Gala BURSA - succesul în ciuda pandemiei

Gala BURSA 2021 s-a desfăşurat, la finalul saptămânii trecute, în condiţiile impuse de pandemie, dar păstrând tradiţia de a aduce laolaltă, în format hibrid în acest an, reprezentanţi din diverse domenii ale economiei şi de a premia performanţele unora dintre companiile care s-au remarcat prin activitatea lor, dar şi manageri de succes din economia românească.

Gala BURSA este consacrată drept un eveniment de referinţă pentru mediul de afaceri, iar organizarea reuniunilor în aceste condiţii aparte reprezintă sarcina ziarului BURSA, ca vehicul informaţional, organizator şi gazdă tradiţională a evenimentelor de contact, pentru transferul deschis de know-how, formarea de opinii, oportunităţi şi înţelegeri în afaceri.

În deschiderea evenimentului din acest an, au fost alături de noi, fizic sau online, Radu Handa, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Gabriela Folcuţ, directorul executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Florin Jianu, preşedintele Consiliulului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi Bogdan Maioreanu, analist Etoro. De asemenea, Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, ne-a transmis mesajul său.

După înmânarea premiilor de excelenţă, invitaţii Galei BURSA s-au bucurat de spectacolul susţinut de cunoscutul solist Marcel Pavel şi de premiile oferite de Samsung în cadrul tombolei.

Ecourile Galei BURSA 2021 au fost răsunătoare, demonstrând că acest eveniment cu tradiţie organizat de ziarul BURSA se dovedeşte un succes şi în timp de pandemie.

• Radu Hanga: "Ziarul BURSA a contribuit la creştrea unor generaţii de jurnalişti care îmbogăţesc în continuare peisajul media românesc"

Ziarul BURSA a contribuit la creştrea unor generaţii de jurnalişti care îmbogăţesc în continuare peisajul media românesc, a subliniait, în deschiderea Galei, Radu Hanga, preşedintele BVB, apreciind: "Ziarul BURSA este un partener de nădejde al BVB şi un susţinător asiduu al pieţe locale de capital. Ziarul BURSA împlineşte 31 de ani de prezenţă continuă pe zona pieţei locale de capital, informând investitorii şi companiile asupra tuturor lucrurilor importante din piaţă. Mai mult decât atât, a contribuit la creşterea unor generaţii de jurnalişti care îmbogăţesc în continunare peisajul media românesc. Născut printre primele publicaţii după perioada comunistă, numele lui este unul de rezonanţă - BURSA -, piaţa de cap fiind asociată cu economia liberă, cu economia de piaţă; este instrumentul care face legătura între capitalul disponibil şi companile care au nevoie de finanţare. De-a lungul timpului, echipa ziarului BURSA a fost alături de antreprenorii români, scriind despre evoluţia economiei, a fost martor la toate evenimentele economice care au avut loc în perioada post decembristă. Suntem într-un cadru festiv, ziarul BURSA premiind performanţa companiilor de pe piaţa românească. Mă bucur că, alături de ziarul BURSA şi de alte publicaţii economice, putem transmite mesajul nostru - susţinem companiile locale şi dezvoltarea acestora".

• Gabriela Folcuţ: "Ziarul BURSA a surprins în paginile sale naşterea şi evoluţia sectorului financiar comercial din România, din faza embrionară şi până astăzi"

Gabriela Folcuţ, directorul executiv al ARB, a surprins, printre altele, în discursul său, longevitatea ziarului BURSA, apreciind: "Ziarul BURSA reprezintă una dintre cele mai longevive publicaţii, care a surprins în paginile sale naşterea şi evoluţia sectorului financiar comercial din România, din faza embrionară până astăzi. Istoria obiectivă a sistemului financiar poate fi urmărită răsfoind paginile scrise pe parcursul celor trei decenii de activitate a ziarului BURSA. Nu cred ca există o a doua sursă de informaţii cu toată această istorie, care să fie încă în activitate astăzi".

Totodată, Gabriela Folcuţ a subliniat că sistemul financiar românesc este unul solid şi stabil: "La 31 de ani de când am pornit cu toţii pe acest drum, avem un sistem financiar bancar solid şi stabil care poate reprezenta motorul dezvoltării societăţii româneşti. La aproape doi ani de la debutul pandemiei Covid -19, sistemul bancar din România a demonstrat că a ţinut umbrela clienţilor pe vreme rea.

Sistemul bancar a finanţat economia în toată această criză de sănătate, viteza de creştere a creditării din luna octombrie 2021 fiind de 13,5% - cea mai crescută de la debutul pandemiei, dar şi cea mai mare viteză din ultimii 12 ani (2009) ".

Ponderea creditelor care au beneficiat de efectele moratoriilor publice şi private, până la finele lunii martie 2021, a fost 12,7% din totalul creditelor, conform Gabrielei Folcut, care a menţionat că sistemul bancar românesc a traversat perioada pandemiei COVID-19 cu o serie de puncte forte: "Soliditatea sistemului bancar, absorbţia problemelor de lichiditate ale clienţilor, creşterea creditării pe baze sustenabile, accelerarea digitalizării şi un avans mare al economisirii".

Sectorul bancar românesc a înregistrat creşteri, în primele nouă luni ale acestui an faţă de perioada similară din 2020, la toţi indicatorii care reflectă solvabilitatea sectorului (23,07%), activele (13%) şi activitatea de creditare neguvernamentală (13,4%), economisirea (13,9%), în timp ce rata creditelor neperformante a continuat trendul descendent până la 3,65%. Obiectivul domeniului este creşterea gradului de intermediere financiară de la nivelul de 26,8% spre media europeană de 92% şi nivelul incluziunii financiare de la 67% spre media europeană de 95%. Atingerea acestui obiectiv ar permite creşterea bunăstării economice a românilor de la nivelul actual de 1/3 din PIB/capita, comparativ cu media europeană, a mai spus Gabriela Folcut, adăugând: "Sistemul bancar este pregătit atât ca întreg, prin Asociaţia Română a Băncilor, cât şi individual prin intermediul băncilor, să contribuie la accelerarea accesării fondurilor europene şi a fondurilor puse la dispoziţia prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)".

• Florin Jianu: "2022 trebuie să fie un an post pandemic"

Mesajul lui Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR, a fost unul optimist: "Au fost doi ani dificili, în care mediul de afaceri a performat, doi ani în care fiecare dintre noi am contribuit la creşterea economică. Consider că acest an şi perioada următoare trebuie să fie sub semnul responsabilităţii şi coeziunii. Nu e de ajuns că un sector sau altul performează dacă politicile publice nu sunt în linie cu această performanţă, dacă nu există o responsabilitate publică, dacă acţiunile noastre ale tuturor nu sunt convergente. Nu putem să facem abstracţie de vremurile pe care le trăim. Cred că mesajul pe care noi trebuie să-l transmitem este că trebuie să susţinem în continuare campania de vaccinare, să trecem cu bine peste această perioadă, să avem încredere în evoluţia pozitivă a economiei şi a societăţii româneşti şi că 2022 trebuie să fie un an post pandemic. Întreprinderile mici şi mijlocii vor fi mereu active în economie". Florin Jianu a subliniat şi colaborarea constantă şi profesionistă pe care o are cu ziarul BURSA şi cu ziariştii acestei publicaţii.