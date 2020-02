FLORIN CÎŢU, MINISTRUL FINANŢELOR:"Trebuie să rezolvăm problema deficitelor, dacă vrem dobânzi mai mici"

• "Vom reveni la un deficit bugetar mai mic de 3% din PIB în 2022"

România trebuie să rezolve problema deficitelor ca să aibă dobânzi mai mici, potrivit ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, care preconizează că ţara noastră va avea un deficit bugetar de 3,6% din Produsul Intern Brut (PIB) anul acesta.

Domnia sa a declarat ieri: "În Ro­mânia, problema nu o reprezintă dobânzile în mod direct, ci deficitele. Deficitul bugetar reprezintă o problemă, dar am arătat că în 2020 vrem să reducem această problemă în economie. Vom reveni sub pragul de 3% din PIB în 2022, aşa cum am promis. Dobânzile sunt strâns legate de evoluţia deficitului. Cu toţii vrem dobânzi mai mici, dar ca să avem dobânzi mai mici trebuie să avem un deficit mai mic. Deja am văzut că inflaţia arată pentru sfârşitul de an o reducere sub estimarea anterioară. Deficitul rămâne la 3,6%, poate chiar mai bine în acest an. De aceea, dacă este vreo intenţie de reducere a dobânzilor la Banca Naţională a României, poate să fie luată cât mai devreme pentru că noi ne vom ţine de această reducere a deficitului în 2020. Politica fiscală nu o să mai fie o problemă pentru stabilitatea macroeconomică în perioada următoare, nici din punctul de vedere al predictibilităţii, nici al transparenţei, iar deficitele nu o să mai reprezinte o problemă".

Ministrul a mai spus că în bugetul pe 2020 sunt prevăzute 50 de miliarde de lei pentru investiţii.

"Am spus clar că acest Guvern doreşte să investească mai mult şi am demonstrat acest lucru în ultimele două luni ale anului trecut, când au fost 43 de miliarde de lei din buget, dar 38%, aproape 17 miliarde de lei, au fost cheltuiţi doar în ultimele două luni din an", a afirmat domnul Cîţu, adăugând: "Arătăm clar că acest Guvern nu a luat banii de la investiţii şi i-a dus către alte cheltuieli".

Anul acesta am construit bugetul cu 50 de miliarde de lei dedicaţi investiţilor, cu o structură diferită, adică 50% din bani să fie legaţi de fonduri europene şi 50% de la buget".

• "Declanşarea procedurii de deficit excesiv nu exclude majorările de salarii şi pensii"

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, afirmă că procedura de deficit excesiv care va fi declanşată de Comisia Europeană nu exclude majorările de pensii şi salarii anunţate deja pentru anul aces­ta.

Domnia sa a spus: "În momentul în care am construit bugetul am ţinut cont de legislaţia în vigoare, dar şi de evoluţia economiei şi cea bugetară. Până acum nu avem de ce să ne îngrijorăm. În ianuarie am avut încasări foarte bune la TVA, sunt cele mai bune din 2016 până acum, am returnat TVA cu un miliard mai mult decât anul trecut, deci în acest moment nu trebuie să se îngrijoreze nimeni, banii pentru buget sunt acolo. Mai mult, am plătit deja salariile mărite pentru sectorul bugetar, nu există nici aici niciun fel de îngrijorare. Salariile şi pensiile au fost prinse în buget, nu există niciun fel de discuţie".

Domnul Cîţu a subliniat că Executivul are un set de măsuri pentru reducerea deficitului în viitor, prezentate în strategia fiscal-bugetară, iar singurul lucru care trebuie negociat cu Comisia Europeană este viteza cu care ne vom întoarce la deficitul mai mic de 3% din PIB. "Bineînţeles, Comisia dorea să ajungem la un asemenea nivel anul acesta, dar noi spunem foarte clar că nu se poate, pentru că o astfel de politică fiscală ar putea afecta negativ economia. Nu vom face aşa ceva. Vom încerca să negociem şi să arătăm că revenim sub 3% în 2022, este un lucru de care ne ţinem", a subliniat ministrul.

• "Nu discutăm despre o taxă de poluare, deocamdată"

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a afirmat, ieri, că o taxă doar pentru automobile nu ar rezolva problema poluării la nivel naţional, iar reducerea poluării este sustenabilă atunci când există o strategie de retehnologizare pe termen lung.

Domnul Cîţu a menţionat: "Noi ne uităm la o strategie pentru întreaga economie şi aici includem toate sectoarele de energie care poluează, inclusiv traficul rutier. Nu cred că o taxă de poluare doar pentru automobile ar rezolva problema la nivel naţional. Ceea ce încercăm să facem este retehnologizarea. Este o politică mult mai bună şi sustenabilă pe termen lung, decât o taxă. Mesajul meu este că politica fiscală folosită ca instrument pentru reducerea poluării are rezultate mixte de-a lungul timpului. Deocamdată, nu se discută de o taxă de poluare, dar vom vedea în viitor".