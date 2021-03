Elevii vor să recupereze materia pierdută în pandemie

Elevi îşi doresc să recupereze orele pierdute în perioada pandemiei, dar problemele generate de criza sanitară rămân la fel de mari şi acum, la un an de la izbucnirea pandemiei. Aproximativ 140.000 de elevi din învăţământul primar şi gimnazial s-au înscris pentru a urma ore remediale, a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, evidenţiind că a insistat ca aceste cursuri să se desfăşoare cu prezenţă fizică, deoarece predarea online a determinat atât pierderi structurale, cât şi generate de deficienţele de acces la internat sau echipamente: "Nu ştiu cum am putea găsi acel numitor comun prin care să reuşim să ne atingem cât mai bine scopul acestor ore de educaţie remedială. Peste acest număr, lăsând procesul deschis, avem în jur de 78.000 faţă de 75.000 la învăţământul primar înscrişi, în jur de 62.000 - 63.000 la învăţământul gimnazial. Au mai crescut puţin înscrierile. (...) Este un lucru necesar, dar nu suficient acest Program naţional de ore remediale". Ministrul a subliniat că programul de ore remediale depinde foarte mult de evoluţia epidemiologică: "Am insistat ca orele remediale să se facă în prezenţă fizică. (...) Trebuie să recunoaştem că sunt probleme generate de predare online în sine, atunci când vrei să o aplici şi acolo unde se potriveşte şi acolo unde se potriveşte mai puţin. Am fost obligaţi să o aplicăm peste tot. A generat pierderi. Peste aceste pierderi structurale generate de predarea online în sine, au fost pierderi generate de deficienţele de acces la internat sau echipamente. Au fost şi sunt probleme legate de formarea cadrelor didactice pentru predarea online, care diferă foarte mult de la alcătuirea conţinuturilor până la evaluare. Partea de evaluare - nu cred că mai este loc de ipocrizie. Trebuie să înţelegem că se poate face într-o manieră relevantă doar atunci când utilizăm platforme de evaluare, de examinare dedicate şi securizate. Toate aceste lucruri au lipsit şi multe dintre ele lipsesc în continuare, chiar dacă, trebuie să spunem, la un an după pandemie s-au făcut progrese importante. Forţaţi am făcut aceste progrese importante, care trebuie să fie continuate. Suntem dependenţi de evoluţia epidemiologică". Ministrul a adăugat că a insistat ca orele remediale să se facă faţă în faţă pentru că nu se poate recupera ceva pierdut din cauza orelor online tot prin predare online: "Este absurd să încerci să recuperezi ceva pierdut din cauza predării online, din cauza accesului deficitar să recuperezi tot prin predare online. (...) Am obţinut prezenţă fizică la evaluările la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a, care au ca obiectiv să arate unde ne aflăm cu adevărat şi ce trebuie să facem, cât avem de recuperat. Ştim sigur că avem de recuperat. Am obţinut prezenţă fizică pentru simulările la Bacalaureat şi Evaluarea naţională, urmează să înceapă pe 22 şi 29 martie". El a precizat că a avut discuţii la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă despre o posibilitate de "excepţie", chiar şi în zonele carantinate, pentru susţinerea examenelor naţionale. Activităţile remediale prestate de cadrele didactice, la nivelul unităţii de învăţământ, în cadrul programului naţional pilot de tip "Şcoală după şcoală", vor fi remunerate cu suma de 100 lei/ oră - tarif brut, se arată într-un ordin emis de ministrul Educaţiei pentru completarea normelor metodologice de aplicare a programului pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. Programul orar al activităţilor remediale se va stabili la nivelul unităţii de învăţământ, de către cadrul didactic, cu consultarea elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.

Pe de altă parte, ministrul Sorin Cîmpeanu a anunţat că pentru anul şcolar 2020 - 2021 sunt suspendate tezele (lucrările scrise semestriale): "În consecinţă, la finalul semestrului al doilea, mediile pentru toate disciplinele se obţin prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat întreg". Potrivit ministrului Educaţiei, "având în vedere că la acest moment aproape un milion de elevi participă la toate activităţile didactice în sistem online şi atât timp cât sistemul de învăţământ din România nu dispune de platforme de evaluare şi examinare dedicate şi securizate, relevanţa tezelor este mai mult decât discutabilă". Discutabilă este şi eficienţa activităţilor didactice desfăşurate online!