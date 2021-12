Despăgubire record platită de BAAR pentru un accident produs de un şofer român de camion, asigurat la City Insurance

Recent BAAR a achitat cea mai mare despagubire in strainatate din istoria sa, drept consecinta a unui accident rutier produs in anul 2018 in Franta de un sofer roman care conducea un ansamblu cap tractor-semiremorca, asigurat RCA/Carte Verde la compania City Insurance, potrivit unui comunicat remis astăzi redacţiei.

Este vorba de peste 5,3 milioane euro din care cea mai mare parte reprezinta despagubiri pentru cheltuieli de spitalizare, pierderi de venit, asistenta medicala, adaptarea locuintei s.a. la care se mai adauga o rezerva de daune ramasa de 4,5 milioane euro, astfel incat despagubirea finala se va ridica la aproximativ 9,8 -10 milioane euro . Tot in acest caz, inainte de retragerea autorizatiei de functionare, City Insurance mai platise despagubiri in cuantum total de 207 mii euro.

Potrivit rezultatului investigaţiei demarată de poliţie, şoferul ansamblului cap tractor si semiremorca conducea cu o viteză peste limita maximă admisă pentru acea porţiune de drum (89 km/h în loc de 70 km/h).

Accidentul s-a soldat cu vatamarea corporala grava a doua femei, precum si cu avarierea totala a autoturismului care circula regulamentar. In urma impactului, una dintre femei a fost diagnosticata cu tetraplagie la nivel neurologic C4 si grad de invaliditate 85% in timp ce cea de-a doua a suferit multiple leziuni corporale.

Vinovăţia a fost stabilită prin documentaţia emisă de autorităţile din Franţa iar pretenţiile de despăgubire achitate de BAAR, s-au soluţionat pe cale amiabilă. Mentionam ca, spre deosebire de alte tari, legislatia din Franta nu prevede limite de raspundere la asigurarea de raspundere civila auto (RCA) pentru vatamari corporale, raspunderea fiind nelimitata.

In acest context, trebuie subliniat faptul ca BAAR, in calitate de birou national si in conformitate cu Regulamentul General al Consiliului Birourilor, document care guverneaza modul de functionare a Sistemului Carte Verde, a preluat obligatia de plata a despagubirii pentru accidentele produse in strainatate de vehicule inmatriculate in Romania asigurate RCA/Carte Verde de City Insurance.