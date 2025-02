Cristian Pandel, Christian Tour: "În contextul actual internaţional, românii trebuie să se gândească ce pot face pentru ei înşişi"

În contextul internaţional incert pe care-l traversăm, românii ar trebui să se gândească ce pot face pentru ei înşişi, este de părere Cristian Pandel, CEO Christian Tour. Fondatorul companiei lider din turismul autohton subliniază că, în ţara noastră, intră tot mai multe branduri străine care promovează servicii şi produse ieftine, de o calitate îndoielnică. În ocazia Târgului de Turism al României, care se desfăşoară în aceste zile la Centrul Expoziţional Romexpo, Cristian Pandel ne-a declarat: "Vedem ce se întâmplă în lume în acest moment şi, dacă noi, românii, nu avem grijă de noi, atunci nu are nimeni grijă. Ar trebui să ne gândim ce putem face pentru noi înşine.

Suntem prezenţi aici, la Târgul de Turism al României, cu toate brandurile noastre, cele mai cunoscute fiind Christian Tour şi AnimaWings - The Heart of Romania. În acest an, grafica noastră care predomină la târg evidenţiază elemente româneşti - de pe porţile maramureşene, de pe iile din Oltenia etc. -, elemente care se regăsesc şi în brandurile noastre, logo-ul nostru fiind Christian Tour - Sufletul Românesc sau AnimaWings - The Heart of Romania.

Ceea ce văd în jurul meu la acest târg este, de fapt, ceea ce se întâmplă în toate domeniile şi, implicit, în industria noastră (turism şi aviaţie) - intră foarte multe branduri străine în ţară, cu oferte care promovează produse ieftine, de o calitate slabă. În aviaţie, de exemplu, liderul nu este un brand românesc sau o companie care lasă banii în România. Şi aduc vorba despre taxe, pentru că, indirect, fiecare dintre noi beneficiem de impozitele plătite de companii statului român, prin bugetele alocate sectoarelor de infrastructură, sănătate etc.

Noi suntem lider de piaţă de 15 ani, dar nu suntem siguri de ceea ce va urma, având în vedere toate intrările din alte ţări care au loc în domeniu, iar cei care vin în România au o singură politică - la început fac oferte foarte bune, adică promovează agresiv produse şi servicii de o calitate îndoilenică la preţuri foarte mici, după care cresc preţurile, dar serviciile rămân la un nivel scăzut. După ce brandurile româneşti dispar, fac monopol şi banii pe care îi încasează merg în afară.

În acest context, cerem ajutorul românilor să reuşim să facem din AnimaWings o companie care să fie cu adevarat «The Heart of Romania» şi să fim mândri că şi o companie românească poate avea servicii de excelenţă la preţuri foarte bune, fără să venim cu finanţare din alte ţări".

Cristian Pandel evidenţiază că, pe zona de aviaţie, piaţa este acaparată de branduri din afara României, o proporţie de 80% din piaţă fiind deţinută de o singură companie: "Noi încercăm să ajutăm operatorul naţional de zbor să reziste în continuare şi să acoperim cât mai multe rute alături de Tarom, cu o companie românească, ce plăteşte taxe la stat".

• Ofertele de vacanţă ale Christian Tour la Târgul de Turism

Christian Tour este prezentă la Târgul de Turism de la Romexpo cu oferte speciale pentru vacanţele anului acesta. De la sejururi cu autocarul, în ţară sau în străinătate, până la croaziere sau vacanţe exotice în ţări tropicale, Christian Tour a pregătit reduceri de până la 75% şi pachete avantajoase pentru toate preferinţele turiştilor. Ofertele includ destinaţii exotice, sejururi Senior Voyage, circuite culturale, călătorii de aventură şi multe altele.

Ionuţ Bunea, COO Memento Group - Christian Tour, subliniază: "Dacă în anii trecuţi, clienţii veneau la târg pentru a căuta opţiuni pentru vacanţa de vară, în ultimul timp vedem un interes tot mai mare pentru alte perioade, considerate în trecut off-season. De exemplu, turiştii români caută tot mai mult şi vacanţe la căldură pe timp de iarnă, astfel că avem o serie de oferte foarte avantajoase pentru cei care vor să călătorească în perioada imediat următoare sau în toamnă în destinaţii precum Dubai, Maldive, Bali, Zanzibar sau Sri Lanka. Cu ajutorul diviziei noastre Adventure, pentru perioada următoare am pregătit nişte pachete de vacanţă de neuitat pentru împătimiţii sporturilor de iarnă. Oferim experienţe cu totul inedite, în exclusivitate, la Snow Mission 2025, în Avoriaz şi Les Arcs, cu reduceri de până la 150 de euro de persoană".

Turoperatorul oferă reduceri semnificative şi pentru sejururile de vară în cele mai apropiate destinaţii din Grecia, precum Riviera Olimpului, unde reducerile ajung la 75%, iar un sejur de şapte nopţi pleacă de la 55 de euro de persoană (cazare, self-catering), sau insula Thassos, unde reducerile se ridică la 60%, iar un sejur de şapte nopţi porneşte de la 69 de euro/persoană.

Compania are oferte atractive şi pentru seniori, la această ediţie a Târgului de Turism. Toate pachetele Senior Voyage din 2025 primesc o reducere de 50 de euro din costul de bază, cu preţuri începând de la 570 de euro. Printre destinaţiile pentru luna aprilie se numără Cipru, Sardinia, Elveţia şi Munţii Alpi, Coasta de Azur şi Provence, Barcelona şi Costa Brava şi multe altele, au anunţat reprezentanţii companiei.

Circuitele culturale au, de asemenea, reduceri de 20% şi, printre altele, compania pregăteşte şi un nou program de croazieră pe Nil.

Nici sejururile în România nu sunt mai prejos. La hotelurile de pe litoral, Christian Tour oferă reduceri de până la 25% pe perioada târgului, iar pentru sejururile în staţiunile balneoclimaterice, reducerile early-booking ajung la 15%.

Unele dintre cele mai mari reduceri sunt la charterele avion, de până la 65%, multe destinaţii fiind deservite de compania aeriană românească AnimaWings, membră Christian Tour Holding. Printre destinaţii se numără: Antalya, Hurghada, Zakynthos sau Mallorca. Per total, compania deserveşte 18 destinaţii din Europa şi Africa prin curse de tip charter, conform sursei citate.

La Târgul de Turism al României, Christian Tour lansează şi noile pachete de vacanţă pentru Laponia, o destinaţie deosebit de apreciată pentru sezonul sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, pentru o şedere de cinci nopţi cu o excursie opţională inclusă - întâlnirea cu Moş Crăciun din pădurea laponă - turiştii vor plăti de la 1399 de euro/persoană.

• Cu ce este prezentă AnimaWings la târg

Compania aeriană românească AnimaWings aduce la târgul de profil surprize iubitorilor de călătorii. Până la finalul săptămânii, doritorii îşi pot achiziţiona bilete de avion la preţuri speciale - de la 39,99 euro/sens/persoană către destinaţii europene apreciate precum Paris, Dublin, Ibiza sau Nisa, au anunţat oficialii societăţii. De asemenea, biletele către Stockholm sau Larnaca au 50% reducere, atât la Târgul de Turism desfăşurat la Romexpo, cât şi pe site-ul oficial www.animawings.com, până duminică, 23 februarie.

Marius Pandel, acţionar AnimaWings, precizează: "Dincolo de reducerile considerabile pe care le avem în aceste patru zile ale Târgului de Turism, am revenit şi cu programul Gift Ticket, foarte apreciat de clienţii noştri la ediţia anterioară a Târgului de Turism: bilete de avion cadou, la preţuri fixe: 99,99 euro (tur-retur) către Paris, Stockholm, Larnaca sau Dublin şi 79,99 euro (tur-retur) pe rutele domestice către Cluj, Iaşi şi Oradea. Avantajul major al acestor Gift Tickets, pe lângă preţul atractiv, este faptul că sunt nenominale şi au zile de călătorie flexibile, la alegerea clientului, într-o perioadă dată".

Perioada de călătorie pentru destinaţiile Paris, Stockholm şi Larnaca este până la data de 15 iunie, iar pentru Dublin până la 25 octombrie. Ruta Bucureşti-Dublin şi retur, proaspăt lansată, va fi operată din 21 iulie 2025. Zborurile vor avea trei frecvenţe săptămânale, în zilele de luni, miercuri şi vineri, iar biletele pot fi rezervate deja pe site-ul companiei.

Clienţii care achiziţionează în perioada Târgului de Turism un Gift Ticket cu preţ fix au ocazia de a-şi alege numele însoţitorilor şi zilele de călătorie oricând în perioada menţionată, fără a mai plăti nimic în plus. Biletele cadou sunt oferite la clasa Anima One, având inclus un troller de cabină de 8 kg, plus o geantă sau poşetă de mână, selectarea gratuită a locurilor în aeronavă şi check-in online sau offline, de asemenea gratuit.

AnimaWings va organiza şi o tombolă specială pentru cei care cumpără Gift Tickets, pe perioada Târgului.

Oficialul AnimaWings adaugă: "Am pregătit 100 de premii surpriză în fiecare zi a Târgului de Turism: bilete de avion, city breaks în Romania, bilete de intrare la Disneyland Paris, abonamente la Electric Castle sau bilete la Opera din Cluj. Asta deoarece ne dorim să promovăm nu doar zborurile în sine, ci o întreagă experienţă de călătorie confortabilă şi relaxantă. Să-i facem pe români să iubească tot mai mult ideea de a călători. Pur şi simplu pentru a vedea un spectacol de operă la Cluj, să ia masa de prânz în alt oraş, iar seara să revină acasă".

În ocazia Târgului, compania lansează aplicaţia mobilă Anima APP, prin care clienţii îşi pot rezerva biletele de avion şi îşi pot gestiona simplu întreaga experienţă de zbor, de la check-in, la selecţia locurilor şi a meniurilor de la bord, achiziţia unor servicii suplimentare ori modificarea anumitor detalii de călătorie.

Cele mai multe zboruri AnimaWings vor fi operate cu noile aeronave Airbus A220 din flota companiei, avioane de ultimă generaţie, cu un nivel superior de eficienţă şi tehnologie, spaţiu generos la bord şi un nivel ridicat de confort.