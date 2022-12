Engineering Ingegneria Informatica preia compania Be Shaping the Future

Consiliul Concurenţei a aprobat tranzacţia prin care Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. preia compania Be Shaping the Future S.p.A., arată un comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, Italia, este deţinută de Bain Capital Investors, LLC şi Neuberger Berman Group, LLC din S.U.A şi furnizează servicii IT (consultanţă, implementare, Business Process Outsourcing etc.) pentru diverse industrii şi care îşi desfăşoară activitatea aproape exclusiv în Italia.

Be Shaping the Future S.p.A., Italia, face parte din grupul de companii Be. Grupul Be este prezent în România prin Be Think Solve Execute RO S.R.L, care oferă servicii de consultanţă IT.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal, se precizează în comunicat.