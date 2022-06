Cele mai noi tehnologii Huawei, prezentate în cadrul Huawei Roadshow 2022

Huawei Truck, caravana cu cele mai noi tehnologii ale Huawei - de la sisteme de control remote bazate pe 5G, la echipamente de realitate augmentată - a fost instalată marţi, 21 iunie, în Bucureşti, în incinta hotelului Caro.

Ca în fiecare an, Huawei Road Show aduce sisteme inovatoare, tehnologii de ultimă generaţie, precum şi echipamente si gadgeturi menite să uşureze viaţa utilizatorilor, dar şi să simplifice sau să automatizeze atât activităţile utilizatorilor caznici, cât şi a celor industriali.

Componentele Fiber To The Room

• Fiber to the Room - Fibra optică invizibilă şi uşor de instalat

Produsul principal prezentat la ediţia din acest an a Huawei Road Show este tehnologia Fiber To The Room. Acest sistem de fibră optică "invizibilă" permite instalarea unui sistem wi-fi de tip "mesh", oferind utilizatorilor o reţea wi-fi proprie, cu o acoperire largă şi cu un semnal puternic şi constant.

Ştefan Botea, Fixed Network Solutions Sales, Huawei, a explicat motivul care a dus la apariţia sistemului Fiber To The Room: "Toate aceste tehnologii pe care le avem trebuie să se transpună la utilizatorul final. Acest lucru se face prin ceea ce noi numim «experienţa utilizatorului» sau «user experience». Se întâmplă de foarte multe ori ca acasă să avem un singur echipament, iar acel echipament să aibă probleme de acoperire, de exemplu în ultima cameră dintr-un apartament sau o vilă. Acest lucru se întâmplă şi din cauza faptului că majoritatea apartamentelor din România sunt construite din beton şi au armătură de fier, ceea ce formează o cuşcă Faraday şi atunci semnalul este blocat. Noi ne-am gândit cum putem face să avem un user experience mai bun".

Sistemul Fiber To The Room (FTTR) are un element principal, anume routerul OptiXstar HG8141XR, care, potrivit lui Ştefan Botea, este un "router mai special" având un sistem de fiber-in şi fiber-out, care este conectat apoi prin fibra optică "invizibilă" prezentată la Huawei Road Show.

Router OptiXstar HG8141XR

Ştefan Botea a precizat: "Acesta este un router mai special. Are un sistem fiber-in şi fiber-out cu care putem acoperi întreaga casă sau întreg spaţiul destinat. Acest lucru se face simplu, fără cabluri sau găuri în pereţi, prin produsul Huawei Invisible Fiber. Această fibră foarte fină este înfăşurată într-un strat de lipici şi este instalată din fabrică pe o rolă. Prin unitatea sa de instalare, care poate fi conectată la un powerbank şi nu necesită o sursă de curent alternativ şi se instalează simplu, ori pe tavan, ori pe pereţi, parchet sau altele. Avantajul acestei fibre este că, odată instalată, aceasta devine aproape invizibilă. Procesul de instalare al acestei fibre este asemănător cu trasarea unei linii de silicon, lipiciul fiind deja pe fibră, acesta fiind doar încălzit de echipamentul de instalare".

FTTR oferă, de asemenea, posibilitatea de a acoperi un spaţiu mare, prin sistemul de tip wi-fi mesh, care poate fi implementat prin instalarea unor splittere de fibră optică, acestea trimiţând ulterior semnalul către o serie de unităţi secundare care pot fi instalate în camere diferite. Toate unităţile au acelaşi SSID, ceea ce oferă o conectivitate constantă, fără să schimbe celula de wi-fi sau să provoace întreruperi de semnal.

"După ce vine fibra de la operator, plecăm cu această fibră invizibilă către un splitter, care este un echipament pasiv cu o intrare şi cinci ieşiri. Patru dintre aceste ieşiri sunt pentru unităţile secundare care oferă semnal wi-fi pentru utilizatori, iar a cincea ieşire, care are un buget optic mai mare, merge către următorul splitter, oferind posibilitatea de a pune patru astfel de splittere, la care se pot conecta câte patru unităţi secundare, ceea ce asigură instalarea a 16 terminale finale. Practic, poti să acoperi 16 sau 17 camere, fiecare având propriul terminal", mai spune Ştefan Botea.

Totodată, sistemul FTTR funcţionează pe Wi-Fi 6, ceea ce oferă o rezistenţă mai bună în faţa interferenţelor apărute în reţea, optimizând astfel experienţa utilizatorului.

"Cel mai important avantaj al FTTR este rezistenţa la interferenţe. Pe un wi-fi normal, găsim circa 30-40 de surse de interferenţe, de la vecini sau de la alte device-uri. Tehnologia Wi-Fi 6 are o rezistenţă mai bună la interferenţe. Semnalul rezistă mai bine şi ne asigură o experienţă mai bună, fie că vorbim de streaming, de Netflix sau de acces la internet. De asemenea, ca şi particularitate Huawei, noi avem implementat un sistem care observă tipul de trafic pe care îl primeşte şi ajustează traficul pentru a oferi o experienţă mai bună. De exemplu, dacă vorbim de gaming, acesta ajustează sistemul pentru a oferi o latenţă mai bună. Daca avem nevoie pentru videoconferinţe, acesta se ajustează în aşa fel încât semnalul video să rămână optim. Această tehnologie care este proprietară Huawei ne ajută să avem o calitate mai bună a serviciilor" a adăugat Ştefan Botea.

În acelaşi timp, sistemul FTTR acoperă o arie mare, chiar şi în spaţiu deschis, fiecare unitate, primară sau secundară, oferind o arie de acoperire a semnalui pe o rază de circa 100 de metri, ceea ce poate oferi posibilitatea implementării unui sistem cu o rază largă de acoperire.

Astfel, sistemul FTTR, lansat la începutul acestui an, la Mobile World Congress 2022 din Barcelona, oferă utilizatorilor experienţa unei reţele puternice, stabile şi cu o arie largă de acoperire, dar şi confortul generat de lipsa cablurilor în spaţiul destinat.

Sistemul de aplicare a FTTR

• Sistemul FTTR - simplu pentru utilizatori, versatil pentru operatori

Sistemul Fiber To The Room oferă o experienţă utilizatorilor, oferindu-le o soluţie simplă şi comodă, însă, în acelaşi timp, le oferă operatorilor posibilitatea de a avea un acces amplu în elementele reţelei, facilitând procesul de mentenanţă.

"Fiind o soluţie de operator, FTTR are o soluţie de management Over The Top, numită Home Inside. Această operaţiune ne dă permisiunea să facem o mentenanţă proactivă. Soluţia are o componentă de automatizare, astfel, abonatul nu trebuie să configureze reţeaua, ci trebuie doar să conecteze echipamentele, acestea fiind de tip plug-and-play, dar operatorul poate vedea ce echipamente sunt instalate şi poate optimiza atât automat, cât şi manual traficul în reţea şi, poate, de asemenea, să ofere suport tehnic remote atunci când este nevoie", spune Ştefan Botea.

Deşi este un sistem nou şi inovator, FTTR se încadrează la o categorie medie de costuri, preţul mediu al unui device fiind de circa 100 de euro, oferind astfel un raport bun calitate-preţ.

Ştefan Botea susţine că FTTR a fost prezentat către toţi operatorii din România: "Toţi operatorii din România au vizualizat acest produs şi am încercat să trezim interesul ca ei să testeze aceste soluţii pentru piaţa din România. Dacă reuşim să avem o experienţă mai bună a utilizatorului, până la urmă câştigă şi operatorul, acesta având un utlizator mai fericit".

• Tehnologii remote pentru simplificarea proceselor de lucru

Odată cu pandemia de COVID-19, lumea a intrat într-un amplu proces de digitalizare şi de automatizare a metodelor de lucru, axându-se, în special, pe sistemele de muncă de tip remote, oferindu-le angajaţilor posibilitatea de a lucra de la distanţă.

Demonstraţie a tehnologiilor de control la distanţă

Huawei este un puternic jucător în domeniul controlului la distanţă, oferind soluţii avansate, bazate pe tehnologie 5G, care pot face anumite activităţi complexe să pară ca un joc pe calculator.

Un bun exemplu este sistemul de macara portuară controlată de la distanţă, prezentat în cadrul Huawei Road Show 2022.

Acest concept oferă posibilitatea de a controla de la distanţă, prin intermediul unui sistem user-friendly, activitatea unei macarale portuare, oferind astfel posibilitatea de a simplifica şi eficientiza traficul de containere dintr-un port.

Astfel, ceea ce în trecut ar fi necesitat o întreagă echipă de muncitori, acum poate fi întreprins de un singur om, prin intermediul a două manete simple, mărind traficul de containere procesate într-un port şi oferind un mediu mai sigur de lucru.

În cadrul Huawei Road Show 2022 a fost prezentată o miniatură a unui astfel de sistem, participanţii având posibilitatea să testeze sistemul prin intermediul unui joc.

• Guardians - sistemul de apărare a pădurilor

În cadrul Huawei Road Show 2022 a fost prezentat şi sistemul Guardians - o soluţie menită să protejeze pădurile - care captează sunetele din păduri şi, astfel, poate să asigure o supraveghere optimă împotriva braconierilor sau a defrişărilor ilegale.

Sistemul Guardians, conceput pentru supravegherea pădurilor

Sistemul Guardians este autonom şi funcţionează pe bază de energie solară care este captată prin intermediul unor palete cu celule fotvoltaice, ceea ce îi oferă o independenţă de sursele de curent alternativ.

Acest sistem poate fi conectat la un cloud şi permite conectarea la reţele 5G, reţele de satelit sau la o antenă simplă, fiind capabilă să monitorizeze constant zona în care este instalată.

Sistemul se instalează în vârful copacilor, pentru a putea capta lumina prin celulele fotovoltaice şi oferă o monitorizare constantă a pădurilor.

• NReal Light - realitate augmentată, în ochii utilizatorului

Tot în cadrul camionului Huawei Road Show 2022 au fost prezentaţi şi ochelarii de Realitate Augmentată NReal Light. Aceşti ochelari oferă utilizatorului posibilitatea de a-şi urmări videoclipurile favorite sau de a primi ajutor în anumite situaţii de muncă, printr-un sistem de transmisie în timp real a câmpului vizual al ochelarilor.

Ochelarii de realitate augmentată, NReal Light

Camionul Huawei Road Show 2022 va fi prezent în Bucureşti, în incinta hotelului Caro, până vineri, 24 iunie, după care acesta va porni către următoarea destinaţie, Slovacia.