Dell Technologies oferă soluţii de securitate cibernetică Zero Trust pentru protecţia mediilor multicloud şi Edge

Dell Technologies va deschide un centru de excelenţă Zero Trust în colaborare cu CyberPoint International şi Maryland Innovation Security Institute (MISI) în primăvara anului viitor la DreamPort, cea mai importantă facilitate de inovare în domeniul securităţii cibernetice a US Cyber Command, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Potrivit sursei citate, Dell prezintă, de asemenea, noi servicii de securitate cibernetică care permit organizaţiilor să îşi evalueze maturitatea Zero Trust şi rezilienţa cibernetică şi oferă soluţii de securitate pentru a sprijini munca hibridă şi de protecţie împotriva ransomware pentru datele stocate în obiecte.

Zero Trust este un model de securitate cibernetică care schimbă modul în care organizaţiile abordează securitatea, trecând de la încrederea exclusivă în apărarea perimetrală la o strategie proactivă care permite doar activitatea cunoscută drept corectă în ecosisteme şi în canalele de date. Acest model permite organizaţiilor să îşi alinieze mai bine strategia de securitate cibernetică în centrul de date, în cloud-uri şi în locaţiile edge. Dell îşi propune să servească drept catalizator pentru obţinerea de rezultate Zero Trust, facilitând proiectarea şi integrarea acestei arhitecturi.

"Într-o lume multicloud, strategia de securitate cibernetică a unei organizaţii trebuie să transceadă infrastructura şi să se extindă la aplicaţiile şi datele sale", a declarat John Roese, global chief technology officer, Dell Technologies. "Credem că o strategie Zero Trust este cea mai bună cale de urmat. Dell dispune de o bază IT şi de securitate dovedită, de experienţă în integrare tehnologică şi de un ecosistem extins de parteneri la nivel global pentru a contribui la simplificarea transformărilor clienţilor în materie de securitate cibernetică."

Centru de Excelenţă pentru a accelera adoptarea Zero Trust

Împreună cu MISI, CyberPoint International şi o echipă de companii mici, deţinute de femei şi veterani din industrie, Dell va dota Centrul de Excelenţă Zero Trust de la DreamPort pentru a oferi organizaţiilor un centru de date securizat cu scopul a valida cazurile de utilizare Zero Trust. Centrul de excelenţă va utiliza arhitectura de referinţă Zero Trust a Departamentului Apărării (link-ul e inactiv) ca bază pentru ca organizaţiile să testeze configuraţiile înainte de a le implementa în propriile medii. În cadrul unui ecosistem extins, Dell va furniza un plan repetabil al arhitecturii, oferind o cale mai rapidă de adoptare şi uşurând sarcina de integrare şi orchestrare pentru clienţi.

"Colaborarea noastră critică cu Dell Technologies în cadrul Centrului de Excelenţă DreamPort va conduce la inovarea şi integrarea rapidă a soluţiilor Zero Trust pentru a sprijini guvernul şi întreprinderile comerciale din SUA să se apere împotriva ameninţărilor cibernetice tot mai complexe şi continue", a declarat Horace Jones, preşedinte al CyberPoint International.

Servicii de securitate cibernetică pentru alinierea la Zero Trust şi a reduce riscurile

Pentru a ajuta organizaţiile să se alinieze la principiile Zero Trust şi să atingă rezilienţa cibernetică, Dell Cybersecurity Advisory Services oferă organizaţiilor o foaie de parcurs către Zero Trust care se bazează pe activele lor existente în materie de securitate cibernetică. Aceste servicii identifică şi abordează lacunele de securitate, determină tehnologiile avansate pe care clienţii ar trebui să le implementeze şi îi ajută să înveţe cum să activeze vigilenţa continuă şi guvernanţa pentru rezilienţă cibernetică pe termen lung. Lucrând cu Dell, organizaţiile au la dispoziţie instrumentele şi informaţiile de care au nevoie pentru a-şi securiza mai bine datele şi mediile IT.

Pentru a minimiza suprafeţele de atac şi pentru a proteja mai bine organizaţiile, Dell oferă un nou serviciu de Vulnerability Management, cu experţi Dell care scanează în mod regulat mediile clienţilor pentru a detecta vulnerabilităţile, oferă o imagine completă a expunerilor şi ajută la prioritizarea eforturilor de remediere.

Ofertele comerciale de securitate cibernetică pentru PC-uri susţin munca hibridă

Având în vedere că breşele se produc deasupra şi dedesubtul sistemului de operare, dispozitivele sigure sunt esenţiale pentru o organizaţie pregătită pentru Zero Trust. Dell continuă să îşi îmbunătăţească portofoliul cu noi oferte care îi ajută pe clienţi să prevină, să detecteze şi să răspundă la ameninţări, indiferent de locul în care acestea apar, şi permit un control mai mare al mediului IT:

Protecţii hardware pentru cele mai sigure PC-uri comerciale din industrie: Pentru a face faţă ameninţărilor din ce în ce mai mari din lanţul de aprovizionare, clienţii pot opta acum pentru ca Dell să dezactiveze porturile PC-urilor înainte de expediere pentru a preveni modificarea setărilor BIOS. De asemenea, Dell extinde disponibilitatea sigiliilor de siguranţă împotriva falsificării în Asia-Pacific, Europa, Orientul Mijlociu şi Africa pentru a oferi mai multe măsuri de securitate fizică în timpul transportului.

Protecţii de firmware pentru a detecta ameninţările în creştere: Organizaţiile pot detecta o potenţială manipulare a BIOS-ului unui PC cu ajutorul noii integrări a telemetriei între Microsoft Intune, ca parte a Microsoft Endpoint Manager, şi consolele Splunk. În cadrul centrului de administrare Microsoft Endpoint Manager, administratorii IT pot securiza, controla şi configura PC-urile Dell, inclusiv configurarea BIOS-ului şi gestionarea parolelor. Aceste capacităţi, cu care Dell este primul pe piaţă, vor fi disponibile într-o versiune viitoare a Intune, contribuind la asigurarea productivităţii utilizatorilor şi, în acelaşi timp, la reducerea complexităţii IT.

Protecţii software avansate: Noile capabilităţi de la Dell accelerează detectarea şi remedierea ameninţărilor. În plus, o nouă ofertă de prevenire a pierderilor de date ajută la protejarea datelor sensibile împotriva descărcărilor neautorizate pe dispozitive de stocare USB externe, oferind o mai mare vizibilitate şi control al politicilor privind acest comportament.

Protecţie şi recuperare cibernetică îmbunătăţită pentru stocarea obiectelor

Pentru a face faţă creşterii numărului de date stocate sub formă de obiecte, cum ar fi videoclipuri şi fotografii, este esenţial să se profite de cele mai recente soluţii de protecţie cibernetică care izolează datele, detectează în mod inteligent ameninţările şi permit recuperarea rapidă a datelor, se mai arată în comunicat.