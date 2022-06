Catalyst Solutions anunţă o nouă ediţie a conferinţei DevTalks 2022

Catalyst Solutions anunţă o noua ediţie a celei mai mari conferinţe IT din România, DevTalks 2022, care va avea loc timp de trei zile, pe 8, 9 şi 10 iunie la GlobalWorth Campus Hall din Bucureşti.

Comunitatea IT din România va avea şansa să participe în format fizic la eveniment, după doi ani de pandemie care au impus numeroase restricţii asupra evenimentelor. Anul 2022 le oferă din nou oportunitatea pasionaţilor şi experţilor IT să interacţioneze faţă în faţă. Cei care îşi doresc să participe în format online vor avea acces pe platforma dedicată evenimentului la cele 15 scene marca DevTalks. Peste 40 de companii partenere susţin ediţia din acest an.

"După doi ani de restricţii, bucuria de a retrăi experienţa completă a conferinţei este enormă, nu doar pentru echipa din culisele evenimentului, ci mai ales pentru participanţi şi speakeri. Le simţim deja entuziasmul pentru revenirea în format fizic şi lucrul acesta nu poate decât să ne dea şi mai multă energie! Totuşi, nu vom exclude formatul online care vine cu punctele sale forte. Cei care îşi doresc să participe online la eveniment, vor primi acces pe o platformă dedicată conferinţei." - Roxana Sluser, Project Manager, DevTalks.

Evenimentul reuneşte o reţea de peste 8.000 de participanţi pasionaţi de Web, Online Cloud Computing, Big Data, Future of Engineering, Mobile şi Cybersecurity. În baza rezultatelor unui studiu publicat în luna iunie a anului 2021, pe plan naţional se numărau 220 000 de practicieni în industria IT. Raportat la acest număr, in cadrul evenimentului DevTalks vor fi prezenti peste 3.5% din piaţa totală a specialiştilor IT din România.

Ediţia de anul acesta, intituală "AI & Innovation. Humanity Reimagined", le aduce participanţilor şansa să participe la 149 de sesiuni ce vor fi susţinute pe cele 15 scene dedicate, printre care: Main Stage, Java Stage, DevOps Stage, Mobile Stage şi Future of Engineering Stage.

Trei dintre cele mai atractive sesiuni vor fi:

"From Automation to Autonomy: AI driving the Future of Interactive Robotics" este o sesiune susţinută de Sethu Vijayakumar, profesor în robotică la Universitatea Edinburgh din Londra şi director în programare. Unul dintre cele mai valoroase proiecte ale lui Sethu Vijayakumar implică o colaborare cu NASA: pregătirea robotului humanoid, Valkyrie, pentru explorarea planetei Marte. Despre echilibrul dintre automatizare şi autonomie va discuta Sethu Vijayakumar, folosind drept exemple explorarea automatizată în spaţiu şi în adâncurile oceanelor, maşini care se conduc fără intervenţie umană, precum şi smart cities.

"The Where of Waste", sesiunea susţinută de dr. Michael Groves. Cu peste 20 de ani experienţă în managementul mediului şi în sustenabilitate, CEO al companiei de software, Topolytics, Michael Groves va aborda una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă umanitatea în prezent. Peste 60% din deşeuri sunt trimise către gropile de gunoi şi mai mult de 61% din populaţia lumii nu are acces la o infrastructură de reciclare.

Problemele de gestionare ale deşeurilor duc către pierderi în economie, probleme sociale şi riscuri majore pentru mediu. Dr. Michael Groves vine către publicul interesat cu noi metode şi insights pentru regenerarea materialelor, susţinerea investiţiilor strategice şi reducerea emisiilor de carbon, mulţumită platformei Topolytics' WasteMap®.

"What is next in the wildwest of NFT's & Metaverse" va fi sesiunea susţinută de Jan Scheele, CEO al centrului de consiliere în industria NFT-urilor, Bloqon. Companiile şi toţi cei care îşi doresc să afle mai multe despre evoluţia blockchain din 2015 până în prezent, despre cum funcţionează NFT-urile, DeFi şi token-urile au acces la toate insight-urile pregătite de Jan Scheele în discurs. În timpul său liber, este "lider digital" la Formul Economic Mondial şi membru al consiliului de administraţie al Fundaţiei Blockchain din Olanda.

Ediţia evenimentului de anul acesta nu ar fi posibilă fără sprijinul companiilor partenere: MassMutual Romania - Sponsor Principal. Stage Partners - Playtika, Luxoft Romania, Cognizant Softvision, Vodafone Romania, EPAM România, BCR, CrowdStrike România, ING Bank România, ELC Bucharest Digital Technology Center, METRO.digital, Academia Testării. Tech Area Partners - Booking Holdings, Raiffeisen Bank, Systematic, Verifone, Wolters Kluwer, Ubisoft România, Qualitest, iar Gold Partners vor fi 1&1 Internet Development, Accesa, Accenture, Amdaris, AdsWizz, Continental Automotive România, Cognyte, Cegeka, Cyber Smart Defence, DKV Euro Service România, Deloitte ERDC & Deloitte Digital, DB Global Technology, Endava, Emergn, Ericsson România, Edenred Digital Center, LSEG România, Electronic Arts România, Societe Generale Global Solution Center, R Systems Europe, Orange Services România, Ten Square Games, Wipro, Verumex. Tech Supporters - Brillio, Creatopy, OTP Bank, Unicredit. Parteneri logistici - Mindspace, Mobexpert, Aqua Carpatica, L'OR.

Mai multe detalii despre eveniment şi lista completă a speakerilor sunt disponibile pe https://www.devtalks.ro/.

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie de consultanţă în resurse umane, specializată în soluţii de recrutare şi employer branding. În cei 15 ani de experienţă, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte şi evenimente din domeniu, precum:

• www.hipo.ro, singurul portal de carieră dedicat exclusiv candidaţilor cu studii superioare;

• Angajatori de TOP, cel mai mare târg de carieră din România, are loc pe hipo.ro de două ori pe an şi aduce impreuna 200.000+ candidaţi şi 80 angajatori la fiecare ediţie;

• DevTalks, eveniment care reuneşte 5.000 de profesionişti IT pasionaţi de web, online, cloud computing şi big data;

• DevCon 2021, cea mai influentă conferinţă online dedicată profesioniştilor IT. Pe 3 şi 4 Noiembrie vor avea loc 9 conferinţe dedicate, care ating o varietate de tehnologii şi arii de interes, precum: Java, .NET, Data, AI & Machine Learning, Web & Mobile, Women in Tech şi nu numai.

• Top Talents România, program care identifică şi premiază cei mai valoroşi 300 de tineri români;