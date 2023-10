Contraofensiva ucraineană, blocată de lipsa de muniţie

English Version

Contraofensiva ucraineană s-a blocat din cauza lipsei muniţiei necesare artileriei se arată într-o analiză postată pe site-ul elveţian watson.ch.

Conform sursei citate, ritmul lent al contraofensivei ucrainene a spulberat speranţele unei victorii rapide, iar aliaţii occidentali se mulţumesc acum cu un lung război de uzură, mai ales că autorităţile de la Kiev au anunţat deja că operaţiunile vor continua în iarna 2023-2024, ceea ce arată că sfârşitul conflictului din Ucraina este departe de a se întrezări.

Din analiza publicată pe site-ul elveţian reţinem: "Un alt element va influenţa în mare măsură continuarea luptei: disponibilitatea muniţiei şi, în special, a obuzelor de artilerie, domeniu în care situaţia dintre cei doi beligeranţi este departe de a fi egală, deoarece Rusia poate conta pe rezerve mult mai mari, ceea ce se reflectă în numărul de proiectile folosite zilnic pe câmpul de luptă. Astfel, în timp ce Ucraina trage în prezent până la 6.000 de obuze pe zi, potrivit declaraţiilor făcute la postul CNN de parlamentarul ucrainean Oleksandra Ustinova, Rusia trimite zilnic către forţele ucrainene între 10.000 şi 15.000 de obuze potrivit declaraţiei din 23 octombrie a colonelului ucrainean Petro Chernyk. De asemenea, conform estimărilor făcute de guvernul Estoniei, Ucraina foloseşte între 6.000 şi 7.000 de obuze pe zi, comparativ cu 20.000 până la 60.000 de obuze trase zilnic în zona de conflict de către Rusia, autorităţile ucrainene menţionând chiar şi 80.000 de obuze ruseşti pe zi. Prin urmare, cu cele 6.000 de proiectile pe zi, Ucraina foloseşte mult mai puţine obuze decât adversara sa. Ea ar dori să mărească acest număr la 10.000, dar, pentru capacităţile logistice ale aliaţilor, acesta obiectiv este probabil prea mare".

Sursa citată mai arată că producătorul german Rheinmetall a estimat nevoile Ucrainei la aproximativ 1,5 milioane de obuze pe an şi aminteşte că în martie 2023 Comisia Europeană a promis autorităţilor de la Kiev că va livra un milion de obuze în următoarele 12 luni din stocurile existente şi prin creşterea capacităţii industriale.

În analiza respectivă se afirmă: "Cu toate acestea, planul european riscă să eşueze, potrivit uni articol publicat de Bloomberg în ediţia de joi, pe baza declaraţiilor unor persoane apropiate subiectului. Uniunea Europeană a rămas în urmă. După ce a trecut mai mult de jumătate din timp, iniţiativa a atins până acum aproximativ 30% din obiectivul său şi, având în vedere numărul de contracte semnate, riscă să nu-şi atingă scopul. În acest timp, Rusia nu are această problemă, deoarece potrivit estimărilor occidentale poate să producă două milioane de obuze pe an, potrivit estimărilor occidentale. Un înalt oficial estonian, citat de New York Times, a declarat că Rusia produce în prezent de şapte ori mai multă muniţie de artilerie decât Europa şi Statele Unite la un loc. De asemenea, Rusia poate conta pe un stoc de aproximativ patru milioane de obuze, potrivit estimării guvernului de la Tallinn. La acestea se adaugă livrările mari din Coreea de Nord. Se spune că Phenianul a livrat Rusiei până la 500.000 de obuze de artilerie. Numai acest lucru ar permite Moscovei să-şi menţină frecvenţa actuală a incendiilor pentru mai mult de o lună".

De altfel, surse occidentale şi imagini din satelit au confirmat că livrările din Coreea de Nord au crescut semnificativ în ultima vreme, raportează think tank- ului Institute for the Stuydy of War (ISW), care arată că transporturile de armamanet vor continua, iar Coreea de Nord va deveni unul dintre principalii furnizori de arme pentru Rusia, alături de Iran şi Belarus.

Prin urmare, viitorul nu pare ideal pentru Ucraina, cel puţin conform calculelor ISW care susţine că producţia naţională de obuze, suplimentată de importurile nord-coreene, va permite forţelor ruse să menţină ritmuri suficiente de artilerie pe tot parcursul anului 2024 şi, chiar dacă Moscova ar putea fi nevoită să reducă cadenţa de foc, acest lucru nu va oferi un avantaj intrinsec forţelor ucrainene.