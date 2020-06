Mai multe festivaluri celebre în toată lumea, care se desfăşurau în ţara noastră, au fost anulate. Vestea îi "loveşte" din plin pe amatorii de muzică, dar şi pe municipalităţile din Cluj şi Constanţa şi pe afaceriştii din zonă.

Ediţiile de anul acesta ale festivalurilor Electric Castle, Untold şi Jazz in the Park din judeţul Cluj, precum şi cea a festivalului Neversea din Constanţa au fost anulate, potrivit anunţurilor făcute de organizatorii evenimentelor. Organizatorii Untold au anunţat, ieri, că nu vor merge înainte cu ediţia de anul acesta: "Le-am cerut autorităţilor să ne anunţe, cât de curând posibil, dacă ne va fi permis să organizăm festivalul anul acesta. Cu toate incertitudinile exsitente în industria de evenimente din România, credem cu tărie că trebuie să fim responsabili şi să luăm decizia finală. (...) Cu tristeţe, trebuie să vă informăm că vom amâna ediţie pentru 2021". Biletele şi abonamentele pentru festivalul de anul acesta au fost vândute în proporţie de 95%, au mai spus organizatorii. Ele vor rămâne valabile pentru oricare dintre următoarele trei ediţii. Imediat după ce vor fi anunţate noile date ale evenimentului, cumpărătorii vor avea la dispoziţie 30 de zile pentru a alege dacă le păstrează sau cer rambursarea lor. Decizia organizatorilor Electric Castle a fost explicată într-un comunicat: "În ultimii 7 ani, am construit, cu fiecare ediţie, o lume în care putem fi liberi şi de care să ne putem bucura cu toţii în siguranţă. Anul acesta, până în ultimul moment, am încercat să găsim un scenariu ideal care ne-ar fi putut permite să ne revedem la castel. Din păcate e prea multă incertitudine cu privire la măsurile de siguranţă şi sănătate pe care ar trebui să le implementăm, restricţiile de călătorie pentru perioada următoare şi alte detalii pe care le plănuim în avans pentru a putea livra experienţa mult aşteptată. Nici de la autorităţi nu am primit până acum răspunsuri referitoare la detalii specifice, de planificare sau în legătură cu situaţia festivalului". Organizatorii au decis să amâne EC8 pentru 14 - 18 iulie 2021 şi să încerce reconfirmarea tuturor artiştilor anunţaţi. Ei au precizat că biletele cumpărate rămân valabile pentru ediţia de anul viitor, iar cei care nu vor putea participa vor avea la dispoziţie alte opţiuni ce vor fi anunţate curând. Ediţia a opta a festivalului Jazz in the Park a fost, de asemenea, amânată pentru 2021. Astfel, cea de-a opta ediţie a festivalului, care trebuia să se desfăşoare între 25 şi 28 iunie, în parcul Central din Cluj-Napoca, a fost amânată şi va avea loc în perioada 24 - 27 iunie 2021. În 2019, Jazz in the Park a câştigat trofeul categoriei "Best Small European Festival'' la cea de-a XI-a ediţie a competiţiei European Festival Awards, devenind primul festival de jazz din România care a obţinut o distincţie la acest eveniment. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network. Festivalul Neversea, lansat în urmă cu trei ani, a decis, de asemenea, să amâne ediţia pentru 2021.

Pentru afaceriştii locali şi mai ales antreprenorii din turism, care operează în cele două zone, veştile sunt foarte proaste şi se adaugă pe o lungă listă alcătuită din cauza pandemiei de coronavirus.