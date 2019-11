• Catherine Chen, vicepreşedinte Huawei: "Consider că avem o colaborare foarte bună în România"

Oficialii gigantului Huawei, cel mai mare producător mondial de echipamente de telecomunicaţii şi unul dintre liderii industriei de telecomunicaţii 5G, sunt încrezători că noul Guvern al ţării noas-tre nu se va lăsa influenţat de Statele Unite ale Americii în privinţa interzicerii participării com-paniei asiatice la con-strucţia reţelelor 5G.

Catherine Chen, vicepreşedinte Huawei, res-ponsabilă de afaceri publice şi media la nivel global, a declarat, într-o întâlnire cu presa din ţara noastră la Shenzhen: "Huawei activează în România de peste 17 ani. Dacă Guvernul României ar lua o astfel de decizie (n.r. de a interzice Huawei accesul la implementarea reţelelor 5G) m-aş întreba care ar fi motivele care ar sta la baza acesteia. Dacă ne uităm la contribuţia pe care o aduce Huawei la nivel local, atunci putem vedea că am angajat direct peste 2000 de angajaţi şi am contribuit indirect la crearea altor 5000 de locuri de muncă. Am des-chis în România un centru de servicii tehnice pe care le furnizăm la nivel global şi am plătit circa 250 de milioane de dolari taxe şi impozite către Guvernul Româ-niei. Totodată, am ajutat la iniţierea a multor talente în ITC. Consider că avem o colaborare foarte bună în România. De asta mă întreb care ar fi motivele pentru care România ar lua o astfel de decizie".

Domnia sa a adăugat: "Înţeleg că guvernul român vrea să se alinieze Guvernului SUA. Dacă aşa stau lucrurile, atunci nu este nimic ce am putea face. Sunt încrezătoare în Guvernul României şi în cele ale statelor din Europa că nu vor lăsa lucrurile să se ducă în această direcţie ipotetică (n.r. interzicerea Huawei în piaţă), pentru că o astfel de decizie va trebui să ţină cont de dezvoltarea tehnologică, de bunăstarea consumatorilor, dar şi de costul competitiv al planurilor tarifare".

Declaraţiile vicepreşedintelui Huawei vin în contextul în care ţara noastră a semnat, în 20 august, un Memorandum de înţelegere cu Guvernul SUA cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G, document care a fost clasificat, după momentul semnării. Memorandumul a fost desecretizat la începutul lunii noiembrie şi, conform acestuia, furnizorii de reţele 5G trebuie să fie supuşi unei evaluări riguroase, iar protejarea reţelelor de comunicaţii de generaţie viitoare împotriva perturbării sau manipulării şi asigurarea vieţii private a libertăţilor individuale ale cetăţenilor sunt vitale. Polonia şi Estonia au semnat şi ele astfel de Memorandum-uri în care sunt impuse mai multe condiţii pentru verificarea furnizorilor 5G.

Catherine Chen a explicat: "Am citit ştirile din media care spuneau că Româ-nia a fost prima ţară din Europa care a semnat un astfel de Memorandum 5G cu Administraţia Trump. Am citit Memorandumul 5G şi în acesta nu este menţionată nicio companie în mod specific, Huawei nu este menţionată. Casa Albă a transmis un comunicat de presă după semnarea acestui Memorandum 5G şi în această declaraţie de presă se menţionează că această acţiune vizează China, dar nu am auzit alte declaraţii suplimentare despre Memorandumul 5G din partea Guvernului României care să spună dacă această acţiune ţinteşte pe cineva sau nu".

Domnia sa a mai spus că multe ţări europene, printre care Marea Britanie, Franţa şi Germania au adoptat o abordare bazată pe riscuri în privinţa securităţii cibernetice. Care presupune să fie stabilite standarde şi să fie folosite teste de verificare pentru evaluarea nivelului de risc al acestor ameninţări asupra securităţii cibernetice pentru un management mai bun al acestor ameninţări.

"Uniunea Europeană a emis, de asemenea, un document cu privire la securitatea reţelelor 5G în care propune stabilirea unor standarde înalte de securitate cibernetică şi teste de verificare. Sprijin în întregime aceste abordări pentru că aces-te măsuri sunt bazate pe fapte şi ar putea aduce un control mai bun asupra acestor ameninţări cibernetice", a mai precizat vicepreşedintele Huawei.

Catherine Chen consideră că ţara noas-tră riscă să rămână în spatele altor ţări europene în ceea ce priveşte dezvoltarea 5G, dacă Guvernul României nu alocă resurse pentru spectru.

Reprezentantul gigantului chinez a subliniat: "Nu cred că a alege sau nu Huawei este un aspect care să conteze. Ce contează cu adevărat pentru România este să dezvolte rapid această nouă tehnologie în loc să rămână în urma altor state. Huawei operează în România de peste 17 ani şi am avut o cooperare foarte bună cu mulţi parteneri, inclusiv cu operatorii de telefonie precum Orange, DIGI şi Vodafone şi am adus beneficii semnificative către consumatorii români. Ştiu că vitezele de internet broadband din Româ-nia sunt foarte mari, iar planurile tarifare sunt foarte eficiente din punct de vedere al preţurilor. Acesta este beneficiul pe care România îl poate aduce asupra consumatorilor. Dacă Guvernul vrea să renunţe la încrederea în deciziile luate în trecut şi să facă o nouă alegere, este în întregime la latitudinea sa, dar ce vreau să spun este că ar trebui să ţină cont dacă o astfel de decizie va aduce mai multe beneficii consumatorilor români".

SUA a acuzat în mai multe rânduri Huawei de spionaj în folosul Chinei, fapt ce ar fi contribuit în mare măsură la expansiunea sa spectaculoasă pe plan internaţional, dar nu au fost prezentate public dovezi care să susţină acuzaţiile aduse companiei chineze. De altfel, vicepreşedintele Huawei consideră: "Nu cred că este vorba de o problemă de securitate cibernetică. În ultimii 30 de ani, Huawei a înregistrat un istoric foarte bun în asigurarea securităţii echipamentelor. Am furnizat servicii către 3 miliarde de utilizatori din peste 170 de ţări şi regiuni şi acest istoric vorbeşte de la sine. Dacă ne întrebăm: «Este vreo portiţă secretă găsită de vreun Guvern sau vreo organizaţie de hackeri în echipamentele noas-tre?» Nu, zero. Şi dacă ne întrebăm: «Este vreun incident major cauzat de echipamenele noastre?» Nu, zero. Şi a treia întrebare pe care am putea-o ridica: «Este vreun atac cibernetic desfăşurat prin echipamentele noastre?» Nu, din nou. Acţiunile şi măsurile luate de SUA sunt neclare pentru mine".

Întrebată dacă reprezentanţii companiei au în vedere listarea pentru a scăpa din colimatoriul Guvernului american, Catherine Chen a precizat că nu vede lis-tarea ca fiind o soluţie sustenabilă, ţinând cont că SUA a impus sancţiuni inclusiv companiilor listate, nu doar celor chineze, dar şi celor din Europa: "Sincer, nu cred că listarea companiei ar rezolva problema sancţiunilor impuse de SUA. Aş vrea să vă spun că încă din prima zi de viaţă a companiei am adoptat structura iniţială, astfel că societatea este deţinută în întregime de angajaţii săi. Nu avem în vedere listarea, pentru că acest lucru ar presupune o altă abordare şi o structură diferită".

Recent, compania asiatică a primit o nouă prelungire de 90 de zile a perioadei în care îi este permis să coopereze cu firmele americane.

Catherine Chen a afirmat că această extindere a permisiunii de a coopera cu firmele americane nu are impact asupra operaţiunilor Huawei.

"Este nedrept faptul că am fost incluşi pe lista entităţilor (n.r. care nu pot face afaceri în SUA fără permisiune) fără a exista dovezi, de aceea continuăm să îi cerem Guvernului american să remedieze acest lucru. Prelungirea perioadei nu reprezintă o aprobare a cooperării dintre noi şi companiile americane. Peste 260 dintre companiile cu care colaborăm în SUA au aplicat deja pentru o licenţă special, iar până cum nu au primit niciun răspuns. Ne bucură colaborarea cu societăţile americane, dar această decizie nu ne aparţine, depinde de Guvernul American", a explicat vicepreşedintele gigantului asiatic.

Chen a mărturisit că este confuză cu privire la adevăratul scop al SUA.

"Cred că măsurile luate de SUA sunt confuze. Dacă ne uităm la informaţiile din presă, vedem că până în luna octombrie a acestui an au fost aduse aproximativ 700 de acuzaţii sau critici împotriva Huawei, din partea a aproximativ 300 de oficiali ai Guvernului American. Cred că este un efort foarte mare şi nu ştiu ce urmăresc", a declarat oficialul Huawei.

Totodată, domnia sa a mai adăugat că nu sunt multe lucruri pe care o companie le poate face în faţa unui Guvern.

Chen a mai afirmat: "Cred că Guvernele ar trebui să-şi îndeplinească îndatoririle în loc să învinuiască companiile private. Mă refer la atacurile cibernetice de care guvernele sunt îngrijorate. Consider că această problemă ar trebui negociată la nivel guvernamental şi nu învinuită o companie privată. Dacă Guvernul american are o îngrijorare legată de atacurile cibernetice, atunci ar trebui să se adreseze Guvernului din China şi să caute rezolvarea problemei, nu să învinuiască o companie privată. Această practică este nedreaptă".

Domnia sa a amintit şi de o declaraţie a lui Bill Gates care a spus în cadrul unui eveniment recent din SUA că nu este acceptabil că Guvernul american se răzbună pe companiile chineze şi nu este drept că Guvernul Chinei se răzbună pe cele americane.

Vicepreşedintele Huawei a mai spus că gigantul asiatic este hotărât să continue investiţiile în securitate: "Vom inves-ti şi mai mult în securitatea cibernetică şi în tehnologiile de securitate cibernetică. Am alocat deja un buget de 2 miliarde de dolari pentru investiţii în întărirea capacităţilor software. Dacă sunt ţări care au îngrijorări privind securitatea cibernetică suntem deschişi să semnăm acorduri/înţelegeri cu aceste guverne prin care să asigurăm că reţeaua noastră are un nivel ridicat de integritate. În plus, ne-am oferit să fim testaţi şi evaluaţi de alte guverne. Asfel, până în prezent, am făcut acest gen de cooperare privind evaluarea securităţii cibernetice cu guvernele din Marea Britanie, Germania, Bruxelles şi Canada".

Catherine Chen a mai declarant că nu este prima oară când forţe politice încearcă să intervină sau să interfereze în dezvoltarea tehnologică, precizând: "În industria ITC au existat mereu situaţii în care forţe politice au încercat să intervină sau să interfereze în dezvoltarea tehnologică. Nu este un lucru nou. De această dată însă administraţia Trump a atras atenţia asupra acestui caz oamenilor din întreaga lume. Au existat multe cazuri similare. De fiecare dată însă a câştigat tehnologia, în ciuda presiunilor politice".

Domnia sa susţine că nu a fost încă cuantificat impactul sancţiunilor impuse de SUA, dar la sfârşitul trimestrului trei al acestui an afacerea Huawei a cunoscut o creştere de 24%, ceea ce înseamnă 610 miliarde de yuani din vânzări, echivalentul a 86 miliarde de dolari.

Catherine Chen a ţinut să precizeze că vânzarea de telefoane mobile evoluează deocamdată bine, nu doar în China, dar şi la nivel mondial, fiind livrate peste 200 de milioane de unităţi în primele nouă luni ale acestui an, depăşindu-se, astfel, deja volumul total de vânzări din întreg anul 2018. În ceea ce priveşte adopţia pe viitor a unui dispozitiv fără Android, reprezentantul companiei consideră că acest lucru rămâne la alegerea clientului, punctând faptul că sistemul de operare Harmony, anunţat, în urmă cu câteva luni, nu este gândit să înlocuiască sistemul de operare dezvoltat de către Google.

"Asteptăm decizia finală a Guvernului american pentru a dezvălui integral planurile pe care le avem în legătură cu sistemul de operare Harmony. Acesta nu este conceput pentru a înlocui Android, ci este gândit ca o soluţie avansată prin care consumatorii să acceseze dispozitivele inteligente din sfera IoT", a mai afirmat Chen.

Vicepreşedintele companiei a mai amintit că administraţia Trump cere ţărilor europene, inclusiv României, ca până la sfârşitul anului viitor, potrivit rapoartelor publice şi presei, să achite către NATO o contribuţie în jur de 100 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de apărare.

"Este greu pentru noi să înţelegem, ca societate publică, acest fenomen. Guvernele acestor ţări ar trebui să înţeleagă priorităţile şi acestea înseamnă dezvoltarea. Cred că forţele politice au un rol mic de jucat în acest proces. Ţările din întreaga lume sunt interdependente şi ar trebui să urmărească inovaţia împreună", a mai notat oficialul Huawei.

Domnia sa consideră că, în final, pieţele vor selecta tehnologia care este mai avansată şi mai sigură, în ciuda interferenţelor politice. Şi a sugerat Guvernelor să respecte ştiinţa, tehnologia şi forţele pieţelor, pentru că interferenţele politice vor fi mereu o pierdere de bani.