"Casele bune schimbă vieţi"! Fundaţia Brico Depôt investeşte 250.000 de lei în 5 noi proiecte sociale

Fundaţia BricoDepôt dă startul celei de-a 6-a ediţii a programului de finanţare dedicat ONG-urilor - "Casele bune schimbă vieţi", prin care pot primi sprijin proiectele sociale menite să îmbunătăţească condiţiile de locuire a beneficiarilor din comunităţi defavorizate.

Cu un buget total de 250.000 de lei, campania va sprijini 5 proiecte care sa să se adreseze unui minim de 150 de beneficiari, conform unui comunicat transmis redacţiei.

"Într-o lume în care accesul la un spaţiu sigur şi confortabil nu ar trebui să fie un privilegiu, ci un drept, continuăm să investim în comunităţi şi să sprijinim iniţiativele care oferă un cămin mai sigur şi mai confortabil celor aflaţi în nevoie. De-a lungul ediţiilor anterioare, am fost martori la schimbările pozitive pe care această campanie le-a adus în viaţa oamenilor: am reuşit să îmbunătăţim locuinţe şi adăposturi, am renovat centre comunitare sau spaţii dedicate studiului, am atins beneficiari de toate vârstele şi am rescris împreuna cu ei povesti de viaţă. Suntem mândri de fiecare piatra pusă la temelia misiunii noastre şi suntem recunoscători partenerilor noştri din ONG-uri, care transformă fiecare resursă oferită în proiecte cu impact real şi durabil." spune Georgiana-Andreea Brehuescu, Head of BricoDepôt Foundation & Community Investments Advisor în cadrul Brico Depôt România.

Invităm ONG-urile să îşi depună candidatura pentru această etapă a programului, în care sunt eligibile proiectele ce vizează îmbunătăţirea adăposturilor sau a centrelor de îngrijire destinate copiilor, vârstnicilor sau altor persoane vulnerabile, asigurarea de locuinţe sigure şi decente pentru persoanele din comunităţi defavorizate, dezvoltarea unor spaţii educaţionale moderne care să sprijine procesul de învăţare, precum şi amenajarea unor centre sau cabinete medicale ce oferă servicii comunităţilor vulnerabile. De asemenea, proiectul vizează iniţiative care creează spaţii de relaxare sau terapie pentru grupuri vulnerabile, precum şi proiecte ce contribuie la îmbunătăţirea accesului la utilităţi esenţiale, cum ar fi apă, electricitate şi canalizare.

Campania sprijină, de asemenea, intervenţii în cazul unor calamităţi naturale, cum ar fi inundaţiile, cutremurele sau alunecările de teren, oferind o mână de ajutor celor care au nevoie de susţinere urgenta sau reconstrucţie după dezastru.

Finanţarea poate fi utilizată şi pentru achiziţia de materiale de construcţie şi implementarea unor soluţii de eficienţă energetică menite să asigure un consum responsabil de resurse. Printre acestea se numără izolaţia termică şi hidroizolantă a locuinţelor, montarea de ferestre şi uşi eficiente energetic şi integrarea unor surse alternative de energie, precum panourile solare sau fotovoltaice.

"Fiecare ediţie a campaniei ne-a arătat impactul real pe care îl putem avea în comunităţi, oferind condiţii mai bune de trai celor care au cea mai mare nevoie. În ultimii 5 ani, am sprijinit 32 de proiecte, investind aproximativ 320.000 de euro şi oferind sprijin direct pentru peste 29.000 de beneficiari. Prin investiţiile noastre an de an, ne dorim să fim aproape de poveştile şi nevoile celor vulnerabili. Credem în puterea parteneriatelor şi continuăm să ne implicam în comunităţi alături de ONG-uri dedicate, care împărtăşesc aceeaşi viziune a construirii unui viitor mai bun." spune Cătălin Mazilu, Director Operaţiuni, Brico Depôt România şi Membru în Consiliul Director al Fundaţiei BricoDepôt.