COMISIA DE AUDIERE DIN PARLAMENT:"Organele de cercetare să ia urma banilor fraudaţi în cazul City Insurance"

Eşecul activităţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) în speţa City Insurance - întins pe mulţi ani, la fel ca frauda - s-a finalizat cu prăbuşirea casei City Insurance, după dispariţia câtorva sute de milioane de euro, după aprecierile din spaţul public. Până la stabilirea prejudiciului, conducerea ASF a fost audiată, ieri, la Parlament, concluzia comisiei de audiere fiind că "organele de cercetare să-şi facă treaba".

În timp ce preşedintele ASF Nicu Marcu a fugit de presă şi l-a lăsat pe "colegul" Valentin Ionescu "de la sectorul asigurări" să dea explicaţii românilor - care vor plăti frauda prin majorarea preţurilor pentru poliţele RCA -, două întrebări au rămas în aer: "ce fac acum şefii de la City Insurance?" şi dacă "ştie cineva unde sunt?".

În cazul similar de fraudă din Germania, cazul Wirecard, conducerea companiei a fost arestată imediat, iar ca detaliu suplimentar preşedintele instituţiei de supraveghere şi-a dat demisia. La noi, parlamentarii şi conducerea ASF nu au avut niciun răspuns la cele două întrebări, mingea fiind aruncată în curtea Parchetului General.

Preţurile poliţelor RCA sunt, însă, aşteptate să crească în următoarele săptămâni, după creşterile din precedentele săptămâni, aceasta fiind o "corecţie" a preţurilor mult prea mici care s-au practicat până în prezent, după cum a precizat Daniel Apostol, purtătorul de cuvânt al ASF.

• Sebastian Burduja, deputat PNL: "Trebuie luată imediat urma banilor care au fost fraudaţi şi să fie recuperaţi"

Sebastian Burduja, deputat PNL, a afirmat, la finalul audierilor, care s-au desfăşurat fără presă la solicitarea ASF, că trebuie luată imediat urma banilor care au fost fraudaţi, iar aceştia să fie recuperaţi, lucru care cade în sarcina organelor de cercetare penală.

Acesta a afirmat: "Pe noi, ca parlamentari, ne interesează să reglăm în cel mai scurt timp eventuale deficienţe legislative care poate nu au oferit toate pârghiile necesare ASF-ului să intervină. Asta, în primul rând. În al doilea rând, dacă puteau să intervină şi nu au făcut-o, atunci trebuie să răspundă împreună cu alte instituţii implicate. De asemenea, am spus că este vital ca banii care au fost fraudaţi, sau urmează să fie dovedit acest prejudiciu, să fie recuperaţi în cel mai scurt timp. În mod evident, ASF nu se ocupă de recuperarea acestor bani, dar sunt şi alte instituţii ale statului român - Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor de exemplu, Parchetele - care trebuie să ia urma acestor bani urgent şi să-i aducă înapoi în ţară, pentru că fiecare zi şi oră care trece poate însemna un demers mult mai complicat de recuperare a acestor bani. Întotdeauna este cineva vinovat atunci când există o asemenea problemă, când vorbim probabil de sume foarte mari scoase din ţară şi fraudarea unei companii. Ne interesează categoric ca nu cetăţeanul român să aibă o notă de plată la sfârşitul zilei. Asta înseamnă că degeaba Fondul de Garantare al Asiguraţilor (FGA) va plăti aceste poliţe City, dacă, de fapt, preţul poliţelor RCA creşte. FGA se alimentează din contribuţiile companiilor de asigurare, dar aceste companii nu vor face o faptă bună pentru consumatorul român, vor plasa mai departe povara printr-un preţ mai mare la produsele pe care le vând".

Întrebat dacă ASF a făcut tot ce putea pentru a preveni ce s-a întâmplat, Burduja a declarat: "Conducerea actuală are meritul... Cel puţin preşedintele ASF, din punctul meu de vedere, are un merit pentru că a rupt pisica în două. Asta este o problemă care trena şi iată că alţii n-au avut curaj să o facă. De asemenea, am înţeles că compania a hărţuit autoritatea pe parcursul ultimilor ani, a dat în judecată şi a acţionat în judecată angajaţi ai ASF-ului, au pretins într-una, de ani de zile, că sunt în vânzare, că City este în procedură de vânzare, şi orice măsură dispunea ASF veneau mereu şi spuneau că îi prejudiciază procesul de vânzare şi merg în instanţă pentru a cere prejudicii; evident, erau tactici de şantaj şi se vor pronunţa aici organele de anchetă".

Întrebat despre situaţia şefilor City Insurance şi situaţia lor în prezent, Burduja a precizat că aici trebuie întrebate organele de anchetă, pentru că există o cercetare penală în curs.

"Noi suntem o comisie de supraveghere. (...) ASF susţine că şi-a făcut treaba atât cât are mandat să o facă, deci a dispus măsurile necesare, a ridicat licenţa, a suspendat de acum câţiva ani administratorul, domnul acesta Odobescu, şi urmează ca instituţiile abilitate, Parchetul, Procuratura, să-şi facă datoria, în cel mai scurt timp. Noi suntem la dispoziţie să susţinem orice demers este necesar pentru repararea situaţiei. Şi pe termen scurt prin aducerea banilor fraudaţi înapoi în ţară, iar pe termen lung prin reglarea eventualelor probleme legislative", a spus Burduja.

Potrivit acestuia, în Comisiile reunite s-a discutat şi despre situaţia în care se regăseşte Euroins, cealaltă mare companie din piaţa RCA care a vândut poliţe foarte ieftine pe parcursul ultimilor ani.

"Nu pot să dau detalii, dar la evaluarea noastră, în acest moment, nu este o situaţie similară (cu cea a City Insurance)", a afirmat deputatul.

Întrebat cât vor creşte preţurile RCA, Burduja a afirmat: "Rămâne să vedem, există o pârghie legală prin care firmele de asigurare nu pot depăşi un anumit plafon. Deci nu o să explodeze preţurile RCA, pentru că ASF ne-a asigurat că va activa această pârghie legală. Nu ştim cât de mare este gaura de la City Insurance, urmează să se stabilească în mod cert şi asta am şi solicitat, să se recupereze acest prejudiciu pentru că riscul este să crească preţurile, iar banii să fie recuperaţi de la cetăţeanul român".

• Nicu Marcu: "ASF a sesizat organele de cercetare penală şi ce am putut să spunem am spus în Comisie"

Nicu Marcu, preşedintele ASF, a spus, la ieşirea de la audieri, că au fost lucruri confidenţiale pe care acesta le-a spus în Comisie şi pe care nu le poate furniza presei şi, implicit, românilor.

Marcu a declarat: "Ştiu că presa este interesată de tot ce s-a întâmplat cu acest caz, din cauza asta am şi preferat în toată perioada asta să comunicăm cât mai puţin, până când ajungem în Parlament, să spunem absolut tot ce s-a întâmplat cu această companie. Am fost la Comisiile reunite, am comunicat tot ce puteam să spunem, de asta a şi fost această şedinţă confidenţială. Sigur, nu v-a convenit acest lucru. Sunt lucruri pe care nu putem să le facem publice, pentru că Autoritatea a sesizat organele de cercetare penală atunci când a găsit aceste lucruri. Ca atare, ce am putut să spunem, lucrurile confidenţiale, le-am spus la Comisie. Rugămintea mea către dumneavoastră (presă - n.r.) este să aveţi răbdare ca Parchetul, atunci când poate să spună, să spună tot ce am trimis noi către dumnealor, şi în legătură cu aspectele tehnice vreau să vă rog să fiţi de acord... Valentin Ionescu, colegul nostru, directorul general care este pe acest sector şi cu ajutorul căruia s-a făcut posibilă această verificare şi această descoperire a tuturor acestor lucruri, să vă facă precizări cu privire la fiecare abatere care a fost constată şi la fiecare posibilă infracţiune pe care o puteţi regăsi în decizia pe care am făcut-o publică, decizie care este extrem de detaliată şi extrem de tehnică. De asta vreau să-l rog pe colegul meu să explice absolut tot în detaliu, ce putem să spunem. Vă mulţumesc".

Marcu nu a răspuns întrebărilor jurnaliştilor, care i-au subliniat că a fost numit de Parlament să dea explicaţii în faţa românilor. Nicu Marcu a menţionat doar că "românii vor fi protejaţi de către Fondul de Garantare", subliniind că "Fondul de Garantare al Asiguraţilor este printre puţinele fonduri de garantare din Uniunea Europeană".

• ASF a solicitat ca şedinţa să fie una închisă

"ASF a solicitat să fie şedinţă închisă (fără presă). Aşa că este doar cu parlamentari. Sunt 11 oameni de la ASF, tot consiliul şi aproximativ 25 de parlamentari", ne-au spus sursele noastre, la scurt timp după începerea audierilor.

Conducerea ASF nu s-a prezentat la audieri miercurea trecută în Senat, unde fusese chemată pentru a da explicaţii despre prăbuşirea City Insurance, companie cu trei milioane de clienţi în ţara noastră.

Atunci, ASF spunea că se va prezenta la "o întâlnire reunită a Comisiilor de buget finanţe din Camera Deputaţilor şi Senat pentru a prezenta întreaga situaţie care a condus la decizia de ridicare a autorizaţiei de funcţionare a scocietatii City Insurance".

• Valentin Ionescu, director general asigurări: "Cu ajutorul autorităţilor elveţiene am descoperit că acel cont al City Insurance nu exista"

Rămas să dea explicaţii jurnaliştilor după retragerea şefului ASF, Valentin Ionescu a spus că societatea a fost amendată în fiecare an de activitate şi că frauda a fost descoperită abia după ce autorităţile din Elveţia au furnizat informaţiile cerute anterior de ASF cu privire la banii din conturile companiei.

Ionescu a afirmat: "În urma investigaţiilor pe care le-am făcut în ultimul an de zile, investigaţii foarte intense care au necesitat verificări ample cu autorităţi europene - EIOPA şi Autoritatea Federală din Elveţia, de asemenea cu autorităţile fiscale din paradisuri fiscale precum Insulele Cayman, Barbados şi insula Nevis. Autorităţile din Europa au fost mai prompte în a ne da răspunsuri, dar autorităţile din aceste paradisuri fiscale au răspuns foarte greu sau deloc. De ce scot în evidenţă aceste colaborări? Pentru că în Elveţia această companie a declarat că are o sumă de bani care o ajuta la solvabilitate, iar în reasigurare avea cedate 99% din primele brute subscrise în aceste paradisuri fiscale. Aceste două elemente ajutau compania să-şi menţină solvabilitatea. Nu este nimic incorect din punct de vedere legal în a ţine bani într-o bancă din Europa sau a-ţi face reasigurarea în afara Europei, depinde cum faci îţi faci această asigurare şi dacă aceşti bani există. Noi am constatat că nici asigurarea nu era făcută bine şi de asemenea, cu ajutorul autorităţii elveţiene, că acel cont declarat în Elveţia - prin documente apostilate, traduse şi legalizate de această companie, nu ştiu cum au făcut acest lucru - nu există. Ca urmare, am recalculat indicatorii de solvabilitate, am ridicat autorizaţia conducerii, am amendat cu câte un milion (de lei) fiecare persoană fizică al conducerii, am impus administrator temporar în iunie care a avut mandat împreună cu acţionarii societăţii să restabilească situaţia financiară a societăţii. Lucru care nu s-a întâmplat. Când a expirat termenul legal de 3 luni de la deciziile ASF, a doua zi administratorul temporar ne-a informat că nu au fost restabiliţi indicatorii de solvabilitate şi ca urmare autoritatea s-a supus legii şi a dispus retragerea autorizaţiei acestei companii".

Întrebat despre faptul că sunt angajaţi ai ASF care au adus la cunoştinţa conducerii instituţiei, încă de acum doi-trei ani, faptul că City Insurance urma să intre în insolvenţă, Valentin Ionescu a afirmat doar următoarele: "Eu nu ştiu despre acest subiect".

• Ionescu: "Auditorii companiei confirmaseră existenţa banilor City Insurance din contul fals din Elveţia"

Auditorii companiei au confirmat existenţa banilor din contul fals din Elveţia al City Insurance, a mai arătat Ionescu.

"Măsuri cu privire la această societate au fost luate din 2014. Această societate a fost sancţionată în fiecare an. S-a revocat mandatul directorului general şi preşedintelui în 2015, au fost măsuri pentru a-i restabili situaţia financiară. (...) Vorbim de falsuri în documente. (...) Conducerii societăţii i-au fost cerute şi a prezentat documente în original, legalizate şi apostilate, lucru pe care societatea l-a făcut. Auditorii companiei au confirmat existenţa acelor bani (din contul fals)", a spus Ionescu.

Cu privire la posibilitatea ca Euroins să ajungă în aceeaşi situaţie, Daniel Apostol, purtătorul de cuvânt al ASF, a spus că aceasta "este o speculaţie".

"Cazul City Insurance arată că nu a fost posibil (ca o companie de asigurări) să funcţioneze cu astfel de preţuri. Celelalte preţuri, dacă ne uităm la ce se întâmplă în piaţă... se fac corecţii", a spus Apostol.

Valentin Ionescu a dat de înţeles că ASF nu are niciun fel de pârghii legale de intervenţie în piaţă, situaţie similară cu cea a ANRE-ului relevată în urma audierilor de ieri din Comisia parlamentară de anchetă cu privire la creşterile preţurilor energiei electrice şi gazelor naturale.

"Prin directivele europene şi prin legislaţia care implementează aceste directive în România, noi nu avem voie să introducem limitări. Nu avem voie să plafonăm tarife, nu avem voie să venim cu tarife minime şi nici să intervenim în tarifele pe care societăţile de asigurări le comunică. (...) Ce am putut să facem, am venit cu procedura la tarifele de referinţă. De două ori pe an un auditor din Big Four calculează aceste tarife de referinţă, independent, pe ultimii cinci ani se face un calcul, se ia în calcul frecvenţa daunelor, severitatea daunelor şi altele şi se publică", a spus Ionescu

• Daniel Apostol: "Din punctul nostru de vedere, în momentul acesta, cei care deţin poliţe emise de City Insurance ies de sub o ceaţă"

Daniel Apostol a mai afirmat că, din punctul de vedere al ASF, "în momentul acesta, cei care deţin poliţe emise de City Insurance ies de sub o ceaţă în care s-au regăsit cât funcţiona City şi intră într-o zonă de claritate, pentru că Fondul de Garantare a Asiguraţilor va impune efectuarea tuturor plăţilor şi va impune respectarea legii".

Valentin Ionescu a mai afirmat că "ASF nu a garantat niciodată că nu vor creşte tarifele RCA".

"Nu suntem în măsură să intervenim. Datoria noastră este să ne asigurăm că companiile de asigurări fac calculul corect, iau în calcul toţi indicatorii, gradul de încărcare, după cum ştiţi în România este carnagiu pe şosele, frecvenţa daunei la automobile este 5,7%, în schimb la transport peste 16 tone frecvenţa este de 20%, daunele sunt foarte mari. Ca urmare, firmele de asigurări iau în calcul toate aceste elemente când calculează tariful de primă", a declarat Ionescu.