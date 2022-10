EJOBS:De ce atenţia la detalii e una dintre cele mai bune investiţii în carieră

Potrivit unui sondaj Udemy, aproape 70% dintre angajaţi recunosc că se simt distraşi atunci când sunt la locul de muncă, 16% afirmând că sunt aproape întotdeauna distraşi. 74% dintre tinerii din generaţia Millennials şi Generaţia Z nu se pot concentra la job, arată acelaşi studiu. Consecinţele se văd însă în felul în care aceştia lucrează, sunt mult mai grăbiţi, calitatea muncii scade, iar erorile cresc.

Când îţi doreşti un job în domeniul IT, în testare software, atenţia la detalii este o condiţie, fără de care nu poţi fi eficient. Trebuie să surprinzi chiar şi cele mai mici erori dintr-un site sau dintr-o aplicaţie. Şi chiar dacă poate ai ochiul format pentru a identifica, de exemplu anumite link-uri care dau eroare sau direcţionează greşit userii, e loc de mai bine.

Atenţia la detalii poate fi învăţată şi te va ajuta să deprinzi şi alte abilităţi, precum gândirea analitică, ascultarea activă, organizarea, care pot compensa chiar lipsa experienţei. Descoperă etapele prin care o poţi dezvolta!

Text: Mihaela Pascari

Atenţia la detalii - un predictor al succesului

Atenţia la detalii îţi permite să-ţi îndeplineşti task-urile în mod eficient şi să oferi calitate activităţii tale, dar şi mai puţine erori. Angajatorii apreciază atenţia la detalii şi o includ în mod explicit în anunţurile de pe eJobs.ro, sub diferite formulări ("Eşti o fire curioasă, preocupată de dezvoltare în regim autodidact şi atentă la detalii pentru a identifica soluţii"; "Abilităţi analitice şi o bună atenţie la detalii"; "Hard worker with great attention to details"), atenţia fiind considerată o abilitate fără de care nu-ţi poţi face jobul. Şi este testată din CV, greşelile de ortografie şi de gramatică, lipsa de organizare a informaţiilor sau lipsa de preocupare pentru aspectul prezentării profesionale sunt indicatorii lipsei de atenţie la detalii. Potrivit unui studiu realizat de Adecco - 43% dintre manageri descalifică candidaţii pe baza greşelilor de gramatică. De asemenea, recrutorii pot apela şi la teste de personalitate menite să evalueze atenţia la detalii. Mulţi dezvoltatori software evaluează calitatea noilor aplicanţi aruncând o privire pe codul lor înainte de a lua în considerare un CV. Vor să ştie dacă codul este curat, dacă poate fi citit şi întreţinut cu uşurinţă.

De ce atenţia la detalii contează tot mai mult în domeniul IT

Atenţia la detalii este o abilitate care pare să fie în declin în aceste zile, la fel cum este şi concentrarea. Punem mai mult accent pe atingerea rezultatelor, încât omitem detaliile fine. Iar scrierea sau testarea software-ului este complexă. Atât de multe lucruri trebuie să funcţioneze corect pentru ca produsul final să poată fi folosit. Prin urmare, a fi meticulos şi minuţios atunci când lucrezi în acest domeniu este un skill necesar.

Tendinţa ta este ca în software să încerci să fii exhaustiv (să afli cât mai multe detalii din testare, scrierea codului în diferite limbaje de programare), însă riscul este să pierzi contactul cu profunzimea lucrurilor. Este posibil să termini mai repede un task, însă nu neapărat şi în mod corect şi apoi să fie nevoie să o iei de la zero. E mult mai uşor să mergi în profunzime de la început şi să înţelegi mai bine cum funcţionează lucrurile.

Atenţia la detalii în domeniul IT:

Ajută la identificarea nuanţelor şi a problemelor minore care scapă unui ochi neexperimentat.

Arată o mai bună înţelegere a implementărilor interne şi a algoritmilor

Ajută la livrarea unui cod scris corect

Este utilă în identificarea bug-urilor

Conduce la mai puţine erori

Cum deprinzi şi dezvolţi atenţia la detalii

Lucrează în ritmul care-ţi permite să fii atent

Oamenii cu o mare atenţie la detalii, au şi o tehnică, aceea de a nu se grăbi, oferindu-şi timp pentru a descoperi mai bine un domeniu de interes.

"Profesioniştii de acum sunt încurajaţi să exerseze lucrul într-un ritm mai lent, existând concepţia că acest stil de lucru îi poate ajuta să-şi îmbunătăţească atenţia la detalii la locul de muncă", spune Aima Irfan, redactor-sef la InsideTechWorld. "Când vorbim despre atenţia la detalii, înseamnă să ai mai mult timp pentru a înţelege şi a-ţi îndeplini sarcinile într-un ritm mai lent. A crea ceva de calitate înseamnă a reveni asupra lui din nou şi din nou pentru a te asigura că este realizat cât mai bine. Cheia stă în a rămâne concentrat, în a lucra în ritmul care-ţi permite să fii atent şi să eviţi distragerile", adaugă redactorul-şef de la InsideTechWorld.

Optează pentru cursurile care-ţi dezvoltă atenţia la detalii

Spre exemplu, poţi apela la cursuri de dezvoltare profesională în domeniul de interes pentru tine. Proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanţat din Fondul Social European, parte a programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 te va ajuta să-ţi dezvolţi abilităţile hard şi soft, dar şi să le poţi pune în valoare în mediul profesional. Atenţia la detalii o vei exersa în timpul cursurilor, unde vei învăţa cum să descoperi erorile din site-uri şi aplicaţii. De exemplu, în cadrul cursurilor de testare, vei avea Atelier practic în Jira & Testlink şi Atelier de Management-ul defectelor: prioritate & severitate.

Proiectul Cursuri IT by eJobs are mai multe etape (cursurile propriu-zise, coaching, consiliere). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real şi să lucrezi alături de ceilalţi cursanţi, de la care vei putea deprinde anumite tehnici prin care îţi poţi dezvolta atenţia la detalii. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îţi va oferi suportul necesar pentru a-ţi găsi job.

Iată care sunt condiţiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reşedinţa în orice judeţ din România (cu excepţia judeţului Ilfov şi Municipiului Bucureşti

ai o vârstă cuprinsă între 25 şi 65 de ani

eşti angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puţin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) - cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căşti şi microfon pentru a participa la discuţii

eşti un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deţii competenţe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 - Educaţie şi competenţe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Concentrează-te pe un singur task

Ştim că poate ai tendinţa de a demonstra că eşti cel mai bun, ceea ce înseamnă că îţi asumi mai multe responsabilităţi în acelaşi timp şi mergi cu ele chiar peste program. Şi, deşi acest lucru te poate face să pari un om muncitor, poate duce adesea la multitasking forţat. Când îţi asumi prea multe task-uri îţi poţi împiedica performanţa.

Ai încercat însă să lucrezi la o singură sarcină la un moment dat, fără distragerea atenţiei? Probabil că ţi-a fost şi mai uşor să identifici anumite detalii care ţi-ar fi scăpat dacă ai încerca să faci multitasking. Acest stil de lucru te va ajuta să devii mai productiv şi să te concentrezi mai bine.

Alocă-ţi timp pentru a revedea ceea ce ai lucrat

Este normal ca anumite aspecte să-ţi scape în timp ce lucrezi. De aceea e bine să-ţi revizuieşti munca pentru a vedea ce detalii ai ratat la prima vedere. Acordă-ţi timpul necesar pentru aceeastă etapă importantă mai ales înainte de deadline-uri.

Organizează task-urile cu ajutorul Scrum

Să ai o procedură de lucru pentru sarcinile pe care le faci în mod regulat te poate ajuta să fii atent la aspectele importante. Acest lucru este important mai ales dacă te simţi blocat în detaliile banale ale jobului tău. Rutina de lucru îţi va fi utilă pentru a rămâne concentrat şi pentru a evita pe cât posibil greşelile. Poţi folosi instrumentele de management de proiect pentru a-ţi organiza mai bine munca, precum Scrum, un cadru agil folosit de multe echipe de software şi dezvoltare pentru a-şi urmări proiectele. Îţi reprezintă vizual munca pe care o desfăşori şi îţi facilitează organizarea, urmărirea şi actualizarea progresului, reducând astfel din riscul de a pierde atenţia la detalii. Tabloul Scrum este alcătuit de obicei din coloane numite "Poveşti utilizator", "De făcut", "În curs" şi "Terminat".

Coloana user story cuprinde diferitele caracteristici la care lucrează echipa ta, de obicei aranjate în ordinea priorităţilor.

Coloana "To-Do" conţine sarcini pentru care nu s-a început lucrul.

Coloana "În curs" conţine elemente de lucru la care se lucrează în prezent.

Coloana "Terminat" conţine elemente de lucru şi sarcini care au fost finalizate.

Uneori poate fi dificil să fii atent, pentru că există mulţi stimuli vizuali sau auditivi în jurul tău. Dar ai alături tool-uri şi prieteni care pot să vină cu o privire limpede asupra a ceea ce ai lucrat. Pentru că nu ştii niciodată când un element ratat în scrierea codului sau neobservarea unui bug ar putea afecta navigarea sau funcţionarea site-ului. Şi le poţi arăta angajatorilor că eşti atent la detalii, nu spunându-le direct, ci fiind meticulos în redactarea CV-ului şi în răspunsurile detaliate la interviu. Curaj!