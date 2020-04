Cronica unor morţi colective...

8 decese, mai multe ca în focarul de la Ţăndărei.

Vineri, 3 aprilie, a fost descoperită, în cartierul Giuleşti, o femeie de 70 de ani care a murit singură în casă, infectată cu COVID-19.

"Mama făcea dializă la clinica Diaverum din Sema Park", a spus fata ei, din Germania, pentru Libertatea.

Familia a aflat că e pozitivă, abia vineri, după moarte, căci atunci reţeaua Diaverum a anunţat-o pe menajera care a găsit-o pe femeie neînsufleţită în apartament! Este al optulea pacient mort al acestei clinici private.(Sâmbătă, 04 aprilie 2020, 09:55)

Un subiect despre care s-a discutat foarte puţin, reţeaua de clinici private Diaverum, are 8 decese, mai multe decât focarul de la Ţăndărei, unde au pierit cinci oameni. Afacerea de sănătate Diaverum a fost lansată în România în 2011, prin cumpărarea centrelor de dializă Polisano. La lansare a participat şi doctorul Streinu-Cercel, managerul Institutului Balş.

Multinaţionala Diaverum, cu peste 400 de clinici în 22 de ţări, este, potrivit propriilor declaraţii, cea mai mare reţea privată de dializă din Europa. Filiala din România nu a comunicat public câţi oameni au fost infectaţi cu COVID, iar DSP i-a protejat numele, până când presa i l-a dezvăluit. Luni, 16 martie, un bărbat de 74 de ani se internează, cu tuse seacă şi febră 38,3 la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. El fusese refuzat la tratament chiar la clinica la care făcea dializa. În ciuda insistenţelor medicului curant nefrolog de la Unversitar, bărbatul nu este testat pentru COVID-19 decât vineri, când se simţea foarte rău. Rezultatul este pozitiv. Omul moare duminică 22 martie. Este a doua victimă COVID-19 a României. Din acel moment, un lung şir de încă 7 oameni dispăruţi îl urmează, toţi 8 având acelaşi numitor comun: făceau dializă la clinica privată Diaverum, una dintre cele mai mari reţele de dializă din România, deţinută de multinaţionala cu acelaşi nume, cea mai mare din Europa.

O clinică păstrată la secret

Abia miercuri, 25 martie, printr-un comunicat al Ministerului Sănătăţii, autorităţile anunţă că DSP Bucureşti a început o anchetă epidemiologică la un centru de dializă privat din Bucureşti. Clinica nu este numită. Cu o zi în urmă, în după-amiaza de 24 martie, fuseseră confirmate 9 persoane pozitive la centrul de dializă. Numărul includea pacienţi şi angajaţi. În total, DSP Bucureşti recoltase 40 de probe, dar analizase doar 20 până la momentul publicării comunicatului.

Autorităţile nu au menţionat numele companiei în cauză, dar Libertatea a scris că e vorba de Diaverum Romania, unul dintre principalii jucători de pe piaţa serviciilor de dializă din România. Diaverum a intrat pe piaţa din România la sfârşitul lui 2011, după achiziţia centrelor de dializă ale grupului Polisano. La evenimentul de lansare, a participat şi Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Matei Balş şi cea mai virală figură din România în plină pandemie. Sursa foto: Pagina de Facebook a Diaverum Global Ca urmare a deficienţelor constatate de către DSP Bucureşti, activitatea centrului a fost suspendată pentru câteva zile, iar compania a fost amendată cu 30.000 de lei.

O femeie de 70 de ani cu COVID-19 a fost găsită moartă în casă de către îngrijitoarea ei, în Giuleşti. După 12 ore de sunat la DSP şi Ambulanţă, nu a fost ridicată de nimeni "Nu au fost instituite măsuri pentru limitarea/prevenirea infectării cu COVID 19", a reproşat DSP Bucureşti centrului de dializă. Nu a fost efectuată dezinfecţia terminală după ce s-a ştiut de primul pacient confirmat.

Printre problemele enumerate: Când s-a ştiut de primul pacient confirmat? Informaţia aceasta este esenţială. Pentru că, odată ce s-a ştiut că există un pacient confirmat pozitiv, centrul de dializă, dar şi DSP Bucureşti ar fi trebuit să ia măsuri urgente, pentru a evita ca alţi pacienţi, respectiv angajaţi, să se îmbolnăvească.

"Dacă un singur pacient dintr-un centru de dializă e compromis, puteţi fi sigură că toţi ceilalţi vor fi compromişi. Primul îi va contamina pe toţi." (dr. Valentin Georgescu, medic primar ATI şi director medical al Spitalului Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", pentru Libertatea: Cu toate astea, autorităţile nu au specificat când s-a aflat de primul pacient confirmat din cadrul clinicii. Firma Diaverum a spus într-un comunicat publicat pe site-ul său că doi pacienţi ai săi au fost confirmaţi pozitiv în data de 16 martie, respectiv 20 martie. Prin urmare, Diaverum ştia de primul pacient pozitiv de pe 16 martie. Dar DSP Bucureşti a confirmat primele 9 cazuri pozitive de la centru abia pe 24 martie. La distanţă de 8 zile.

"Nu ne-a informat nimeni, măcar să ne luăm noi ca pacienţi măsuri de siguranţă, să ne protejăm noi cumva. Puteau să ne zică, staţi acasă, să dezinfectăm clinica, am avut un caz de coronavirus," a povestit un pacient care face acolo dializă de mulţi ani. Când nu numeşti public un spital sau o clinică unde s-au descoperit cazuri pozitive de COVID-19 privezi pacienţii de acolo de adevăr şi alegi tu pentru ei, ca stat şi ca afacere privată, ca oamenii să nu ştie.

Al doilea pacient confirmat, decedat.

Şi în cazul pacient confirmat pozitiv şi ajuns la Spitalul Universitar DSP a găsi nereguli la Diaverum. "Simptomele pacienţilor au fost detectate la triajul premergător intrării în clinică", se menţionează în comunicatul companiei. Însă un control ulterior al DSP Bucureşti a arătat că, de fapt, "triajul pacienţilor se face în recepţie/aşteptare." În cazul bărbatului care a fost anunţat ca decesul nr. 2 din România din cauza coronavirusului, moartea acestuia nu a fost menţionată în comunicatul Diaverum.

"În urma diagnosticului confirmat, Diaverum a implementat toate măsurile adecvate de retenţie epidemiologică, aşa cum au recomandat autorităţile, iar pacienţii au fost trimişi la spitalele publice din Bucureşti pentru a primi tratament".

Un alt bărbat, în vârstă de 65 de ani, care făcea şi el dializă şi a stat în salon la Universitar cu "victima numărul 2" a murit pe pe 23 martie şi a fost raportat ca decesul cu nr.7. Alţi pacienţi dializaţi la Diaverum, decedaţi Pe 26 martie, a fost anunţat alt deces al unui pacient hemodializat, care fusese internat cu câteva zile în urmă la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Bărbatul făcea dializă la Diaverum, unde s-a şi infectat, a scris presa locală. Omul avea 56 de ani şi deţinea un magazin într-un sat din Dâmboviţa. A mai infectat cel puţin 14 persoane. A fost raportat ca decesul cu nr. 19. Miercuri, 1 aprilie, a fost anunţat decesul unei femei dializate de 63 de ani din Bucureşti. Aceasta fusese "contact cu caz confirmat COVID-19 la centrul privat de dializă", conform comunicatului oficial. A fost înregistrată ca decesul cu nr. 85.

Alte două decese din "focarul clinicii private"

Joi, 2 aprilie, autorităţile au anunţat alte două decese în rândul pacienţilor care făceau dializă la Diaverum.

• Deces 100 "Bărbat, 56 ani, jud Dâmboviţa. Acest caz face parte din focarul clinicii private unde se realizează proceduri de dializă, contact cu alt caz pozitiv."

• Deces 105 "Bărbat, 59 ani, jud Ilfov. Face parte dintre pacienţii dializaţi la clinica privată din Bucureşti, care a fost contact cu alt caz pozitiv" Oficial, au fost înregistrate 7 decese în rândul pacienţilor care făceau dializă la Diaverum, conform datelor comunicate de către autorităţi postului PRO TV.

Vineri seara, Libertatea a scris despre moartea unui alt pacient al clinicii, ceea ce duce la opt decese. Când s-a început testarea pacienţilor de la DiaverumSema Parc pentru a vedea cât de răspândită e, de fapt, infecţia? Nici DSP Bucureşti, nici Ministerul Sănătăţii, nici Grupul de Comunicare Strategică, nici Diaverum România nu au răspuns acestei întrebări adresate de Libertatea. "Nu se dau detalii. Tragem informaţii cu bucăţica", a spus pentru Libertatea Nicoleta Vasile, fiica unei paciente confirmate ca pozitivă.

Din discuţii cu mai multi pacienţi şi rude ale acestora, am putut să tragem concluzia că DSP Bucureşti a început să testeze personalul şi pacienţii abia de luni, 23 martie, după ora 17. Să ne reamintim că pacientul transportat la Universitar, al doilea decedat al României, era confirmat ca pozitiv de pe 20 martie, iar clinica a ştiut de primul pacient pozitiv de pe 16 martie, conform comunicatului său. La clinica Diaverum din Călăraşi, testarea a început mai devreme În Călăraşi, unde există un centru Diaverum, lucrurile s-au mişcat un pic mai repede. Pacienţii de la clinica respectivă au fost testaţi vineri seara, pe 20 martie, după şedinţa lor de dializă. Practic, au fost testaţi cu trei zile înaintea celor din Sema Parc din Bucureşti, unde era, de fapt, focarul de infecţie. Cum s-a întâmplat asta?

Un medic care lucrează atât la centrul din Sema Parc, cât şi la cel din Călăraşi, a anunţat vineri DSP Călăraşi că s-ar putea să fie infectat. Motivul era că un pacient cu care doctorul venise în contact fusese confirmat în aceeaşi zi ca fiind pozitiv. E vorba de pacientul de 74 de ani dus la Spitalul Universitar, "decesul numărul 2" al României. Cei de la DSP Călăraşi au venit la centrul de dializă vineri seara şi au testat pacienţii şi personalul, au confirmat pentru Libertatea surse oficiale din DSP Călăraşi. Pacienţii s-au întors acasă după 1 noaptea. Rezultatele testelor au ieşit negative, atât pentru pacienţii de la centrul din Călăraşi, cât şi pentru medicul aflat în izolare la domiciliu.

De ce DSP Bucureşti a mai aşteptat încă trei zile ca să testeze pacienţii de la clinica din Sema Parc? Şoferul pe care nu l-a crezut nimeni că e bolnav, e acum la terapie intensivă Între timp, s-a îmbolnăvit şi un şofer care transporta pacienţi dializaţi între domiciliul acestora şi centrul Diaverum. Acesta e angajat BGS, Divizia medicală, firmă cu care Diaverum colaborează pe partea de transport. Şoferul a început să aibă simptome de pe 17, 18 martie, spune fiica lui, dar nu a fost luat în seamă iniţial. Familia lui a sunat de două ori la Ambulanţă, de mai multe ori la DSP şi chiar la Poliţie. Cei de la Ambulanţă i-au spus prima dată că "e doar o răceală". Au acceptat să-l testeze abia a doua oară, după ce a vomitat în Ambulanţă. A ieşit pozitiv şi a fost internat pe 23 martie. Tata a muncit fără mănuşi, fără mască. Nu a primit nici măcar substanţe de dezinfecţie a maşinii. Şi-a cumpărat spirt din banii proprii. A povestit pentru Libertatea fiica bărbatului: Acum bărbatul e internat la terapie intensivă, la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş. La acelaşi spital sunt internate şi fiica şi soţia lui, pozitive şi ele.

Oameni trimişi în carantină, aleatoriu

Testarea începută de DSP Bucureşti luni seara la centrul DiaverumSema Parc a continuat şi marţi, 24 martie. Pacienţii din turele de dimineaţă şi de la prânz au fost lăsaţi acasă după testare, dar cei din ultima tură, în jur de 30, au fost trimişi în carantină, la un centru din Popeşti Leordeni, deşi nu le sosiseră încă rezultatele. Practic, au fost amestecaţi pozitivi cu negativi. Familiile lor nu au fost anunţate. Rezultă o decizie luată în grabă, fără să existe o strategie clară în spate.

Viceprimarul Bucureştiului Aurelian Bădulescu a spus pentru Libertatea că cei de la Diaverum l-au sunat marţi pentru a-i spune că au pacienţi şi angajaţi pozitivi şi a-i cere ajutorul. "În timp ce erau la dializă, au aflat că cadrele medicale erau pozitive", explică Bădulescu. Viceprimarul spune că s-a consultat cu directorul DSP Bucureşti şi a căutat un loc de carantină pentru pacienţii respectivi. L-a sunat pe Prefectul de Ilfov, Daniel Zamfir. Zamfir a declarat că nu i s-a comunicat că e vorba de pacienţi dializaţi, care au nevoie de asistenţă medicală specială. "Am aflat că or să fie persoane cu dializă când au ajuns acolo. Noi nu puteam să nu îi primim. I-au adus seara. Ce să le fi spus? Întoarceţi-vă şi nu aveţi unde."

"Atâţia doctori au încercat să mă scape cu viaţă, şi ăştia mă omoară"

"Ne-au pus doi în cameră. Dacă eu eram infectat, îl infectam şi pe celălalt", spune Mihai, unul dintre pacienţii duşi în carantină. Eram toţi şocaţi de secretomania asta, parcă eram copii de grădiniţă. Nu aveai pe cine să întrebi. Bărbatul de 77 de ani, cu suferinţe multiple, care a lucrat ca logoped cu copii surdo-muţi: "Dacă sunt neputincios, nu înseamnă ca sunt şi prost." "Mă gândeam, ia uite, domnule. Atâţia doctori au încercat să mă scape cu viaţă, şi ăştia mă omoară. Dacă iau virusul, în doua zile m-am curăţat." Autorităţile s-au răzgândit apoi în privinţa carantinei Deşi li s-a spus iniţial că vor sta în carantină 14 zile, oamenii au fost lăsaţi până la urmă să meargă în autoizolare la domiciliu după patru zile. Dar asta s-a întâmplat după ce fiica lui Mihai, Maria-Cristina Pricop, a relatat pe Facebook ce a păţit tatăl ei şi a atras astfel atenţia mass-media.

Planul cu carantina s-a năruit la fel de brusc cum s-a născut. Bădulescu spune că nu ştie ce s-a întâmplat, de ce oamenii au fost duşi, apoi scoşi din centrul de carantină. Nu ştiu, eu nu mai ştiu cine este acum acolo. Nu am legătură cu centrul ăla din ziua respectivă. Familiile au rămas cu o mulţime de întrebări urgente, la care nu le-a răspuns nimeni zile întregi. Cât timp activitatea centrului a fost suspendată, pacienţii nu şi-au mai putut face şedinţele de dializă. Nu i-a anunţat nimeni despre asta. Mulţi povestesc că au aşteptat ore în şir în faţa blocului să fie duşi la centru, dar nu a venit nimeni.

"A început aşa, ca o vijelie", povesteşte fiica unei paciente.

"Am sunat la centru, nu mi-a răspuns nimeni, avea mama numărul unei asistente, nu mi-a răspuns nimeni. Am sunat la un alt centru Diaverum, la Morarilor, acolo mi-au dat nişte informaţii. Informaţii e mult spus. Pentru că am început să plâng, eram disperată. Mama nu ar mai fi rezistat încă o zi fără dializă." Câţi pacienţi şi angajaţi au fost infectaţi la centrul din Sema Parc? Singurele date oficiale sunt cele provizorii, publicate de către Ministerul Sănătăţii pe 25 martie. 9 cazuri de persoane infectate din 20 de probe analizate. Dar la centrul respectiv erau 200 de pacienţi în total. O parte dintre cei infectaţi la centrul de dializă din Sema Parc au fost internaţi la Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" din Bucureşti. Directorul medical al spitalului nu a dorit să ofere informaţii privind numărul de pacienţi veniţi de la Diaverum. A spus, însă, că "au fost foarte, foarte mulţi."

Pacienţii şi rudele lor au încercat să afle adevărul din frânturi de informaţii, scurse de la angajaţi ai centrului. Unii dintre ei au auzit că ar fi 17 pacienţi infectaţi doar pe o singură tură. Alţii ştiu că ar fi peste 29 pacienţi confirmaţi, plus mai multe cadre medicale. În plus, la a doua testare, care a fost făcută săptămâna aceasta, au fost confirmaţi ca pozitivi alte 5 pacienţi, care la primul test au ieşit negativi, a spus pentru Libertatea fiica unui pacient. Aceştia s-au infectat probabil ulterior, semn că boala continuă să se răspândească. Sunată de reporterul Libertatea pentru a cere informaţii despre rezultatele testelor, managerul zonal Diaverum Romania Alina Harabagiu a spus, din senin, "dacă mă înregistraţi, ca alţii, vă dau în judecată!". Apoi ne-a recomandat să vorbim cu persoana care se ocupă de relaţia cu presa. Persoana care a răspuns la numărul de pe site-ul companiei nu a vrut să ne facă legătura cu cea care se ocupă de relaţia cu presa şi a spus să formulăm întrebările pe e-mail. Nu a mai răspuns nimeni. Nu au răspuns nici DSP Bucureşti, nici Ministerul Sănătăţii, nici Grupul de Comunicare Strategică. Am încuiat-o pe mama în casă efectiv de o lună şi mi-o expune exact sistemul sanitar. Povesteşte fiica unei paciente care face dializă: "Ei nu sunt numere. Sunt oameni, sunt familia mea."

Nici angajaţii Diaverum nu sunt informaţi despre ce se întâmplă.

"Nouă nu ni se spune nimic din conducere. Efectiv nu ni se spune nimic. E un haos total. Suntem îngrijoraţi", a spus un cadru medical de la Diaverum sub protecţia anonimatului. Acesta spune că cei mai expuşi sunt şoferii de pe ambulanţe. "Ei săracii nu au nici un tip de protecţie. Nu au decât masca aceea. Şi majoritatea pacienţilor sunt oameni foarte în vârstă, unii surzi, alţii mai căpoşi, nu îşi poartă măştile." Ce se va întâmpla cu pacienţii care fac dializă? Ordinul de ministru privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus Covid-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 reglementează, printre altele, activitatea centrelor de dializă din ţară: În Bucureşti, centrul Diaverum, punctul de lucru din Sema Parc, devine centru de dializă pentru pacienţii pozitivi. Toate celelalte centre de dializă trebuie să asigure o tură suplimentară şi distinctă pentru pacienţii pozitivi. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" primeşte cazurile grave şi severe de pacienţi Covid-19 pozitivi. În plus, clinica nu luat până de curând măsuri de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, nu a efectuat dezinfecţia după ce a aflat de primul pacient pozitiv, şi nici nu a anunţat pacienţii şi familiile acestora în legătură cu posibilul focar. Aceste măsuri erau cu atât mai urgente, cu cât pacienţii care fac dializă sunt imunodeprimaţi, aflându-se într-o grupă de risc foarte mare în caz de îmbolnăvire cu Covid-19. Lipsa de măsuri de protecţie poate să însemne condamnarea acestor pacienţi la moarte.

"Au ştiut şi nu au făcut nimic", spune Marian Petrescu, a cărui mamă e acum internată în stare gravă la secţia de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş. Bilanţul de până acum: 8 decese şi minim 4 persoane la terapie intensivă. Clinica refuză să comunice numărul total de persoane infectate. Măsurile luate ulterior de clinică, în colaborare cu autorităţile, au fost contradictorii, haotice şi periculoase pentru pacienţi. În jur de 30 de persoane au fost duse într-un centru de carantină de lângă Bucureşti, fără să le fie anunţate familiile şi fără să le fie asigurat suportul medical de care mulţi pacienţi aveau nevoie. După patru zile, oamenii au fost scoşi de acolo şi trimişi în izolare la domiciliu. Printr-un Ordin al ministrului sănătăţii publicat pe 31 martie, centrul DiaverumSema Parc a devenit centru de dializă destinat bolnavilor Covid-19.

După declanşarea crizei COVID-19

Deşi se ştia de mai multe zile de existenţa unor cazuri de pacienţi pozitivi, clinica Diaverum Romania Sema Parc şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti au început cu întârziere testarea personalului şi a pacienţilor, timp în care boala s-a răspândit printre aceştia.