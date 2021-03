CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ - JAMES RICKARDS, BANCHER DE INVESTIŢII AMERICAN:"În 2008 un dolar producea 10 dolari; astăzi, doar 3"

James G. Rickards este un bancher de investiţii american, avocat şi economist cu 35 de ani de experienţă pe Wall Street, care a deţinut poziţii de conducere la Citibank, Long-Term Capital Management şi Caxton Associates. Printre clienţii său se numără investitori instituţionali, dar Rickards a lucrat de-a lungul timpului şi cu agenţii naţionale din Statele Unite, printre care şi CIA, cu care a lucrat din postura de consultant. Rickards este autorul a mai multor cărţi despre finanţe, dintre care trei best-selleruri în lista New York Times, cărţi precum The New Case for Gold (2016), The Death of Money (2014) sau Currency Wars (2011). De-a lungul carierei a publicat texte în Financial Times, Evening Standard, New York Times, The Telegraph şi Washington Post. În prezent este editorul newsletterului financiar lunar Strategic Intelligence.

Acesta a participat ieri la o conferinţă internaţională în calitate de guest speaker, intitulată How the World Will Change in 2021 & the Impact on the Global Economy, Markets and Retirement Funds.