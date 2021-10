Echipa naţională va juca în această seară, de la ora 21.45, la Hamburg, împotriva Germaniei. Ambele formaţii vin după rezultate bune obţinute în septembrie, dar obiectivele realiste sunt diferite, Germania vizează exclusiv locul 1, tricolorii visează la poziţia a doua. Marea necunoscută a acestei partide este legată de unsprezecele de start al echipei noastre, dacă selecţionerul Mirel Rădoi va folosi cea mai bună echipă sau va decide să păstreze fotbaliştii în formă pentru meciul decisiv de luni cu Armenia. Se vorbeşte mult despre organizare, determinare, dar rezultatele ultimilor ani au demostrat că în ciuda eforturilor, echipa noastră nu reuşeşte să se impună în faţa formaţiilor de prim rang. Cum speranţa moare ultima, există aşteptări legate de execuţii individuale şi de...noroc. Unul dintre jucătorii de la care se aşteaptă un plus tehnic este mijlocaşul Nicolae Stanciu (Slavia Praga), care speră ca şi acest meci să-l propulseze către un transfer la o echipă de club din Germania. Stanciu a vorbit despre planurile personale, dar şi despre problemele de la o echipă naţională: "Nu am avut până acum ocazia, dar sper să ajung odată să evoluez în campionatul Germaniei, pentru că meciurile din Cehia sunt foarte urmărite de cei din Bundesliga. Mi-aş dori pe viitor să ajung acolo, dar până acum nu regret nicio decizie pe care am luat-o în cariera mea privind transferurile. Nu pot spune că în momentul de faţă mi se potriveşte o anumită poziţie, joc şi inter, şi mijlocaş central. La echipa de club mi se cere să fac şi faza defensivă, la fel cum o fac şi pe cea de atac, şi nu am o problemă cu niciuna dintre poziţii. Cred că evoluţiile la echipa naţională oscilează pentru fiecare jucător, se schimbă foarte mult jucătorii, nu ştii dacă vei fi constant la lot. Şi selecţionerul are decizii greu de luat, pentru că dacă nu ai evoluţii bune la echipa de club, nu eşti convocat. La naţională sunt mereu jucători noi, e greu să închegi relaţii de joc faţă de echipă de club. În ultima vreme cred că am făcut jocuri bune şi la echipa naţională şi sper să continui la fel". Un alt fotbalist care stă bine la capitolul tehnică este şi Alexandru Mitriţă, care revine la prima reprezentativă după o pauză de un an: "Mă bucur că am revenit la echipa naţională după o pauză de un an (n.r. - ultimul său meci a fost România - Austria, scor 0-1, în 14 octombrie 2020). Sunt foarte fericit, orice jucător îşi doreşte să joace pentru echipa naţională. Am amintiri frumoase cu naţionala şi îmi doresc să am din nou momente bune aici. Echipa naţională şi-a îmbunătăţit foarte mult jocul ofensiv în ultima perioadă. Se vede un joc ofensiv foarte bun, o mentalitate foarte bună şi un stil de joc agresiv. Fiecare meci important, dar primul este cel cu Germania, o echipă foarte puternică. Noi trebuie să mergem acolo să dăm totul pe teren. Germania are jucători foarte valoroşi, dar nu pot spune că este mai puternică decât Italia. La Hamburg trebuie să avem o mentalitate foarte bună, să intrăm încrezători pe teren şi atunci cu siguranţă vom obţine un rezultat pozitiv. Să joci la o Cupă Mondială este maximum unde poate ajunge un jucător. Fiecare fotbalist îşi doreşte acest lucru".

Partida cu Germania va fi condusă la centru de Cuneyt Çak2r din Turcia, arbitru de 44 de ani aflat pe lista FIFA din 2006. Acesta a oficiat la ultimele ediţii de Mondial, inclusiv în faza semifinalelor, precum şi la finala Ligii Campionilor din 2015. Cuneyt Çak2r va fi ajutat de conaţionalii săi Bahattin Duran şi Tarik Ongun, alături de al patrulea oficial Alper Ulusoy, în vreme ce arbitrajul VAR va fi în sarcina lui Abdulkadir Bitigen şi Huseyin Gocek.

Pe 11 octombrie, de la ora 21:45, tricolorii vor întâlni reprezentativa Armeniei, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022.