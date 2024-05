CCE - R: Trei sferturi dintre angajaţi vor folosi, în următorii trei ani, tehnologii care nu vor fi vizibile departamentelor de IT

Companiile se confruntă cu riscuri de securitate cibernetică fără precedent, în contextul în care noile tehnologii evoluează rapid, iar atacatorii îşi diversifică metodele de fraudă online, arată concluziile evenimentului "The Code of Trust: Safeguarding Businesses in the Era of Emerging Technologies", organizat astăzi în Bucureşti de Camera de Comerţ Elveţia-România (CCE-R), conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

"Securitatea datelor din companii trebuie să devină o preocupare a angajaţilor de la orice nivel din organizaţie, şi nu doar a celor din departamentele de IT. Până în 2027, 75% dintre angajaţi vor cumpăra, folosi sau chiar vor crea tehnologii care nu vor fi vizibile în faţa departamentului de IT, potrivit unui studiu Gartner. Procentul era de 41% în 2022. Asta înseamnă că riscurile de atacuri cibernetice cresc cu un ritm foarte accelerat, iar eforturile de educare şi de creştere a conştientizării asupra acestor pericole trebuie să fie consistente atât din partea mediului public, cât şi din partea mediului privat", a declarat Moe Jame, CEO al companiei IT Team Extension şi co-lider al grupului de lucru IT& Cybersecurity din cadrul Camerei de Comerţ Elveţia-România.

Un procent de 29% din companiile de la nivel global au raportat că au fost afectate material de un incident cibernetic în ultimele 12 luni, conform unui raport lansat în ianuarie 2024 de World Economic Forum la Davos. Cele mai afectate organizaţii vor fi întreprinderile mici şi mijlocii, care nu acordă la fel de multă atenţie prevenţiei şi care nu investesc la fel de mult în soluţii de securitate cibernetică şi în educarea angajaţilor.

"Companiile se grăbesc să adopte cele mai noi tehnologii pentru a nu rămâne în urmă faţă de competitori şi tot mai mulţi lideri din organizaţii iau în calcul capacitatea organizaţiei de a face faţă unor atacuri cibernetice mai sofisticate. Progresele în ceea ce priveşte metodele şi abilităţile adversarilor (phishing, malware, deepfakes) reprezintă cel mai îngrijorător impact al AI-ului generativ pentru 50% dintre liderii care au răspuns sondajului World Economic Forum", a declarat Daniela Chrzanovski, directorul general al centrului de training şi servicii IT Swiss Webacademy şi co-lider al grupului de IT& Cybersecurity în cadrul Camerei de Comerţ Elveţia-România.

Grupul de lucru IT& Cybersecurity din cadrul Camerei de Comerţ Elveţia-România Sportul şi-a propus ca, în următorii ani, să îşi dedice eforturile în vederea creşterii notorietăţii în ceea ce priveşte modul în care noile tehnologii evoluează şi a metodelor prin care companiile îşi pot reduce riscurile de securitate cibernetică.

Evenimentul "The Code of Trust: Safeguarding Businesses in the Era of Emerging Technologies" a fost organizat astăzi la Bucureşti de Camera de Comerţ Elveţia-România (CCE-R) în parteneriat cu Team Extension, Swiss Webacademy, Mindit.io şi Rerat.