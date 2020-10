Capitalismul servit crud e anti social

În lucrarea sa din 2014, Capital in the Twenty-First Century, economistul francez Thomas Piketty a formulat o aşa-numită "lege a acumulării capitaliste", din care rezultă că r > g : rata de profit al deţinătorilor de capital (r, de la return) tinde să depăşească rata de creştere economică (g, de la growth). Această tendinţă determină o inegalitate extremă între veniturile categoriilor de populaţie, ceea ce antrenează consecinţe angoasant antidemocratice, precum şi pu­nerea la îndoială a capitalismului în­suşi, ca modalitate a organizării economiei. În acest context, Piketty reliefează metodele şi instrumentele utilizate de elitele financiare americane şi britanice pentru a captura politicienii main- stream, cu putere de decizie, şi pentru a-şi asigura, în acest fel, legile necesare protejării intereselor lor împotriva competiţiei politice sau a alternativelor la modelul lor economic (notă - rule of law se tranformă, astfel, în rule by law; în plus, fiind vorba de spaţiul politic anglo-saxon, care s-a impus la nivel global prin imperialism cultural si juridic, această metodă de a tiraniza societatea prin lege, fără a te supune tu însuţi legii, devine a-naţională, fiind prezentă peste tot, inclusiv, desigur, în România).

Aşa cum remarcă Shoshana Zuboff, în lucrarea sa din 2019, The Age of Surveillance Capitalism, în anul 2015, ziarul The New York Times a constatat (nr.din 10 octombrie) că un număr de 158 de familii amerciane şi corporaţiile deţinute de acestea au furnizat aproape jumătate dintre donaţiile necesare campaniei electorale din 2016, pentru alegerea preşedintelui.

Piketty reţine că 20% din averea americanilor era deţinută, în 2010, de 0,1% din populaţie (notă - după 10 ani de capitalism inegalitar şi de supraveghere, în mod evident aceste procente s-au ascuţit), dintre aceşti mari deţinători de averi, 60-70% fiind manageri de corporaţii care au reuşit să impună şi să menţină prin lege scheme de "compensare" care conţin sume uriaşe cu titlu de salarii, bonusuri (aplicabile inclusiv în caz de salvare de la faliment a corporaţiei cu bani publici), stock options, despăgubiri în caz de concediere (golden parachute), toate scutite de taxe şi impozite ori impozitate modest.

Shoshana Zuboff susţine că societatea americană şi cea britanică s-au transformat în oligarhii care au făcut din economia de piaţă o agendă extremă, pe cheltuiala populaţiei şi cu costul democraţiei (notă - libertatea pieţei are, în cadrul ideologiei neo-liberale, un înţeles foarte contorsionat, întrucât marea masă a populaţiei este "liberă" să se apovizioneze de la marii monopolişti, de la oligarhi, pentru că "there is no alternative", competiţia şi inovaţia sunt ucise încă din faşă, pentru că oligarhii au dreptul la profit, iar statele nu trebuie nici să emită reglementari, nici să impună taxe care să în mod redistribuie just averea obţinută prin efortul tuturor, căci ar încălca libertatea oligarhilor).

Shoshana Zuboff declară, printr-o comparaţie frustă că, la fel ca şi cârnaţii, capitalismul nu trebuie consumat crud; capitalismul crud (brutal) este antisocial. Piketty, la rândul său, suţine că economia de piaţă, lăsată să se auto-reglementeze, să se "descurce" singură, conţine puternice forţe de divergenţă, cu un mare potenţial de ameninţare la adresa democraţiei şi a valorilor justiţiei sociale pe care democraţia se bazează. Nu va fi nicio surpriză să constatăm că, în astfel de condiţii, mulţi gânditori contemporani numesc neo-feudalism sistemul actual de organizare a economiei şi a politicii statale ori globale. Piaţa liberă şi societatea de consum au fost înlocuite de o "piaţă" a privilegiilor, exclusivităţilor, monopolurilor şi rentelor neo-feudale ale elitei financiare, aflate cu mult în afara controlului populaţiei obişnuite (care are, totuşi, impresia că poate schimba, totuşi, ceva, ieşind în stradă la proteste sau participând la vot - n.n.) şi a oricărui alte mecanism de consimţîmânt/consens democratic. Piketty aratţ că acest "capitalism patrimonial" înseamnă nimic altceva decât o întoarcere la societatea pre-modernă, în care viaţa şi şansele de reuşită în viaţă depindeau de averea moştenită, şi nu de meritele proprii ale individului.

Statul de drept trebuie să fie un stat al bunăstării. Săracia, inegalitatea economică, inegalitatea de şanse, standardizarea comportamentelor sociale, lipsa competiţiei şi a inovaţiei, toate acestea fac din libertate şi democraţie "luxuri teoretice", adică balast inutil. Aceasta este explicaţia bizarului dezinteres al generaţiilor de dupa 1980 faţă de drepturile şi libertăţile omului.