CCIB:Interes pentru introducerea angajării asistate ca nou serviciu recunoscut prin lege

Introducerea angajării asistate ca nou serviciu, model ce are la bază o strategie de parteneriat între angajat, angajator şi furnizorul de servicii de ocupare, este o soluţie ce trebuie luată în calcul în mod serios, consideră preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Iuliu Stocklosa, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

"Cred că introducerea ca nou serviciu a angajării asistate, model ce are la bază o strategie de parteneriat între angajat, angajator şi furnizorul de servicii de ocupare, este o soluţie ce trebuie luată în calcul în mod serios. Apreciez însă că este nevoie de o mult mai bună comunicare între managerii companiilor şi ceilalţi actori sociali, context în care camerele de comerţ pot avea un rol important, dat fiind contactul lor permanent cu membrii, dar şi sistemul de parteneriat pe care l-au dezvoltat de-a lungul timpului. De asemenea, îmi exprim întreaga deschidere de a promova la nivelul mediului de afaceri local cazuri de succes şi bune practici în domeniu şi de a întări ideea că fiind cu adevărat responsabili din punct de vedere social, vom atrage noi clienţi, acţionari, investitori şi vom îmbunătăţi percepţia asupra produselor, serviciilor şi organizaţiilor noastre, pe plan intern şi internaţional", a subliniat Iuliu Stocklosa, în cadrul unui eveniment organizat de Fundaţia Health Action Overseas Romania (HAO).

Fundaţia Health Action Overseas Romania (HAO) a organizat în Sala Miron Vlasto din Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti masa rotundă cu tema "Provocări şi perspective privind serviciile de angajare asistată a persoanelor cu dizabilităţi în România". Evenimentul a reunit reprezentanţi ai unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul politicilor din sfera dizabilităţii şi ai unor organizaţii de afaceri reprezentative, furnizori publici si privaţi de servicii educaţionale, sociale şi de ocupare, specialişti în resurse umane din cadrul unor organizatii şi companii care asigură/doresc să asigure un mediu de lucru incluziv.

"Experienţa ne arată că acest model al angajării asistate funcţionează indiferent de mărimea companiilor, de domeniul în care activează şi de tipul afecţiunii beneficiarului pe care dorim să-l integrăm. Ceea ce contează este dorinţa de a munci a tânărului, deschiderea şi disponibilitatea angajatorului şi calitatea serviciilor oferite de specialişti. Suntem aici, împreună, pentru a discuta constructiv şi onest despre subiectul introducerii angajării asistate ca nou serviciu recunoscut de lege pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru a ne înţelege reciproc punctele de vedere şi pentru a identifica etapele de parcurs, astfel încât, în final, fiecare parte implicată să aibă de câştigat: tinerii să dobândească un loc de muncă pe termen lung, firmele, angajaţi potriviţi şi care să le aducă plus valoare, iar statul român să reducă numărul asistaţilor social", a declarat Nicolae Dobrescu, director executiv al Fundaţiei Health Action Overseas România (HAO) şi managerul proiectului Labour market Employment for young Adults with a Disability - LEAD". În context, Nicolae Dobrescu a subliniat că echipa HAO se concentrează pe calitatea serviciilor oferite beneficiarilor, nu pe numărul acestora. "Am lucrat şi lucrăm pentru a avea tineri care să-şi menţină mult timp locul de muncă, bine integraţi, independenţi şi pentru a dezvolta relaţii durabile, bazate pe respect reciproc cu angajatorii cu care colaborăm", a spus el.

Despre necesitatea colaborării reciproc avantajoase între toate părţile implicate a vorbit şi Adela Crăciun, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi. "Impunerea nu constituie o soluţie. Atunci când obligăm, nu putem garanta calitatea şi nici durabilitatea procesului de integrare. Mai mult, impunerea va avea efect de bumerang, lovind tocmai în grupurile vulnerabile, pe care dorim să le protejăm şi va contribui la promovarea discriminării", a subliniat Adela Crăciun. Vicepreşedintele ANPDPD a punctat importanţa existenţei unor mecanisme clare de finanţare în domeniu, precum şi a unor politici publice coerente, centrate pe importanţa asistentului social şi pe schimbarea mentalităţii cu privire la dizabilitate la nivelul societăţii în ansamblul său, inclusiv prin evenimente de acest tip. În opinia sa, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă poate constitui o şansă, pentru că include linii asumate pe ocupare, dar şi pe zona de tehnologii asistive pentru grupuri vulnerabile.

"Modelul angajării asistate a plecat din SUA, în anii 70, a fost importat în Europa, iniţial în Marea Britanie, apoi şi în alte ţări. Acum aproape trei ani, HAO a început implementarea unui astfel de model în România, îndeosebi în Constanţa, dar şi la Bucureşti, în cadrul proiectului LEAD, cu sprijinul Status Employment, partenerul expert din Marea Britanie. Angajarea asistată a prins foarte bine, o dovadă în acest sens fiind depăşirea cu aproape 100% a tuturor indicatorilor asumaţi. De asemenea, pentru a creşte vizibilitatea şi calitatea serviciilor de angajare asistată în România în 2019 am pus bazele unei reţele naţionale de furnizori publici şi privaţi de servicii de angajare asistată (LEADNET_RO), la nivelul căreia lucrăm în baza unor acorduri de parteneriat, cu instituţii publice din Constanţa, Bucureşti, Harghita, Dolj şi din alte regiuni ale ţării", a punctat Alina Dobrescu, coordonator servicii ocupare în cadrul HAO.

În cadrul proiectului LEAD, candidaţii beneficiază gratuit de: profilare vocaţională, consiliere pentru creşterea încrederii în sine, instruire şi dezvoltarea abilităţilor, pregătire în vederea angajării, sprijin la locul de muncă şi în afara lui. În ceea ce-i priveşte pe oamenii de afaceri, aceştia au acces, tot în condiţii de gratuitate, la: serviciile de recrutare, pre-screening şi de formare şi sprijin la locul de muncă.

În plus, specialiştii HAO păstrează o legătură permanentă cu angajatorul pentru a identifica problemele ce apar pe parcursul procesului de integrare a tinerilor şi a le remedia şi lucrează cu membrii echipei din care fac parte tinerii pentru a-i ajuta să comunice eficient cu aceştia. Nu în ultimul rând, HAO oferă informaţii complete despre: eligibilitate, reguli şi proceduri pentru a obţine beneficiile financiare disponibile pentru angajatorii care integrează tineri cu dizabilităţi, precum şi sprijin în accesarea efectivă a acestora.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului "Labour market Employment for young Adults with a Disability - LEAD", cofinanţat din EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Proiectul se adresează tinerilor cu dizabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 de ani, dar şi părinţilor, aparţinătorilor tinerilor cu dizabilităţi, companiilor; specialiştilor şi furnizorilor de servicii de angajare asistată.