Conferinţa "Energia în priză" - ediţia a X-a

Preţul mare al energiei este o realitate, deci nu putem să negăm că astăzi vorbim despre preţuri de 2.000-3000 de lei, iar acum câţiva ani vorbeam de 200 de lei, spune Lucian Enaru, Country General Manager România, Moldova, Armenia, Schneider Electric, adăugând: "Cu toate acestea, trebuie să acceptăm faptul că suntem într-o criză şi că trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva pe termen scurt şi pe termen lung. Pe termen lung, în ipoteza unui consumator casnic, a unui jucător în orice segment industrial sau în zona de clădiri, fie că sunt industriale sau comerciale, este necesară o acţiune din care să se vadă un rezultat în câteva luni. ANRE ne îndeamnă să fim cumpătaţi. Da, e o soluţie să fim cumpătaţi, dar utilizatorul casnic vrea şi puţin confort, iar atunci când mergem în mall-uri sau în alte clădiri vrem, şi acolo, confort".

Domnia sa adaugă: "Putem să fim cumpătaţi, dar poate pentru un utilizator industrial, cumpătarea are nişte costuri care îl scot din piaţă. Deci, oricât ar încerca să fie de cumpătat un mare utilizator, mai ales cel industrial, nu putem vedea roade".

În schimb, Lucian Enaru îndeamnă la eficienţă energetică, aceasta reprezantând "altceva" faţă de cumpătare. Domnia sa subliniază: "Eficienţa energetică o cheie pentru industria românească, mai ales că e într-o competiţie directă şi acerbă cu industrii şi segmente din Europa care au ceva mai multă experienţă şi beneficiază de mai multe investiţii".

În opinia oficialului Schneider Electric, o soluţie de eficienţă energetică, un management digital al energiei, pot reduce consumul energetic cu 20-30%, "în funcţie de proces şi de segmentul de activitate".

Nicio ţară nu a găsit formula perfectă pentru sprijnirea consumatorilor casnici şi noncasnici, a precizat Silvia Vlăsceanu, directorul executiv al HENRO. Referitor la preţurile electricităţii de pe piaţa spot, domnia sa a explicat: "În urmă cu doi ani, când a început pandemia, Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) de pe OPCOM nu funcţiona la capacitatea de astăzi. În 2020, preţurile pe PZU erau mai bune decât cele din contractele la termen. Mulţi credeau că va continua această situaţie, aşa că, în 2021, când producătorii mari au ieşit pe contracte la termen, primii care au cumpărat au fost nu furnizorii clienţilor finali, ci traderii. Pe la mijlocul lui 2021, PZU a început să crească, pentru că atunci şi-au adus aminte că au nevoie de energie furnizorii finali. Producătorii mari nu mai aveau aceeaşi cantitate disponibilă ca la începutul anului. Preţul cu care au vândut energie era sub 300 de lei, iar anul acesta preţul mediu pe pieţele la termen este de 570 de lei".

Subiectul energiei regenerabile a fost abordat de Mihai Bălan. Acesta a declarat: "În 2018 ceream contracte pe termen lung şi mai ceream o ţintă ambiţioasă de regenerabile de 32% până în 2030. Acum am ajuns să avem nevoie de 15 megawaţi de energie eoleniana şi fotovoltaică pentru că e nevoie de energie. În rest nu s-a întâmplat mare lucru pentru că statul român a decis să aibă o strategie bazată pe acest gaz ca energie de tranziţie, o vulnerabilitate acum speculată la nivel european în actualul context. Anul viitor vom vedea şi mai multe capacităţi şi în energia fotovoltaică şi eoliană, pentru că lumea are mare nevoie de energie. Este mult spaţiu de business, trebuie doar să înlăturăm barierele. Mai avem probleme superficial puse, problema cu terenurile şi una legată de tranzacţiile financiare impuse de noua ordonanţă. Predictibilitatea legislativă e o problemă de care ne tot lovim. Pe de altă parte avem şi avantaje în România. Dispunem de fonduri fără precedent în sectorul asta şi avem o nevoie masivă de energie. Sunt probleme structurale, una este legată de reţele, trebuie să vedem în ce direcţie mergem, fără reţele nu putem vorbi de electrificare".

Problema forţei de muncă a fost, de asemenea abordată: "Forţa de muncă este o problemă. În industria regenerabilă avem în 2026, doar în sectorul solar, nevoie de aproximativ 45.000- 60.000 de angajaţi. Acum construim cu tehnicieni din Turcia. Dacă înlocuim dependenţa de gaz din Rusia cu dependenţa de panouri fotovoltaice din China, nu am rezolvat nimic. Dacă reduce gradul de concentrare de la 95% putem să fim mai siguri că nu înlocuim în Europa o dependenţă cu alta". Potrivit lui Mihai Bălan, energia regenerabilă reprezintă o şansă pentru Europa.

Trendul de tranziţie energetică pe care Uniunea Europeană l-a urmat în ultimii ani se află într-un impas, este de părere Dumitru Chisăliţă, Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă.

"Europa a plecat în urmă cu câţiva ani într-o foarte puternică idee de tranziţie energetică, din considerente de mediu, de resurse şi alte motive. S-a demarat această acţiune de tranziţie energetică iar în momentul de faţă ne găsim într-un mare impas. Am suspendat aceste tranziţii energetice. Problemele de zi cu zi ne-au făcut să uităm aceste idei. Aceste tranziţii, odată începute trebuie să fie continuate. Sistemul energetic nu este un sistem pe care sa il poti lasa de pe o zi pe alta. Ai nevoie de timp ca sa il pregatesti" susţine Dumitru Chisăliţă.

Theodor Livinschi, vicepreşedinte (ACCER) a lansat mai multe întrebări şi propuneri către autorităţi: "Nu a ajuns nimeni, momentan, să îşi închidă capacitatea de productie pentru că nu ar exista energie sau gaze. Am aflat azi de oferta publică a celor de la Nuclearelectrica şi discutam cu membrii cum se va implementa articolul 7 din ordonanţă. Avem mai mulţi membrii care au trimis oferte clare, nu s-au primit răspunsuri până pe data de 27 septembrie. Am primit un răspuns politicos, dar nu s-a specificat nimic de existenţa unei oferte publice valabile la momentul trimiterii respectivei adrese. Ne-am bucura ca ofertele să fie mai accesibile şi puţin mai lungi ca valabilitate. Am observat că există un criteriu de medie pe 3 ani a cifrei de afaceri în valoare de 300 milioane de lei. Nu e specificată o astfel de limită în ordonanţă, sunt companii care nu se pot plia pe criteriile de selecţie şi am vrea să aflăm cum s-a ajuns la această limită inferioară. Sunt destul de multe companii excluse de acest criteriu de selecţie".

Theodor Livinschi a mai punctat: "În România la nivelul anului 2021doar 4% din consumul de energie electrică nu a fost acoperit de producţia locală. Din acesta, 77 % a fost generată de companii controlate mai mult sau mai puţin de statul român. De ce punem întrebări, pentru că nu există nicio urmă de predictibilitate. Vorbim de o creştere a costurilor cu 200% la energie şi de 300% la gaze naturale. Aşteptăm cu interes să realizăm o analiză pentru luna septembrie, prima lună când noua ordonanţă îşi va face simţite efectele. Situaţia va arăta mult mai rău. Produci astăzi şi nu ştii costurile. Nu există opţiuni realiste de contractare. Soluţia pe care noi am propus-o, la finalul lunii august: o pondere din consum să beneficieze de un preţ limitat şi o altă pondere să aibă preţ negociat în piaţă. Nu ştim dacă propunerea noastră a fost luată în considerare. Noi credem că ar rezolva foarte multe probleme, e un mecanism care merge pentru toată zona de consum".

Livinschi a avut un set de întrebări adresate autorităţilor şi operatorilor din piaţă, la care aşteaptă răspunsuri. Una dintre acestea era legată de modul cum ar putea consumatorii să cumpere energie electrică direct de la producători. O chestiune foarte interesantă!

Chimcomplex Borzeşti nu face parte dintre companiile care îşi permit să-şi oprească activitatea din cauza preţurilor energiei, a afirmat Dumitru Coman, Chief Technical Officer - CTO, al combinatului chimic.

Domnia sa a afirmat: "În această criză, în cadrul căreia preţul energiei electrice a trecut de la 240 de lei MWh la 3.600 de lei, am văzut ce înseamnă impactul (n.r. creşterii preţurilor) în zona financiară. De la o factură a energiei de câteva milioane de euro am ajuns la câteva zeci de milioane de euro. Acestea sunt provocările pe care le are un consumator final în ziua de astăzi. Din acest motiv, la Chimcomplex suntem focalizaţi să găsim soluţii ca să mergem mai departe. Nu facem parte dintre companiile care îşi permit să îşi oprească activitatea. Suntem o companie cu un flux continuu, pentru care o oprire de două-trei săptămâni poate deveni ireversibilă, adică să nu mai putem porni niciodată. Pentru că în instalaţiile chimice avem tehnologii de înaltă eficienţă, nanotehnologii cu catalizatori sofisticaţi. Toate aceste procese impun şi o anumită strategie de funcţionare. Din acest motiv, din păcate noi nu avem opţiunea să punem lacătul, să închidem, decât dacă ne propunem să închidem definitiv. Ceea ce nu vom face pentru că am acumulat experienţă. Chimcomplex este o companie privată, cu capital integral românesc, o companie care se bazează aproape în exclusivitate pe resurse naturale româneşti. Suntem o companie ce înnobilăm materiile prime brute din România".

În prezent suntem într-o criză majoră, atrage atenţia Dan Bold, Business Development Manager REI, precizând că asistăm la crize multiple, iar una dintre crizele care afectează piaţa noastră, respectiv activitatea economică, este cea a energiei.

În acest context, domnia sa trage un semnal de alarmă, spunând: "Probabil că este nevoie de o decizie politică strategică. Soluţia ar fi să se reglementeze preţurile pe un interval de 2-3 ani şi să se realizeze un cost economic. Este necesar să ştim cât ar costa această reglementare a preţurilor raportat la efectul în cascadă pe care îl creează în economia reală preţurile actuale ale energiei şi specula din domeniu".

Dan Bold aminteşte că în luna octombrie vor fi disponibile pe piaţă ajutoare de stat de circa un miliard de euro: 500 de milioane de euro pentru sectorul privat - pentru companii, actori economici - şi 500 de milioane pentru OAT-uri, adică beneficiari publici - primării, consilii judeţene. Conform domniei sale, scopul ajutoarelor este crearea de capacităţi de producţie de energie electrică din surse regenerabile şi anveloparea sau eficientizarea energetică a clădirilor.

Principala problemă a pieţelor de energie este că sunt manipulate, spune Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor.

Domnia sa a afirmat: "După această perioadă cu volatilitate mare în care preţul energiei a crescut de zece ori, ANRE a făcut o analiză şi a aplicat nişte amenzi traderilor de energie în valoare de 15 milioane de lei - la o piaţă de 20 de miliarde. Adică a aplicat o amendă de 0,05% - cred că este o glumă. Iar amenda a fost dată pentru manipularea sau intenţia de manipulare a pieţei. Chiar se spune - infracţiunea de ... Dar dacă este infracţiune, atunci e penal. Nu cumva sabotează cineva această piaţă. Ce s-a întâmplat cu preţul de a crescut de zece ori, în condiţiile în care producătorii sau ceilalţi jucători din lanţ nu şi-au crescut costurile de zece ori".

Dan Paul a adăugat: "Nu este momentul în care să discutăm despre modelul de piaţă, pentru că de fapt nu avem nicio piaţă. De ce suntem obligaţi să vindem pe PZU, de ce nu avem încă o Contraparte Centrală care să garanteze aceste tranzacţii? Nu preţul este problema, ci modul în care se fixează preţul. Pentru ca o piaţă să nu fie manipulată există nişte reguli, prin care se interzice, se stopează şi se sancţionează manipularea pieţei. Există un tunel de preţ, există momente în care piaţa se opreşte dacă este prea volatilă şi momente în care piaţa este liberă. Manipularea este infracţiune, ANRE recunoaşte că este infracţiune şi dă o contravenţie de 0,05%. În aceste condiţii, de ce să nu faci în continuare (...). Piaţa nu are reguli, iar ANRE, Ministerul Energiei care controlează OPCOM prin Transelectrica, trebuie să impună reguli".

Criza energetică şi toate problemele pe care această criză le aduce sunt parte a planului preşedintelui rus, Vladimir Putin, care foloseşte energia ca instrument de război, este de părere Harri Kiiski, Directorul General al Azomureş.

"Anul trecut, pe 21 octombrie, Vladimir Putin a afirmat că industria europeană a îngrăşămintelor va fi închisă din cauza preţurilor mari ale energiei şi că europenii sunt bineveniţi să cumpere fie îngrăşăminte, fie alimente. Putem vedea că exista deja un plan care a fost iniţiat cu mult înainte de invazia Ucrainei. Ştia care sunt punctele slabe ale Europei, energia, ştia de asemenea şi unde Rusia este puternică. 20 până la 25% din piaţa mondială a îngrăşămintelor era controlată de ruşi, hrana este 20% din Rusia, la care se adaugă 10% din Ucraina. Acestea sunt instrumente foarte puternice, arme de război. Impact asupra energiei, impact asupra producţiei de alimente, totul merge de fapt în conformitate cu planul lui Putin" a declarat acesta.

"Cu siguranţă că nu vom ajunge la momentul în care cineva să nu beneficieze de energie, dar nu toţi vor avea acces la preţuri plafonate", a subliniat Dan-Dragoş Drăgan, Secretar de Stat în Ministerul Energiei.

Printre altele, oficialul a menţionat că, pe termen mediu şi lung, trebuie să devenim toţi prosumatori, casnici sau industriali.

Dragan a ţinut să sublinieze că pieţele europene sunt interconectate în acest moment şi că preţul rezultat în prezent este format în urma acestei interconectari, astfel încât ar fi greu ca Romania să fixeze un preţ reglementat, câtă vreme trebuie să importe, totuşi, o parte din energia consumată.

În opinia sa, preţul energiei a crescut de mai multe ori pentru că nu s-au realizat investiţii în creşterea capacitatii de producţie, astfel încât statul trebuie să intervină acum pentru susţinerea consumatorilor şi a anumitor sectoare din economie.

În opinia lui Sandor Bende, preşedintelele Comisiei pentru Industrie şi Servicii din Camera Deputatilor, poate ar trebui să venim cu un preţ reglementat, ca înainte de liberalizare, pentru 1-2-3 ani: "Intervenim în acest fel pentru ca un participant la economie să nu aibă preţ discriminatoriu faţă de altul. (...) Acelaşi produs se încadrează, sa spunem, la un preţ de producţie ce include energia electrică la 1 leu/KWh, dacă producătorul este un IMM, iar dacă în locul IMM-ului avem o companie cu 250 de salariaţi, mult mai mare, preţul energiei nu mai este plafonat, iar produsul iese mult mai scump. Pe termen mai lung, compania mai mare poate ieşi din piaţă, iar oferta nu poate fi asigurată doar de IMM-uri, la nivel de economie, iar cei care vor face importurile vor putea creşte speculativ preţurile".

În mod categoric ne aşteaptă o iarnă complicată, dar nu pentru că anticipăm temperaturi anormale (...). Vom avea zile friguroase când, pe partea de gaze naturale consumul zilnic va sări de 50-55 de milioane de metri cubi, spune Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Domnia sa menţionează, însă: "Pe partea de gaze este puţin probabil să avem complicaţii, avem stocuri la un nivel satisfăcător. În continuare se înmagazinează şi probabil că ritmul va scădea. Dacă în iulie am avut, în medie, peste 16 milioane metri cubi (mc) înmagazinaţi zilnic, cantitatea a început să scadă. Mă aştept ca şi în octombrie să înmagazinăm în medie 10 milioane mc, ceea ce ne va duce la un grad de umplere a depozitelor de peste 90%, spre 94%. Pa partea de gaze situaţia este relativ stabilă, în continuare avem producţie. Ne ajută, din păcate, şi faptul că anumiţi consumatori industriali şi-au oprit activitatea şi nu mai consumă gaze. Am văzut că în primele şase luni ale anului 2022, consumul casnic s-a redus cu 5,2%, ceea ce este normal, e o oscilaţie în funcţie de temperatura ambientală". Oficialul ANRE continuă: "Consumul industrial şi cel al producătorilor de energie termică a scăzut cu aproape 18%, ceea ce în medie înseamnă un declin de 13%. Dacă extrapolăm, şi tot anul va avea o scădere de 13%, înseamnă că abia vom trece de 10 miliarde mc - consum anual de gaze. Din păcate, dificultăţile cu care se confruntă industria ne ajută să nu avem probleme în alimentarea cu gaze naturale".

Ne aflăm într-un adevărat război al energiei, care are consecinţe foarte serioase atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru marii consumatori industriali, a afirmat Ovidiu Demetrescu, Partener OCD Capital & Resource şi London Brokers.

Domnia sa a spus: "Subiectul fierbinte al zilei este energia, fie că este energie electrică sau combustibil gazos, toţi avem această problemă cu energia, de la mic la mare, de la consumatorul casnic până la marii consumatori industriali, şi încercăm să ne dăm seama care sunt consecinţele pe lanţul valoric, în industriile cele mai puternic afectate. Dar dincolo de aceste consecinţe, aş vrea să vă spun că suntem în război. Este un război al energiei. Nu este o joacă, războiul acesta are consecinţe foarte serioase - gândiţi-vă ce ar însemna o zi fără energie electrică în vieţile noastre".

Ovidiu Demetrescu a adăugat: "Într-o declaraţie de presă apărută în această dimineaţă, se spunea că «nu-i putem salva pe toţi jucătorii din economie». Există o listă. Dacă vă amintiţi filmul Lista lui Schindler, cred că din păcate suntem într-un scenatriu de genul acesta. Este foarte important să avem o dezbatere legată de ceea ce salvăm şi cum continuăm. Mai mult decât atât, anul trecut dezbăteam tema creşterii preţului energiei. În anul 2020 aveam un preţ al energiei electrice în jur de 240 de lei pe MWh, iar astăzi vorbim de un preţ de «ori zece» faţă de acel preţ de referinţă. Este peste 2.000 de lei pe MWh. Ce s-a întâmplat de atunci şi până acum ... În opinia mea, preţurile sunt total nejustificate, în condiţiile în care avem surse de energie care, în unele cazuri nu depind nici de combustibili fosili şi nu depindem nici de importuri de enegie decât într-o mică măsură".

