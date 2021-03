CBRE:Stocul modern de spaţii industriale ar putea ajunge la 5,5 millioane de metri pătraţi în 2021

Stocul modern de spaţii industriale din România a depăşit în 2020 pragul de 5 milioane de metri pătraţi şi urmează să ajungă la aproximativ 5,5 milioane de metri pătraţi în acest an, peste 60% din suprafaţa aflată în construcţie fiind deja pre-închiriată, potrivit raportului de lansat joi de compania de consultanţă imobiliară CBRE, informează news.ro.

"2021 are toate premisele pentru a fi un an formidabil pentru piaţa de spaţii industriale din România, după ce 2020 s-a dovedit un an record cu peste 930.000 mp tranzacţionaţi. Dezvoltatorii investesc în diferite zone ale ţării: de la consacrata zonă a Timişului până la Braşov şi Bacău, care încep sa prezinte un interes tot mai mare, beneficiind de terenuri cu potenţial pentru dezvoltare şi de forţă de muncă disponibilă", a declarat directorul general al CBRE România, Răzvan Iorgu.

La nivel naţional, în prezent sunt în construcţie aproximativ 400.000 mp de spaţii industriale, o suprafaţă de peste 60% fiind deja pre-închiriată, potrivit datelor CBRE Research. Astfel, după ce în 2020 stocul de spaţii industriale din România a crescut cu peste 570.000 mp, activitatea de dezvoltare continuă alert şi în acest an, impulsionată de gradul de neocupare de doar 8% la nivel naţional, se arată în raport.

Cu un stoc existent de 2,3 milioane de metri pătraţi, Bucureştiul şi împrejurimile, respectiv Ilfov, continuă să atragă cel mai mare volum de noi dezvoltări, fiind în construcţie peste 140.000 mp. Pe locul următor, cu un stoc de 1,2 mil. mp, se află regiunea de nord şi nord-vest a ţării, care include Timişoara Arad şi Cluj-Napoca. În această zona, dezvoltatorii au în construcţie aproximativ 130.000 mp, dintre care peste 100.000 mp se află în judeţul Timiş, conform raportului Romania Industrial Destinations.

"Timişoara şi Arad continuă să atragă atenţia companiilor care au nevoie de spaţii logistice, bucurându-se de infrastructură şi acces facil către Bucureşti şi graniţele de nord şi nord-vest ale ţării. Discutăm cu multe companii, inclusiv din industria de retail şi domenii conexe, care sunt interesate să îşi extindă sau să îşi mute spaţiile de depozitare în această zonă", a declarat directorul Departamentului de Research, Daniela Gavril.

O altă zonă dinamică în termeni de noi proiecte este regiunea din centrul României, care include oraşe precum Deva, Sibiu, Târgu-Mureş şi Braşov, unde există un stoc de circa 670.000 metri pătraţi care urmează a creşte cu 10% doar în acest an, dintre care aproximativ 15.000 metri pătraţi sunt în construcţie în Braşov.

Estul şi nord-estul României, cu destinaţii precum Bacău şi Iaşi, a ajuns de curând pe radarul investitorilor în sectorul industrial, având avantaje precum costuri reduse cu forţa de muncă, absenţa marilor dezvoltatori internaţionali şi o ofertă consistentă de terenuri disponibile pentru dezvoltare, mai relevă raportul Romania Industrial Destinations.

România a avut în ultimii cinci ani un ritm rapid de dezvoltare al pieţei industriale, stocul dublându-se în această perioadă. Cu toate acestea, cu doar 260 mp de spaţii industriale per mia de locuitori, ţara noastră se situează sub media regională. Spre comparaţie, Polonia are o medie de 510 metri pătraţi per mia de locuitori iar Cehia, 840 metri pătraţi per mia de locuitori. În următorii 5 ani, calculele noastre indică o creştere a stocului de spaţii industriale cu peste 50%, până la 8 milioane de metri pătraţi, în acest moment, dezvoltatorii având aproape 400.000 mp de spaţii industriale în construcţie.

