Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 1,93 miliarde de euro

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicaţii, listată la Bursa de Valori Bucureşti, raportează pentru trimestrul al patrulea venituri consolidate preliminare de 516 milioane de euro, în creştere cu 14,2% faţă de 2023. EBITDA ajustată pentru T4 2024 a fost de 174 de milioane de euro (+8,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent), iar EBITDA ajustată excluzând impactul IFRS 16 a atins 144 de milioane de euro (+3% faţă de T4 2023). Performanţa solidă din T4 2024 s-a încadrat în aşteptările managementului.

Pentru întreg anul 2024, conform estimărilor preliminare, Grupul a realizat venituri consolidate de 1.925 de milioane de euro, în creştere cu 13,9% faţă de anul anterior. EBITDA ajustată a crescut cu 15,8% comparativ cu 2023, ajungând la 685 de milioane de euro. EBITDA ajustată, excluzând impactul IFRS 16, a crescut cu 14,1% de la an la an, până la 580 de milioane de euro.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat: "Anul 2024 a fost unul transformator pentru DIGI Communications, marcat de realizări operaţionale şi strategice puternice pe toate pieţele noastre. În Spania, am avut performanţe remarcabile, ajungând la o cotă de piaţă de aproximativ 10% atât pe segmentul de telefonie mobilă, cât şi pe cel de broadband, într-una dintre cele mai competitive pieţe telecom din Europa. În România, am atins un moment istoric, devenind al doilea cel mai mare operator de telefonie mobilă, cu RGU pe mobil în creştere organică cu 13% de la an la an, menţinându-ne totodată poziţia de lider în segmentele noastre principale. În acelaşi timp, ne-am lansat operaţiunile comerciale în Portugalia şi Belgia, extinzând prezenţa internaţională a DIGI, graţie eforturilor remarcabile ale echipelor noastre. Pe partea de fuziuni şi achiziţii, am cumpărat în Portugalia compania Nowo Communications şi am vândut o parte din reţeaua noastră FTTH din Spania către un consorţiu condus de Macquarie Capital. Aceste reuşite s-au tradus într-o performanţă financiară solidă, cu venituri şi alte încasări care au ajuns la 2,33 miliarde de euro. Suntem recunoscători clienţilor noştri din cele cinci pieţe care aleg în continuare DIGI pentru servicii de conectivitate de înaltă calitate, la preţuri accesibile. Încrederea lor ne susţine ambiţia de a inova şi de a ne extinde, iar noi aşteptăm cu nerăbdare să valorificăm acest trend în 2025."

În 2024, Digi a continuat să înregistreze creşteri pe întreg portofoliul de servicii, depăşind 27,8 milioane de acorduri generatoare de venit (RGU) în România, Spania, Italia şi Portugalia. Aceasta înseamnă o creştere de 16,4% faţă de 2023. Pe o bază comparabilă, excluzând impactul RGU provenite din achiziţia Nowo Communications în Portugalia, numărul de clienţi din cele patru pieţe a crescut cu 14% faţă de 2023.

Divizia de servicii mobile se evidenţiază prin generarea celui mai mare număr de RGU în cadrul portofoliului Grupului, reprezentând 48% din totalul RGU-urilor pe cele patru pieţe. Continuând tendinţa din trimestrele precedente, în T4 2024 segmentul de telefonie mobilă a ajuns la 13,2 milioane de RGU, în creştere cu 22% faţă de anul anterior, acoperind clienţi din România, Spania, Portugalia şi Italia.

În România, segmentul de servicii mobile a ajuns la 6,6 milioane de RGU, în creştere cu 13% comparativ cu 2023. Serviciile de internet fix (broadband) au înregistrat o majorare de 6,9% în 2024, faţă de 2023, ajungând la 4,9 milioane RGU, în timp ce segmentul Pay-TV (cablu şi satelit) a crescut cu 3,3% faţă de anul anterior, ajungând la 5,9 milioane RGU. Împreună cu telefonia fixă, numărul total de RGU pe piaţa din România a atins 18,2 milioane la finalul anului 2024, în creştere cu 7,2% faţă de 2023.

În Spania, operaţiunile au continuat performanţa remarcabilă în 2024, cu o creştere de 30% a numărului de utilizatori de servicii fixe, internet şi telefonie mobilă faţă de 2023, ajungând la 8,4 milioane RGU. Utilizatorii de telefonie mobilă au crescut cu 25,7%, până la 5,9 milioane RGU, iar numărul clienţilor de internet fix (broadband) a avansat cu 42,1%, ajungând la 1,95 milioane. La data publicării acestui raport, am depăşit pragurile de 2 milioane de clienţi de internet fix şi 6 milioane de utilizatori de telefonie mobilă.

În Italia, utilizatorii de telefonie mobilă au crescut cu 16,7% faţă de anul anterior, până la 490 de mii RGU, la finalul anului 2024.

În Portugalia, Digi Communications şi-a lansat operaţiunile comerciale pe 4 noiembrie 2024, oferind o gamă completă de servicii de telecomunicaţii, inclusiv internet prin fibră optică, servicii de voce şi date mobile (2G/4G/5G), televiziune şi telefonie fixă. Digi Portugal a construit de la zero o infrastructură modernă de fibră optică şi o reţea naţională de telefonie mobilă, folosind tehnologii de ultimă generaţie pentru a furniza soluţii de înaltă calitate la preţuri accesibile. De asemenea, în T4 2024, Grupul a finalizat achiziţia Nowo Communications, al patrulea jucător de pe piaţa telecom din Portugalia, ale cărui rezultate au fost consolidate începând din noiembrie 2024. Astfel, la finalul anului 2024, operaţiunile din Portugalia au totalizat 676 de mii RGU, dintre care 321 de mii în segmentul mobil şi 127 de mii de utilizatori de internet fix.

În Belgia, joint venture-ul nostru cu Citymesh a demarat operaţiunile comerciale pe 11 decembrie 2024. Compania a lansat servicii de internet fix pe propria reţea de fibră optică şi servicii de voce şi date mobile, DIGI Mobile Light, punând accent pe tarife transparente, fără costuri ascunse sau majorări periodice.