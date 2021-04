DRAGOŞ DAMIAN, CEO TERAPIA:"Vaccinarea este acum despre familie, fericire, speranţă, la fel ca manelele"

Dragoş Damian, CEO Terapia, a scris într-o postare pe Facebook că "vaccinarea este acum despre familie, fericire, speranţă. La fel ca manelele".

Dragoş Damian: "VACCINAREA ESTE ACUM DESPRE FAMILIE, FERICIRE, SPERANTA. LA FEL CA MANELELE.

In ianuarie si februarie eram in dezbateri aprinse cu echipa de management spre a gasi modalitati creative prin care sa crestem rata de vaccinare in randul colegilor. Era perioada de inceput, cand nimeni nu vroia sa se imunizeze cu vaccinul mARN (care, reamintim din ultimele studii, nu schimba structura helixului dublu si nu ne microcipeaza), toti asteptand vaccinul zice-se mai uman, cu ADN. Ce s-a intamplat in ultimele 2-3 luni cu preferintele pentru vaccinare, stim.

Imi amintesc amuzat ca in cursul discutiei, mai in gluma mai in serios, un coleg a sugerat sa luam 10 mii de Euro si sa-i dam unui cantaret celebru de manele care sa compuna o manea pro-vaccinare. Sigur, atunci pe moment, am considerat ca este o solutie neserioasa si am subliniat cu haz ca probabil profitul anual al companiei nu ajunge sa finantam un astfel de proiect. Initiatorul posibilei solutii a subliniat totusi ca muzicienii de manele sunt "agentii economici" cei mai afectati, pentru ca evenimentele la care performau sunt cele restrictionate - asadar ar putea sa se multumeasca cu mai putin, dar impactul sa fie semnificativ.

Se discuta acum la nivelul autoritatilor despre posibila implicare a cantaretilor de manele, coincidental sau nu cu succesul zdrobitor de 5 milioane de vizualizari al cross-over-ului (da, asta este termenul) "Fericire", cu Loredana si cei 7 muzicieni de manele (da, analogia este clara).

De ce nu au fost implicati pana acum de catre guvernanti cei mai puternici lideri informali din comunitate, compozitorii si interpretii de manele?

Poate pentru acelasi motiv pentru care noi in companie am decartat initial ideea ca nefiind viabila economic sau putand sa duca in derizoriu o activitate serioasa precum vaccinarea.

Sau poate pentru ca totul este parte dintr-un master-plan bine pus la punct de catre autoritati, faza de faza, si ca in aceasta faza, dupa maratoane, drive-thru-uri si alte evenimente de acest gen, vine si randul unei manele pro-vaccinare. Poate melodia si clip-ul sunt deja produse, si asteptam difuzarea in curand.

Sau poate pentru ca politicienii din toate palatele raman rupti de viata reala, asa cum sunt rupti de economia reala. Discutiile privind rating-ul de tara, PNRR-ul, anticipata crestere economica exceptionala (atentie, daca vii de la -10% la +6% nu este crestere economica) din care cu siguranta mai mult de jumatate va veni din inflatie, lipsa de atragere de investitii industriale de valoare adaugata, etc., arata celor care inteleg afacerile crunta ruptura a politicienilor de economia reala.

Finalmente, miza este sa scapam de nebunie prin vaccinare, sa repornim economia dar si sa construim o cultura de vaccinare, care sa cuprinda toate populatia si care sa ramana. Ne reamintim ca focarele letale de rujeola (despre care nu se mai vorbeste, dar ele exista) au aparut si in apropierea marilor centre urbane, nu numai in comunitati izolate, care nu prea le aveau cu vaccinarea.

Vaccinarea este acum, simplu, despre familie, fericire, speranta, la fel cum sunt si manelele. Si, fara indoiala, despre bani, pomposul "repornirea economiei". Asadar, cu toata seriozitatea, eu unul astept maneaua pro-vaccinare, care va aduce fara nici un efort inca 2-3 milioane de neconvinsi la vaccin si mult dorita imunizarea colectiva. Si daca este un cross-over gen "Fericire" cu atat mai bine, indrazneala, imaginatia si exuberanta din clip arata unde sunt liderii creativi si curajosi in care comunitatea are incredere. Ei trebuie doar abordati.

Desigur ca inainte de a demoniza ideea cei aflati in calatoria epica in cautarea adevarului vor da un goggle sa vada ce este maneaua, cum de s-a raspandit in Balcani si mai nou in Vestul Europei, cum de a devenit un fenomen cultural, cum de prinde la public si la care public si de ce s-au format comunitati solide si structuri sociale complexe care au incredere in compozitorii si cantaretii de manele".