoiul care are o aromă şi un gust deosebit are şi un nume pe măsură. Este vorba despre soiul de usturoi "Benone", aşa cum l-au botezat cercetătorul Costel Vânătoru, prieten de al marelui interpret de muzică populară, împreună cu producătorul care deja are 15 hectare cultivate cu usturoiul Benone.

Întreaga poveste a usturoiului "Benone" a început în urmă cu cinci ani când Valentin Jecu, unul dintre cei mai mari cultivatori de usturoi din judeţ, a apelat la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare în Legumiculură din Buzău. Cercetătorii de aici au reuşit să preia soiurile locale, pe cale de dispariţie, şi să dezvolte altele noi. Dintre acestea, usturoiul "Benone" a fost deja omologat şi este aproape gata să ajungă pe mesele românilor şi să devină un brand naţional.

Anul acesta,Valentin Jecu a înfiinţat o cultură de 15 hectare cu acest soi şi se aşteaptă la o recoltă foarte bună.

"În acest moment avem cultivată o suprafaţă de 15 hectare numai cu soiul Benone, dezvoltat împreună cu Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău. În primul şi în primul rând, are acel gust unic, acel gust dulce-acrişor-iute, pe care nu-l mai are niciun alt soi de usturoi pe care îl găseşti pe piaţă. Calităţile vin şi din terenul zonei, care îi dă aceste calităţi unice", spune Valentin Jecu.

Costel Vânătoru, cercetător la Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău: "Trebuie să ştim că usturoiul are cerinţe speciale de sol şi de climă. Nu se obţin rezultate bune pe tot teritoriul ţării noastre, ci numai în zone pretabile pentru usturoi, în luncile râurilor, în zone cu teren uşor nisipos, cu drenaj bun, aşa cum este în apropierea albiei râului Râmnicu Sărat".

De altfel între Costel Vânătoru şi Benone Sinulescu există o relaţie de prietenie strînsă astfel că a fost doar un pas până când, împreună cu producătorul local, s-a decis ca leguma să poarte numele "Benone"

Usturoiul Benone are deja cumpărători. Potrivit fermierului din Râmnicelu, pentru noul sortiment sunt deja comenzi de la câţiva producători buzoieni de cârnaţi de Pleşcoi, dar şi de la un supermarket din Vrancea.