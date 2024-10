Cupa României: FCSB a învins Dinamo cu 4-0

Echipa bucureşteană FCSB a întrecut miercuri seara, în deplasare, scor 4-0, formaţia Dinamo, într-un meci din grupa B a Cupei României.

Alexandru Băluţă, care a marcat un gol şi a dat două pase decisive a declarat: "A fost un meci echilibrat în prima repriză. Şi ei au început destul de bine, au făcut un pressing bun. Am ratat ceva ocazii pe final de repriză. Ne-am strâns la pauză, am vorbit că trebuie să înscriem repede şi aşa s-a făcut. Îmi pare rău pentru Oli, e o pierdere importantă pentru noi. Sper să nu fie ceva grav! Nu am făcut altceva decât să ajut echipa. Victoria aceasta este şi pentru Olaru, dar şi pentru pierderea tatălui lui Adi Şut".

"M-am simţit bine pe teren, eram dator faţă de mine, îmi pare rău că nu am reuşit mai multe şi în meciul cu Rapid, de aceea am avut şi acea ieşire când am fost schimbat. Mi-am cerut scuze şi datoria mea e să răspund prin randamentul meu. Am reuşit în această seară şi am luat trei puncte. Cu cât o să joc mai bine şi o să aduc un plus sunt sigur că cineva se va uita şi la randamentul meu şi va lua o decizie", a mai declarat Alexandru Băluţă.