Într-o mare de eşecuri fotbalistice, echipa naţională de tineret a reuşit să scoată la lumină două insule de speranţă. A doua calificare consecutivă la turneul final al Campionatului European reprezintă o performanţă demnă de a fi salutată. Generaţia lui Hagi, Man, Coman, Paşcanu, Moruţan şi-a demonstrat valoarea la acest nivel, iar din acest moment trebuie să confirme şi la nivel de seniori. În plus, beneficiază de un capital de simpatie extraordinar după performanţa din 2019, când au jucat în semifinalele CE. Egalul cu Danemarca, obţinut în urma unui final de meci înfiorător de calm, cu oaspeţii neating mingea 15 minute, a consfinţit o calificare obţinută după un parcurs constant, cu foarte puţine scurt-circuite. Chiar dacă e nou în antrenorat, dar vechi în fotbal, Adrian Mutu ştie foarte bine că uneori scopul scuză mijloacele: "A fost o situaţie cam ciudată la sfârşit, când adversarii nu voiau să iasă din apărare. Dar nici noi n-avea rost să riscăm când egalul ne era bun. Iar ei când au ieşit, au riscat şi au făcut câţiva paşi, noi era să şi câştigăm meciul. L-am întrebat pe arbitru de ce a prelungit cu 4 minute. Vă daţi seama că mi-aş fi dorit să fie 4 secunde, nu 4 minute. E vorba de calificare până la urmă. Dacă noi riscam în ultimele 4 minute şi dintr-o prostie scăpau pe contraatac şi luam gol şi pierdeam calificarea? Atunci eram întrebat ce fac, dorm pe margine? Jucătorii au făcut ce le-am cerut eu. Danezii nu riscau, de ce să risc eu, nu înţeleg. Cum au riscat ei, cum era să le dau gol şi să fac 2-1. În anumite momente dintr-un meci trebuie să ştii să sacrifici ceva pentru a obţine un rezultat. Eu asta am făcut, am sacrificat şi am adus calificarea. Şi ar trebui toţi să fim fericiţi". Adrian Mutu este de părere că jucătorii naţionalei de tineret pot forma în viitor o echipă naţională de seniori puternică: "Pentru România era păcat ca această generaţie să se termine aici. Pentru că e o generaţie extrem, extrem de talentată. Este o generaţie bună şi trebuie să demonstreze pe teren că se poate ridica la nivelul performanţei realizate de generaţia trecută (n.r. - semifinalele CE). Iar eu cred că avem potenţial mare de a forma o naţională puternică pe viitor. Băieţii au tot ce le trebuie pentru a forma o generaţie bună pentru România ".

Cel mai experimentat jucător din echipa noastra, Ianis Hagi, este convins că "tineretul" a făcut istorie: "Emoţii au fost şi de partea noastră, e imposibil să nu ai emoţii înainte de meci. Contează însă cum le gestionezi, s-au văzut că le-am gestionat bine. Suntem fericiţi, am făcut istorie, nu cred că s-a mai întâmplat în istoria României, ca naţionala să se califice la două campionate europene la rând. Suntem foarte fericiţi, am făcut din nou ţara mândră. Ne e greu fără suporteri, dar ştiu că au fost alături de noi, ştim că sunt acolo şi pentru ei jucăm, să îi facem fericiţi. Aşa cum am făcut-o şi în Italia, sper să o facem din nou la Campionatul European. Sunt fericit, e un moment fericit din cariera mea, sunt mândru să port banderola, e o presiune, dar mă face un fotbalist mai bun şi ambiţia este de două ori mai mare şi motivaţia la fel. Sper că în viitor să continui să port banderola şi numărul 10. Am arătat că suntem o generaţie bună de fiecare dată, când au fost meciuri decisive, am demonstrat-o. Cred că a fost un an foarte bun pentru mine, din toate punctele de vedere. Am ajuns la o echipă cu ambiţii foarte mari, cu o presiune incredibilă şi este fix ce mi-am dorit de mic copil. Am avut evoluţii bune în Europa League şi în Scoţia şi sunt mândru de ceea ce am făcut în 2020. Dar sunt încă la început de carieră, am multe lucruri de învăţat şi abia aştept să mă întorc la echipa de club, pentru că sunt ambiţii foarte mari sezonul ăsta şi sunt nerăbdător".

În clasamentul final al grupei, pe primul loc s-a clasat Danemarca, 26 puncte, urmată de România, 20 puncte, Ucraina, 16 puncte, Finlanda, 13 puncte, Irlanda de Nord, 9 puncte, Malta, 1 punct. Cele nouă câştigătoare ale grupelor preliminare şi cele mai bune cinci echipe clasate pe locul al doilea se alătură gazdelor Ungaria şi Slovenia la EURO 2021 de tineret. În acest moment se cunosc 15 din cele 16 echipe care vor fi prezente, anul viitor, la turneul final: Ungaria, Slovenia (ambele organizatoare), Italia, Franţa, Elveţia, Anglia, Cehia, Croaţia, Rusia, Spania, Olanda, Portugalia, Danemarca, Romania şi Germania. Cel mai probabil ultima echipă calificată va fi Islanda, locul 2 în Grupa 1. UEFA trebuie să stabilească rezultatul meciului echipei islandeze din Armenia, care a fost anulat, din cauza conflictului militar din Nagorno-Karabah. Tragerea la sorţi a grupelor turneului final va avea loc la 10 decembrie, la Nyon. Meciurile din cele patru grupe ale turneului final se vor desfăşura între 24 şi 31 martie 2021. Echipele calificate mai departe din grupe, primele două clasate, vor lupta pentru titlul european în fazele eliminatorii programate în aceleaşi două ţări, Ungaria şi Slovenia, în perioada 31 mai-6 iunie 2021.