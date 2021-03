Fotbalul autohton, prins între "Germanii"

Echipele naţionale de fotbal, seniori şi tineret, au parte de verificări riguroase la "lecţia de germană". Seniorii s-au lămurit, au pierdut deja pe teren propriu, scor 0-1, cu Germania, iar tineretul joacă, astăzi, cu echipa de tineret a acestei ţări pentru calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European. Actuala generaţie de fotbalişti are parte, în doar 3 zile, de o verificare riguroasă a cunoştinţelor fotbalistice la nivel înalt. Seniorii au pierdut, am putea spune în mod aşteptat, la limită, graţie portarului Niţă, un meci în care nu s-a pus niciun moment problema învingătoarei. Din startul preliminariilor devine clar ă locul 1 este deja rezervat de Germania, bătălia urmând să se dea doar pentru poziţia a doua, care duce la baraj.

Pentru formaţia de tineret miza este mai mare şi nici nu există şansa unor "recursuri" viitoare. Victoria înseamnă calificare, egalul şi înfrângerea pot duce şi ele la obţinerea locului doi, dar doar dacă echipa Ungariei obţine minim un egal cu Olanda. Meciul se va disputa astăzi, la Budapesta, de la ora 19.00. După meciul câştigat cu Ungaria, selecţionerul echipei de tineret, Adrian Mutu a vorbit despre principala calitate a elevilor săi înainte de duelul cu Germania: "Lucrul ăsta defineşte această generaţie, forţa asta interioară şi resursele pe care şi le găsesc în momente dificile. Cred că numai unitatea de care dau dovadă, forţa grupului face ca ei să întoarcă rezultatul (n.r. în partidele cu Olanda şi Ungaraia, echipa a fost condusă, dar nu a pierdut), ceea ce mă bucur foarte mult. Cred că am făcut fericiţi mulţi suporteri, ne continuăm drumul nostru şi ne urmăm visul. Vedem la următorul meci ce se întâmplă".

Dacă tineretul mai poate visa, echipa de seniori a fost adusă cu picioarele pe pământ de formaţia similară a Germaniei. Căpitanul echipei noastre, Chiricheş, recunoaşte că înfrângerea putea fi mai drastică: "Am avut de suferit împotriva unei echipe puternice. Am fi putut, cu puţină şansă, să scoatem un rezultat bun. Am avut în faţa noastră campioni, dar am luptat şi noi. Sunt un grup puternic, jucători extraordinari. Sunt obosit, am avut mult de alergat după atacanţii lor, dar am scăpat bine doar cu un gol primit. Cu dăruirea din acest joc, clar câştigăm alte meciuri. Sperăm să terminăm grupa pe locul doi". Selecţionerul Mirel Rădoi a făcut o analiză mai amplă a disptei, dar a prefaţat şi întâlnirea cu Armenia: "Mă încearcă sentimente diferite, nu ştiu dacă să mă bucur pentru cea de-a doua repriză şi felul în care am reacţionat sau să stau să mă gândesc cum am primit golul şi la multele ocazii pe care Germania le-a avut şi scorul putea fi mult mai mare. Îmi pare rău pentru golul primit, pentru că este o fază simplă pe care trebuia să o judecăm altfel, o minge descoperită, aruncată în spatele apărării.

Până la urmă, am avut atitudine, am încercat să jucăm de la egal cu Germania, însă cred că atât am putut. Am avut câteva situaţii, mai ales spre final, va trebui să menţinem această determinare, acest spirit pentru că va trebui să ne întoarcem cu trei puncte din Armenia. Ne-a uimit cu câtă uşurinţă preluau, pasau, primeau între linii, accelerau fiecare metru de teren şi de asta costă atât aceşti jucători, pentru că au valoare.

Sunt şase puncte pentru Armenia în momentul de faţă, o echipă care din punctul meu de vedere arată mult mai unită, şi ca determinare şi ca spirit, în momentul în care lipseşte Mkhitaryan, pentru că îşi dau seama că nu mai au un jucător care să facă diferenţa în momentele dificile şi atunci se axează cu toţii pe unitatea de grup. Un antrenor cu mare experienţă, care reuşeşte de la meci la meci să aducă ceva în plus, să scoată maximum de la ei. Mi s-a părut o echipă foarte agresivă şi, din punctul meu de vedere, vom avea ceva probleme.

Niciodată nu mi-au plăcut echipele agresive, bătăioase, cu organizare defensivă foarte bună, cu o repliere pe tranziţia negativă foarte bună şi atunci din punctul acesta de vedere cred că vom avea ceva probleme. Pentru noi, cel mai important lucru ar fi să recuperăm jucătorii cât mai repede după această energie risipită fără a acumula vreun punct. Am înfruntat jucători care costă aproape un miliard, dar nu cred că diferenţa a fost arătată pe teren, chiar dacă diferenţa de scor putea fi mai mare. La fel, spre sfârşit, cu puţin noroc, am fi putut să sperăm la un punct, care din punctul meu de vedere nu ştiu dacă era meritat pe toată durata celor 90 de minute".

Tricolorii vor înfrunta Armenia, mâine, în deplasare, de la ora 19.00.