Cumpărarea acţiunilor proprii prin fonduri încalcă reguli elementare de guvernanţă corporatistă

În urma unui articol publicat înainte de Sărbători în ziarul BURSA, în data de 22 decembrie 2021, care nu are legătură câtuşi de puţin cu persoana mea, au apărut anumite comentarii în secţiunea "Opinia Cititorului". Aceste comentarii au fost emise de către o persoană care nu şi le asumă - sub semnătură anonimă -, iar eu nu le-am văzut la momentul respectiv, dar mi-au fost trimise ulterior şi am avut ocazia să le citesc. Acele comentarii urmăreau să inducă ideea (complet neadevărată) ca eu aş fi în conflict de interese cu SIF Muntenia. Acum voi clarifica situaţia, dar şi pentru a arăta ce înseamnă a investi responsabil, performant şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Mulţumesc ziarului BURSA pentru că îmi oferă această posibilitate.

În primul rând, lucrurile sunt foarte simple: eu nu am avut niciodată şi nu am nici acum niciun rol oficial sau neoficial în cadrul conducerii SIF Muntenia sau SAI Muntenia Invest. Neavând nicio funcţie la SAI Muntenia Invest sau SIF Muntenia, n-aş fi avut posibilitatea să iau decizii legate de administrarea SIF Muntenia, ca să pot da naştere unui conflict de interese cu SIF Muntenia. Sunt unul dintre cei aproape şase milioane de acţionari minoritari (sau nesemnificativi cum sunt definiţi orice acţionari care deţin un pachet inferior pragului de 5%) la SIF Muntenia şi am cumpărat acţiunile din surse proprii.

Conducerea SIF Muntenia, neavând argumente pentru lipsa de performanţă, încearcă să deturneze subiectul. Voi descrie acum de unde a plecat acuzaţia falsă - că aş fi fost vreodată în conflict de interese cu SIF Muntenia. Baza de plecare este evident complet deturnată de comentatorul anonim. Această deturnare este şi motivul pentru care autorul comentariilor nu poate să-şi asume cu nume şi prenume susţinerile.

În urmă cu trei-patru ani, în calitate de reprezentant regional al unui reputabil grup de investiţii britanic, am avut o întâlnire preliminară pentru prezentarea unuia dintre cei mai mari administratori de fonduri din lume, la fel cum am avut cu mulţi alţi investitori din România şi alte ţări din zonă, şi cu un reprezentant al SIF Muntenia, într-un cadru mai larg. Întâlnirea a fost fixată din timp, cu respectarea criteriilor de deschidere şi transparenţă aplicabile oriunde în Uniunea Europeană. Din cadrul conducerii SIF Muntenia singura persoană care a fost prezentă a fost dl. Nicuşor Buică, director general SAI Muntenia Invest. În întrunire au fost mai mulţi participanţi de partea cealaltă, inclusiv directorii acelui grup britanic de investiţii pe Europa. Este vorba de unul din cei mai mari administratori de fonduri din lume, între primii 50. Pentru că acea întrunire, de altfel foarte comună în mediul de business european, nu a avut vreun efect ulterior, nu-mi permit să dau numele companiei.

Având în vedere că la acea întâlnire domnul Buică a fost singura persoană prezentă având legături cu SAI Muntenia Invest şi tot domnul Buica a făcut aluzii asupra aceluiaşi aspect în timpul ultimei adunări generale SIF Muntenia din data de 15 noiembrie 2021 la care am participat, un observator independent ar ajunge la concluzia că aceste acuze lansate din ascunzişul anonimatului vin din aceeaşi sursă.

Eu, ca acţionar SIF Muntenia, vreau ca societatea să facă performanţă pentru acţionari, să investească în acţiuni sau fonduri de investiţii administrate de companii mari de renume mondial. Însă aşa cum ştim, şefii SIF Muntenia au preferat SAI Swiss Capital, administratorul Active Dinamic (cu un comision de administrare aberant de 12,55%), şi unde, de altfel, SIF Muntenia deţine peste 95% din titlurile emise, conform rapoartelor administratorului SIF-ului. Mai trebuie adăugat că Active Dinamic, din cauza acelui comision fără sens economic, a avut pierderi ani de zile, suportate de toţi acţionarii SIF Muntenia. Este extrem de greu de justificat o astfel de investiţie pentru orice investitor raţional. Din acest motiv, nu este surprinzător că SIF Muntenia a ajuns să deţină peste 95% din titlurile Active Dinamic, condiţionând astfel existenţa fondului de plasamentul SIF Muntenia. Există în portofoliul SIF Muntenia şi alte exemple de fonduri similare care ar avea o mare problemă în a exista fără investiţiile SIF Banat Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4). Aceşti administratori (SAI-uri) au cumpărat acţiuni la SIF1 şi SIF4, cu banii investiţi chiar de către SIF1 şi SIF4, astfel încălcând mai multe principii ale regulamentului UE 231/2013, inclusiv cel al evitării conflictului de interese. Astfel de practici încalcă flagrant reguli elementare de guvernanţă corporatistă, deci n-ar fi fost niciodată asumate de administratori de fonduri de investiţii reputabile.

În afara discuţiei mai sus menţionate şi participărilor la adunările generale ale SIF Muntenia, eu nu am avut nicio altă întrevedere cu niciun membru al conducerii SIF Muntenia (nici cu domnul Buică, nici cu altcineva).

Dacă cineva din conducerea SIF Muntenia, fără ascunzişul anonimatului, doreşte să aibă o discuţie publică despre ce înseamnă investiţii corecte în interesul acţionarilor, aceasta se poate face oricând şi cu siguranţă ar fi în beneficiul acţionarilor SIF Muntenia. Există un întreg univers de investiţii care pot fi foarte profitabile pentru investitori, însă conducerea SIF Muntenia preferă să investească în propriile acţiuni prin interpuşi, eludând regulamentele UE şi dezavantajând în mod conştient şi premeditat proprii investitori.

În calitatea mea de investitor al SIF Muntenia, am interesul ca societatea să fie administrată corect, cu respectarea legislaţiei româneşti şi europene aplicabile. Acestea sunt expectaţii fireşti ale oricărui investitor în orice piaţă de capital civilizată, cum dorim să fie şi piaţa din România.