Carmen Sebe, noul CEO al companiei SeedBlink

SeedBlink, platforma de investiţii cu cea mai rapidă creştere, specializată în identificarea, verificarea, finanţarea şi scalarea startup-urilor europene de tehnologie, a numit-o de la 1 septembrie pe Carmen Sebe în funcţia de CEO, după ce de la 1 ianuarie 2020 aceasta s-a alăturat platformei ca partener. De asemenea, SeedBlink a recrutat doi manageri pentru funcţiile de director financiar şi director tehnic, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, odată cu promovarea lui Carmen Sebe, Andrei Dudoiu, co-fondatorul şi fostul CEO al companiei, devine Managing Partner şi Preşedinte al Board of Directors, în timp ce Ionuţ Pătrăhău este, de asemenea, Managing Partner şi responsabil pentru Corporate Development. Radu Georgescu îşi continuă activitatea în calitate de Chairman of the Board of Advisors.

Organigrama este completată de doi manageri noi pentru funcţiile de director financiar şi director tehnic.

Astfel, Dorina Tudor, un manager cu 25 ani de experienţă în domeniul financiar, este de la 7 septembrie Chief Financial Officer. Anterior SeedBlink a ocupat o pozitie similară in grupul de firme Clinicile Dr. Leahu, grupul Gecad şi Avangate.

Pe de altă parte, Geoge Simion, un specialist cu 17 ani de experienţă în IT, a devenit din august noul Chief Technology Officer al SeedBlink. Înainte a ocupat mai multe funcţii de management printre care Software Engineering Director pentru Verifone, 2CheckOut şi Coinzone.

Atât George Simion, cât şi Dorina Tudor îi vor raporta lui Carmen Sebe şi vor ajuta la scalarea companiei în această perioadă de creştere.

Aceste angajări vin ca urmare a rundei de finanţare Seria A de 3 milioane de euro a SeedBlink condusă de fondul de investiţii Catalyst II România, cu participarea suplimentară a investitorilor instituţionali şi a campaniei SeedBlink pe propria sa platformă.

"Dorina Tudor şi George Simion sunt seniori cu experienţă în tehnologie şi sunt extrem de încântata să-i primesc pe amândoi în echipa SeedBlink. Experienţa Dorinei în domeniul finanţelor şi al contabilităţîi în mai multe industrii este background-ul perfect pentru a ne dezvolta afacerea ca primul nostru director financiar. Experienţa lui George Simion în construirea şi scalarea platformelor fintech ne va ajuta să construim un produs de ultimă generaţie, cu un portofoliu de produse tehnologice concentrate pe clienţi. Aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm din nou împreună şi să democratizăm investiţiile în startup-uri tehnologice la nivel european", declară Carmen Sebe, CEO al SeedBlink.

"Am fost atrasă de la început de viziunea SeedBlink şi rezultatele lor de până acum. Relaţia profesională cu Carmen Sebe şi Radu Georgescu are o istorie lungă - aşa că sunt încântata să mă alătur şi să am oportunitatea să adaug valoare acestei companii emergente", afirmă Dorina Tudor, Chief Financial Officer SeedBlink.

"Sunt încântat să mă alătur SeedBlink şi să îi susţin în îndeplinirea road-map-ului lor tehnologic. Nu numai că voi lucra la un startup fintech cu provocări tehnice interesante, dar sunt, de asemenea, bucuros să fac parte dintr-o echipă de oameni atât de vizionari", spune Geoge Simion, Chief Technology Officer

În ultimele două luni, SeedBlink şi-a consolidat echipa de executivi şi Board of Advisors cu specialişti de renume printre aceştia numărându-se şi Marius Ghenea, Pekka Maki şi Ted Cominos Jr, care au atât o experienţă dovedită în ceea ce priveşte scalarea companiilor, cât şi o misiune personală de a democratiza investiţiile, se arată în comunicat.