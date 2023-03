Festival Internaţional de Folclor, destinat elevilor

Punţile culturale între popoare sunt absolute necesare în această perioadă plină de frământări. Ansambluri folclorice ale elevilor din Republica Moldova, Spania, Turcia, Ucraina şi România participă săptămâna aceasta la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor "Lasă primăvara în casă", iniţiat de Liceul Tehnologic "Gheorghe Şincai" Târgu Mureş. Festivalul se adresează elevilor care, sub îndrumarea profesorilor coordonatori, descoperă, păstrează şi transmit mai departe tradiţiile, portul popular, dansurile şi meşteşugurile populare specifice zonelor/ ţărilor de unde provin şi pe care le reprezintă. Aflat la a VI-a ediţie, evenimentul se bucură de participare internaţională, reunind ansambluri folclorice din Republica Moldova, Spania, Turcia, Ucraina şi România. Conducerea Liceului Tehnologic "Gheorghe Şincai" din Târgu Mureş a precizat că din dorinţa de cultivare şi promovare a relaţiilor tradiţionale de prietenie interetnică, de cunoaştere şi promovare a tradiţiilor populare, a iniţiat, în decembrie 2015, Festivalul concurs "Sloboză-ne gazdă-n casă', dar că din acest an şcolar s-a decis transformarea manifestării într-una de primăvară: "Acest concurs a avut an de an tot mai mulţi participanţi, grupuri de elevi de la toate liceele tehnologice din oraş şi ale unor şcoli din judeţ. În decembrie 2019, la cea de-a 5 ediţie a festivalului, participă şi elevi ale unor şcoli din Spania, Republica Moldova şi Ucraina. În 2020, datorită situaţiei pandemice existente la nivel mondial, acest festival nu s-a mai putut organiza. În acest an şcolar 2022 - 2023, s-a hotărât ca acest festival să se desfăşoare la început de primăvară, schimbându-şi denumirea în «Lasă primăvara-n casă», urmând ca elevii participanţi să prezinte tradiţii şi obiceiuri diferite de cele de iarnă". Astăzi, la "Muzeul Satului" din localitatea Deda, elevii vor prezenta dansuri populare din zonă sub genericul "Tradiţii şi continuitate pe Valea Mureşului" şi o expoziţie de picturi realizate şi finalizate împreună cu participanţii. "Activităţile se vor încheia vineri 10 martie cu o excursie la Muzeul Astra din Sibiu. Grupul ţintă a proiectului îl reprezintă 350 de elevi şi cadre didactice ale şcolii, elevi şi cadrele didactice ale şcolilor partenere. Iniţiatorii urmăresc astfel dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între colectivele de elevi participanţi, stimularea şi educarea tinerilor în spiritul descoperirii, păstrării şi identificării cu propriile tradiţii şi culturi folclorice, implicarea activă a cadrelor didactice şi a tinerilor în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.