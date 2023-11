Carrefour România lansează studiul "Foresight - Explorăm viitorul alimentaţiei"

Carrefour România anunţă lansarea Studiului "Foresight - Explorăm viitorul alimentaţiei", realizat de Carrefour cu ajutorul Future Station, care analizează tendinţele globale în domeniul alimentaţiei şi prezintă soluţii pentru a răspunde acestor provocări. Totodată, firma face public Raportul CSR Carrefour România 2022, care evidenţiază angajamentul său pentru dezvoltarea durabilă, conform unui comunicat de presă al companiei.

"La Carrefour România, ne asumăm un rol activ în dezvoltarea durabilă a societăţii. Prin strategiile noastre de responsabilitate socială, ne dorim să contribuim la îmbunătăţirea calităţii vieţii românilor, prin promovarea unei alimentaţii sănătoase şi sustenabile, sprijinirea comunităţilor vulnerabile, dezvoltarea de proiecte educaţionale cu impact pe termen lung, promovarea unor comportamente de consum mai responsabile, pentru protejarea mediului înconjurător şi, nu în ultimul rând, prin dezvoltarea continuă a angajaţilor noştri.", a declarat Alina Gamauf, Membru în Comitetului Executiv, Carrefour România.

Studiul "Foresight - Explorăm viitorul alimentaţiei", realizat de Carrefour cu ajutorul Future Station

Realizat în 2023, studiul este un instrument valoros pentru a atrage atenţia cu privire la tranziţia alimentară, explorând atât tendinţele identificate în piaţă, cât şi proiecte realizate de Carrefour, dar şi de alte companii şi start-ups din diverse industrii.

Principalele tendinţe transformatoare identificate în studiu:

Mindful eating - oamenii devin din ce în ce mai conştienţi de sănătatea lor mentală şi fizică, recunoscând importanţa unei abordări holistice asupra stării generale de bine, nutriţia jucând un rol pivotal. Astfel, 70% sau şapte din zece respondenţi din generaţia Z şi doi din trei (66%) dintre Millennials spun că doresc să devină mai sănătoşi, iar patru din zece români consideră că a avea o dietă sănătoasă şi sustenabilă implică consumul mai multor fructe şi legume.

Carrefour continuă demersurile pentru educaţia noilor generaţii cu privire la nutriţia sănătoasă, prin lansarea celei de-a doua ediţii a programului "Gust pentru sănătate. Ora de obiceiuri sănătoase şi mese delicioase".

Ethical consumption - se constată un interesul crescut pentru produsele alternative de origine animală. În plus, 8 din 10 consumatori consideră că au obiceiuri sustenabile de consum, iar 54% dintre consumatori preferă ambalajele sustenabile atunci când aleg un produs.

End of Single Use - 91% din deşeurile de plastic ajung în gropile de gunoi, în fiecare an, în loc să fie reciclate, iar acest material are un interval de degradare de peste 400 de ani. 73% dintre consumatorii din generaţia Z doresc să poată reutiliza ambalajele.

Cea de-a 5-a şi ultima ediţie Plata cu PET, proiectul Carrefour în plină derulare până pe 24 noiembrie, susţine tranziţia către Sistemul de Garanţie Returnare (SGR). Clienţii primesc la schimb fructe şi legume româneşti la preţul de 1 PET, doză de aluminiu sau ambalaj de sticlă pe bucată, în 37 de hipermarketuri Carrefour din ţară.

Plata cu PET a fost introdusă pentru prima dată de Carrefour România în 2019, ca parte a programului de economie circulară "Punem Preţ pe Plastic". În cei patru ani de campanie, au fost colectate peste 1 milion de ambalaje PET şi peste 300.000 de sticle şi doze de aluminiu, prin implicarea a mai mult de 240.000 de clienţi, care au primit în schimb peste 200 de tone de fructe şi legume româneşti.

Transparency Embedded - a eticheta un produs organic sau bio nu mai este de ajuns, consumatorii au nevoie de dovezi care să ateste aceste atribute. Doi din trei cumpărători declară că ar trece de la o marcă pe care o cumpără în mod obişnuit la o altă marcă care furnizează informaţii mai detaliate despre produs, dincolo de datele nutriţionale. În plus, 80% dintre cumpărători, pe lângă datele nutriţionale, au menţionat alţi indicatori de transparenţă importanţi, inclusiv informaţii despre alergeni, certificări şi afirmaţii, şi informaţii bazate pe valori, cum ar fi bunăstarea animalelor, comerţul echitabil şi practicile de muncă. 79% dintre respondenţi au raportat că atunci când producătorii şi comercianţii împărtăşesc definiţii complete şi uşor de înţeles ale ingredientelor, au mai multă încredere în acele companii.

Tranziţia Alimentară reprezintă un angajament reciproc luat de Carrefour România şi de partenerii săi locali, angajament al cărui scop este de a face schimbări fundamentale la nivelul alimentaţiei clienţilor. Ca parte din strategia globală Act For Food, Tranziţia Alimentară este un demers cu ajutorul căruia consumatorii români vor avea acces atât la informaţii despre o alimentaţie sănătoasă, cât şi la produse de calitate, la preţuri accesibile.

Made in local - lanţurile alimentare locale au, de asemenea, o amprentă ecologică mai mică, reducând emisiile legate de transport. 57% dintre români cred că produsele locale sunt superioare celor din supermarket, iar 68% dintre români cumpără produse locale, declarând că acest lucru le aduce o satisfacţie sporită.