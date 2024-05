DP World România îşi extinde aria de activitate în România la One Cotroceni Park

One United Properties anunţă că DP World România îşi extinde operaţiunile în România şi deschide o nouă filială în clădirea de birouri de clasă A One Cotroceni Park. Noul contract imobiliar de închiriere a beneficiat de consultanţa eficientă a CBRE România şi are o durată de 10 ani, pentru o suprafaţă de 700 de metri pătraţi.

Comerţul este esenţa economiei globale, creând oportunităţi şi îmbunătăţind calitatea vieţii oamenilor din întreaga lume. DP World există pentru a facilita fluxul comerţului global, schimbând ceea ce este posibil pentru clienţii şi comunităţile pe care le serveşte. Cu o echipă dedicată, diversă şi profesionistă de peste 108.000 de angajaţi care activează în 74 de ţări de pe şase continente, DP World duce comerţul la un alt nivel, cu lanţuri de aprovizionare perfect adaptate pentru viitor. În România, DP World şi-a început operaţiunile în 2004 odată cu cel mai important terminal de containere de la Marea Neagră. Deschiderea unui birou în One Cotroceni Park este o mişcare determinată de extinderea activităţii logistice a companiei în România, marcată de o nouă filială de expediere de mărfuri în Bucureşti.

CEO-ul DP World România, Cosmin Cârstea, şi-a exprimat încrederea în această nouă iniţiativă, subliniind importanţa unui mediu de lucru sustenabil şi inovator pentru creşterea afacerii pe care o reprezintă: "Echipa noastră din România, formată din profesionişti talentaţi şi dedicaţi, a fost întotdeauna în centrul activităţii noastre. Ne mândrim cu fiecare membru al echipei şi suntem recunoscători pentru contribuţia fiecăruia la atingerea obiectivelor noastre de când am intrat pe piaţa românească în urmă cu douăzeci de ani. Decizia de a deschide un birou la One Cotroceni Park reprezintă un pas important în strategia noastră de creştere. Mediul de lucru de ultimă generaţie şi facilităţile sale se aliniază perfect cu nevoile noastre operaţionale şi susţin creşterea noastră în regiunea Europei de Est."

Mihai Păduroiu, CEO al Diviziei de Birouri la One United Properties, a adăugat: "Suntem încântaţi să urmăm bun venit DP World la One Cotroceni Park. Acest parteneriat subliniază angajamentul nostru de a oferi medii de lucru sustenabile, de talie mondială, care răspund nevoilor în continuă evoluţie ale afacerilor moderne. Credem că abordarea noastră inovatoare şi amplasamentul avantajos al clădirii vor sprijini semnificativ extinderea şi succesul DP World."

One Cotroceni Park este recunoscut ca un hub de birouri de referinţă, cu un angajament remarcabil faţă de sustenabilitate şi bunăstarea angajaţilor. Parcul de afaceri găzduieşte sediile multor companii internaţionale şi locale renumite, active în domeniul tehnologiei, IT, logisticii, energiei şi producţiei, şi s-a conturat ca noua comunitate modernă de birouri pe harta Bucureştiului. Certificările LEED Platinum şi WELL Health and Safety atestă sustenabilitatea dezvoltării şi impactul minim asupra mediului, precum şi bunăstarea chiriaşilor, oferind nu doar spaţii de lucru verzi, ci şi o gamă largă de facilităţi în incintă, toate concepute pentru a sprijini productivitatea şi sănătatea ocupanţilor săi. Proiectate pentru a îmbunătăţi experienţa angajaţilor, spaţiile de lucru din One Cotroceni Park sunt dotate cu tehnologii moderne, cum ar fi iluminatul LED, HVAC şi lifturi de mare viteză. În plus, o gamă variată de facilităţi, inclusiv opţiuni de alimentaţie, săli de fitness şi servicii esenţiale, cum ar fi farmacie şi curăţătorie chimică, contribuie la un mediu de lucru holistic.

"Suntem încântaţi că am facilitat această mutare strategică pentru DP World România. Noul birou al companiei reflectă planurile sale ambiţioase de extindere şi consolidare a poziţiei de jucător cheie în industria logistică din România. Designul inovator al One Cotroceni Park, cu elemente de sustenabilitate de cea mai bună calitate şi un mediu de lucru colaborativ, se aliniază perfect cu viziunea DP World România. Această nouă locaţie va spori fără îndoială eficienţa şi comunicarea echipelor, contribuind la succesul continuu al companiei în regiune", a explicat Ana Vicoveanu, Consultant A&T Office pentru CBRE România.

Investiţiile DP World făcute în Europa în ultimii ani au inclus programe de extindere a porturilor în şase dintre cele 11 terminale majore de pe continent, inclusiv Anvers (Belgia), Novi Sad (Serbia) şi London Gateway (Marea Britanie). DP World a investit peste 200 de milioane de euro în România, începând din 2004, suma incluzând şi granturi de la Uniunea Europeană.

Pe plan local, datele CBRE arată o nouă tendinţă favorabilă care modelează piaţa logistică: interesul crescut (din partea dezvoltatorilor şi chiriaşilor) pentru terminalele intermodale care leagă căile ferate de porturile maritime, pe măsură ce România s-a alăturat parţial zonei Schengen şi controalele la frontierele aeriene şi maritime interne au fost eliminate începând cu 31 martie.