Dietă sportivă: ultra-maratonul, eficient pentru slăbit

Sportul poate propune şi reţete extreme de slăbit. Un exemplu îl oferă pompierul Iulian Rotariu, care a terminat pe locul al doilea ultra-maratonul din Namibia. Acesta a declarat că a slăbit aproape nouă kilograme în timpul cursei de 520 de kilometri, care s-a întins pe durata a zece zile. El a precizat că a intrat în cursă cu 62,5 kilograme şi a terminat competiţia cu 54 de kilograme, în condiţiile în care a fost nevoit să alerge la temperaturi de 45 de grade: "Neiertătoare Africa... Concurenţi buni ... Mereu am zis că o cursă frumoasă implică concurenţi pe măsură. Am tras din răsputeri să ţin de un loc fruntaş. De fiecare dată zic că scopul meu este să ajung la cursă, să o termin, să mă întorc acasă la cei dragi mie, să reprezint cauza copiilor cu autism cu fruntea sus şi să mă întorc ca un exemplu pentru ei. (...) Foarte greu mi-a fost cu aclimatizarea, să suport căldura zilei de 45 de grade. (...) În cort se face efectul de seră şi pierzi toate mineralele. Oricum aveam la mine săruri, aminoacizi izotonici, dar, cu toate acestea şi cu toate că aveam undeva între 5.500 şi 6.000 de kilocalorii pe zi, am intrat în cursă cu 62,5 kilograme şi am am ieşit cu 54. Uzură ...". Subofiţerul de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din Botoşani, care aleargă pentru copiii cu autism, mărturiseşte că pe traseu a întâlnit zebre, girafe, şerpi şi scorpioni negri: "Am fost binecuvântat să pot alerga la trei metri de familii de girafe, de zebre, de antilope, animale specifice zonei.... Am întâlnit pe traseu scorpioni negri, şerpi, dar, cu toate acestea, m-am întors acasă sănătos şi victorios, ca să zic aşa". The Track Namibia, care s-a desfăşurat între 18 şi 27 mai, este considerat unul dintre cele mai grele ultra-maratoane din lume. Ultra-maratonul din Namibia a fost al zecelea la care a participat Iulian Rotariu. Din cele zece curse, cinci au fost câştigate, iar două au fost terminate pe poziţia a doua. Orice drum începe cu un prim pas, se poate spune acelaşi lucru şi în cazul dietelor.