Eurohold raportează venituri de peste 3,2 miliarde euro în 2022

Eurohold Bulgaria AD, companie din Bulgaria listată la Bursa de valori de la Sofia a raportat o performanţă puternică în ultimul trimestru al anului 2022, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, anul trecut, holdingul a înregistrat o creştere de aproape 77% a veniturilor faţă de anul precedent, la peste 3,2 miliarde euro şi o creştere cu aproximativ 52% a EBITDA la circa 146 milioane euro, conform raportului anual consolidat al holdingului. Profitul net a crescut cu 8,8% pe an, la 34,9 milioane euro.

Afacerea din domeniul energiei, care operează sub marca Electrohold, a avut cea mai mare contribuţie la rezultate. A acumulat mai mult de jumătate din veniturile totale şi a îmbunătăţit semnificativ profitabilitatea holdingului. Acesta este primul raport anual care consolidează integral rezultatele companiilor pe care Eurohold le-a achiziţionat de la grupul ceh CEZ în 2021, prin cofinanţare cu BERD.

Activitatea de asigurări a Eurohold, care operează prin Euroins Insurance Group AD (EIG), a continuat să înregistreze o creştere constantă, determinată de activitatea de succes a aproape tuturor diviziilor de asigurări ale grupului. Valoarea primelor brute subscrise la EIG a crescut cu 24% de la an la an, la circa 854 milioane euro, subliniază sursa citată.

Euroins România, cea mai mare filială a EIG, a înregistrat un profit înainte de impozitare de 31,8 milioane euro pentru cele douăsprezece luni încheiate la 31 decembrie 2022. În ultimele luni, conducerea grupului a luat măsuri cheie care garantează o şi mai mare stabilitate financiară pentru compania românească.

Euroins România a semnat un nou acord de reasigurare cu EIG Re EAD, parte a EIG. Acest contract acoperă întreaga sumă a daunelor de asigurare ale filialei din România şi asigură că o parte semnificativă (87%) din riscul aferent portofoliului companiei este transferată în afara companiei. În acest fel, riscul este retrocedat şi reasiguratorilor europeni de top. În plus, anul trecut, acţionarii au operat o majorare a capitalului companiei româneşti cu 100 de milioane de lei (20,3 milioane de euro).

În plus, Euroins România a continuat să îşi diversifice portofoliul pentru a întări stabilitatea financiară a companiei. Anul trecut, cota de piaţă a asiguratorului pe segmentul RCA a scăzut cu 15% la aproximativ 28% în baza numărului de poliţe emise de companie şi de maşini înmatriculate în ţară. Comparativ cu numărul de poliţe active la sfârşitul anului 2022, această pondere este şi mai mică - 27,68%. Aşteptările conducerii sunt ca, până la sfârşitul acestui an, cota de piaţă a Euroins România să se reducă în continuare la 25% şi să fie comparabilă cu cea a celorlalţi doi jucători principali pe acest segment. Totodată, volumul de prime al companiei, generat de segmentele non-RCA, este în continuă creştere. În ultimul an, acest volum s-a dublat, subliniază sursa citată.

La sfârşitul lunii decembrie, EIG şi-a vândut operaţiunile de asigurări din Belarus şi Rusia. În acelaşi timp, compania şi-a păstrat neschimbată participarea în celelalte ţări din această regiune - Georgia şi Ucraina. În Ucraina, cele două unităţi locale ale grupului şi-au adaptat activităţile la condiţiile războiului şi şi-au continuat operaţiunile.

"Încheiem un an plin de provocări pe care cu greu ni le-am fi putut imagina. Sunt mulţumit că am reuşit să facem faţă unei astfel de situaţii şi să ne îmbunătăţim în continuare performanţa în cele două domenii principale de activitate în care activăm - energie şi asigurări. Sectorul energetic s-a confruntat cu provocări enorme în ultimul an, dar am reuşit să profităm de oportunităţile prezentate şi aştept rezultate bune şi anul acesta. Am păstrat activitatea celor două companii de asigurări ale noastre în Ucraina şi am asigurat tot suportul pentru personalul nostru de acolo. Toate companiile noastre de asigurări sunt bine capitalizate, inclusiv divizia noastră din România, pentru care am luat măsuri suplimentare menite să asigure o stabilitate financiară suplimentară a companiei. Cu peste 200 de milioane de euro investiţi în Euroins România prin achiziţii şi majorări de capital de-a lungul anilor, precum şi prin sprijinul pe care l-am oferit companiei în ultimii ani grei pentru piaţa asigurărilor din România, ne-am confirmat în mod clar şi repetat angajamentul faţă de dezvoltarea companiei şi deservirea milioanelor de clienţi", a declarat Kiril Boshov, preşedintele consiliului de administraţie al Eurohold.

În iunie 2022, Eurohold şi-a vândut afacerea de automobile şi leasing, astfel încât rezultatele pe această verticală nu mai sunt prezentate în raportul consolidat. Eurohold şi-a păstrat operaţiunile financiare şi de investiţii concentrate în Euro-Finance AD şi la un nivel relativ mai mic faţă de celelalte segmente, ceea ce a dus la o creştere uşoară a veniturilor şi a profitabilităţii, se menţionează în comunicat.