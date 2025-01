Fed a anunţat că s-a retras din reţeaua globală de bănci centrale

Rezerva Federală a SUA (Fed) a anunţat vineri că s-a retras din reţeaua globală de bănci centrale şi autorităţi de reglementare care explorează modalităţi de a supraveghea riscurile climatice în sistemul financiar, transmite Reuters.

Într-o declaraţie, Fed a precizat că a ieşit din Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) deoarece extinderea scopului acestei reţele a depăşit mandatul legal al băncii centrale.

Fed a aderat la grupul NGFS în 2020. Retragerea survine la trei zile înainte de învestirea lui Donald Trump, care este critic faţă de eforturile guvernelor de a impune politici legate de schimbările climatice.

NGFS, creat în 2017, are rolul de a ajuta băncile centrale şi autorităţile de reglementare să integreze riscurile legate de schimbările climatice în activităţile lor de politici monetare şi supraveghere financiară. Un purtător de cuvânt al grupului nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

În ultimii ani, Fed a făcut câţiva paşi pentru a integra schimbările climatice în activităţile sale prin analize preliminare şi rapoarte, dar preşedintele Jerome Powell a subliniat în repetate rânduri că Fed are un rol limitat în acest sens. Powell a menţionat că Rezerva Federală nu este responsabilă pentru stabilirea politicii climatice, iar această responsabilitate revine Congresului.

Republicanii din Congres au fost sceptici faţă de orice eforturi de reglementare pentru supravegherea riscurilor climatice în sectorul bancar, iar preluarea puterii de către Trump în Washington a stimulat retrageri similare şi în sectorul privat.

Tot vineri, Bank of Montreal a devenit prima bancă canadiană care a anunţat retragerea din Net-Zero Banking Alliance, o alianţă climatică a sectorului privat. Mai multe dintre cele mai mari bănci americane au anunţat deja retragerea lor din acest grup, potrivit Reuters.