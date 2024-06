DS Smith a înlocuit 1 miliard de bucăţi de plastic

Mai repede decât estimase iniţial şi în colaborare cu unele dintre cele mai puternice brand-uri globale din FMCG, DS Smith anunţă înlocuirea a peste 1 miliard de bucăţi de plastic, cu 16 luni în avans faţă de data preconizată - 2025.

Momentul marchează atingerea unui obiectiv cheie de sustenabilitate pentru unul dintre liderii mondiali ai industriei de soluţii de ambalare sustenabile.

La finalul lunii mai 2024, DS Smith înlocuise deja peste 1,2 miliarde de bucăţi de plastic în pieţele internaţionale în care compania este prezentă, reuşind să atingă acest prag cu 16 luni mai repede decât estimase iniţial.

Acest obiectiv a inclus toate ambalajele primare sau secundare din plastic, care au fost reduse sau chiar eliminate complet de către clienţi, ca urmare a adoptării soluţiilor alternative de ambalare propuse de DS Smith.

La baza acestei performanţe se află un program de înlocuire şi reducere a plasticului stabilit de companie în 2020 în cadrul Strategiei de sustenabilitate "Now and Next', contribuind la "Redefinirea ambalajelor pentru o lume în schimbare', viziunea DS Smith.

Articolele au fost înlocuite prin operaţiunile DS Smith din 27 de ţări din Europa şi America de Nord care au lucrat la atingerea obiectivului comun, circular, de a elimina deşeurile şi de a menţine materialele în uz mai mult timp. România a jucat un rol crucial în această realizare, aici fiind înlocuite peste 19 milioane de bucăţi de plastic cu alternative pe bază de fibre.

Dintre plasticele cu care ne întâlnim zi de zi şi care au fost înlocuite de pe rafturile supermarketurilor se numără panerele şi tăviţele pentru fructe şi legume, lădiţele de transport din plastic şi alte articole de ambalare din domeniile industriale, auto şi electronice. Cererea de înlocuire a plasticului continuă să crească - în toată Europa de Est, compania aproape a dublat cantitatea anuală de bucăţi din plastic înlocuite faţă de momentul asumării acestui obiectiv, în 2020.

Esenţiale pentru atingerea obiectivului de 1 miliard de bucăţi de plastic înlocuite şi o parte fundamentală a procesului de proiectare la DS Smith sunt Principiile Designului Circular şi Parametrii de design circular ale DS Smith, care au fost create în parteneriat cu Fundaţia Ellen MacArthur. Fiecare dintre cei 800 de designeri ai DS Smith a fost instruiţi în Principiile Designului Circular şi sunt capabili să evalueze în parteneriat cu clienţii performanţa unui ambalaj privind aspecte precum conţinutul reciclat şi potenţialul de reciclare, indicele de emisii de CO2 estimat, nivelurile de deşeuri în exces şi parametrii lanţului de aprovizionare.

DS Smith a implementat Circular Design Metrics - o premieră în industrie - pentru ambalaje dintr-o gamă largă de sectoare, inclusiv produse din retail, alimente şi băuturi, componente auto şi dispozitive industriale.

Miles Roberts, Director Executiv al Grupului DS Smith: "Când am stabilit strategia de sustenabilitate ‚Now and Next', am vrut să includem obiective care generează schimbări de mediu atât în afara, cât şi în cadrul DS Smith. Atunci când inovăm cu scopul de a ne ajuta clienţii să înlocuiască sau să reducă materialele plastice, reuşim împreună să răspundem cerinţelor societăţii de reducere a poluării cu plastic şi aducem simultan un plus de valoare în colaborarea cu aceştia. Sunt mândru de fiecare membru al echipei DS Smith pentru atingerea acestui obiectiv, mai ales că a avut loc cu un an mai devreme. Cu toate acestea, suntem abia la început. Există mult mai multe efecte pozitive pe care le putem avea sprijinindu-ne clienţii şi comunităţile în obiectivele lor de sustenabilitate şi suntem extrem de motivaţi de această misiune."

Christian Schmidt, Director General la DS Smith Packaging România: "În România, potenţialul de înlocuire al materialelor plastice este unul foarte mare. Mă bucur să descopăr de la an la an o deschidere tot mai mare din partea clienţilor spre a explora alternative mai sustenabile la soluţiile lor de ambalare existente. Echipa locală DS Smith de Sales, Marketing & Innovation a identificat oportunităţi în piaţă cu ani în urmă, fiind adevăraţi pionieri ai industriei şi le-au fructificat prin concepte de design practice, care au convins clienţii că tranziţia către economia circulară este fezabilă. Acum celebrăm împreună cu clienţii noştri reuşita de până acum: peste 15 milioane de materiale plastice problematice înlocuite în România. Am toată încrederea că viitorul este promiţător!".