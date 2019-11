Conducerea Romsilva insistă pe "partea plină a paharului"

Problema pădurilor a stârnit mare emoţie în ultima perioadă, atât în rândul oficialităţilor cât şi în cel al oamenilor simpli. Discuţiile pe acest subiect sunt ample. Pe acest fond, ambasada Finlandei în ţara noastră, în colaborare cu Regia Naţională a Pădurilor (RNP) Romsilva, a organizat seminarul cu tema "Pădurile - schimbări climatice, sustenabilitate şi bioeconomie".

Directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Gheorghe Mihăilescu susţine că ţara noastră practică o silvicultură tradiţională, care a luat ce a fost mai bun din Europa, iar greşelile care se mai fac pot fi îndreptate prin colaborare şi adoptare de bune practici: "Am avut un vis. Visul meu spunea, la un moment dat, cum fac eu să aduc în această grădină frumoasă pe care înaintaşii ne-au lăsat-o toţi reprezentanţii pădurilor din România şi, de ce nu, din Europa? Iată că am reuşit să fac acest lucru şi îi mulţumesc doamnei ambasador (ambasadorul Finlandei în România, Marjuc Akola, n.r.), pentru că, la propunerea mea de a organiza acest eveniment aici, au spus da. Eu am acest principiu de viaţă, că la orice lucru spun da, sunt un om pozitiv, caut soluţii. Cred în ideea că suntem născuţi să rezolvăm probleme, şi nu să facem probleme. Semestrul I al acestui an a făcut ca Româ-nia să fie la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Semestrul II face ca Finlanda să aibă această Preşedinţie. Este o onoare, un privilegiu să fiţi astăzi alături de noi aici, la Romsilva. În primăvară, aţi fost la Suceava. Poate că, pes-te timp, viaţa spune altceva. Finlanda are o şcoală şi o practică de silvicultură recunoscute în lume. România are cele mai valoroase păduri din Europa. Ne lăudăm cu ele, pentru că avem argumente. Practicăm o silvicultură tradiţională care cred că a luat ce a fost mai bun din Europa. La noi a contat să lucrăm cu pădurea şi cu natura, pentru că nu întotdeauna ne-a fost favorabilă şi am încercat să învăţăm să lucrăm cu natura. Am mai avut un vis: să aduc în România doi reprezentanţi de seamă ai unei organizaţii internaţionale. Este vorba despre Comitetul UNESCO, pentru a putea să vină să vadă parcurile naţionale şi naturale, pădurile virgine şi cvasi-virgine din România şi, de asemenea, Reţeaua Natura 2000, pentru exemplul de bună practică. Am un principiu în viaţă: adevărul e unul singur, minciunile pot fi mai multe. Cum afli adevărul? Cunoscând, aflând. I-am invitat din nou, am fost la Domogled şi au văzut acele parcuri. Eu am fost de trei ori anul acesta la Comitetul UNESCO şi mi-au spus că sunt singurul care am îndrăznit să mă duc la Comitetul UNESCO de la Viena, să le spun: veniţi să vedeţi că avem lucruri frumoase. Dar, da, mai şi greşim... Numai cine nu munceşte, nu greşeşte, dar suntem dispuşi să îndreptăm aceste erori şi să colaborăm. Să luăm exemple de bune practică şi, în acelaşi timp, să dăm exemple de bună practică. Suntem de bună credinţă".

Pe de altă parte, dar legat de acelaşi subiect, pădurea, săptămâna trecută ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunţat că în ţara noastră se taie într-un an aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale. Conform ministrului fosta guvernare a încercat să ascundă faptul că sub mandatul său s-au tăiat peste 60 de milioane de metri cubi de lemn fără autorizaţie.