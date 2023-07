Gartner: Cheltuielile IT pentru servicii bancare si de investitii vor ajunge la 652 miliarde dolari

Cheltuielile IT pentru servicii bancare si de investitii la nivel mondial sunt estimate sa însumeze 652,1 miliarde dolari in 2023, in crestere cu 8,1% fata de 2022, informează un comunicat de presă, remis astăzi. Cheltuielile pentru software vor inregistra cel mai important avans, cu o crestere de 13,5% in 2023.

"Turbulentele economice actuale au schimbat anul acesta contextul investitiilor in tehnologie in serviciile bancare si de investitii", a declarat Debbie Buckland, Director Analyst la Gartner. "In loc sa reduca bugetele IT, organizatiile cheltuiesc mai mult pe tipurile de tehnologii care genereaza rezultate semnificativ mai mari in afaceri. Cheltuielile pentru software, de exemplu, migreaza de la dezvoltarea lor interna in directia achizitionarii de solutii care genereaza mai rapid valoare", a adaugat Debbie Buckland.

Conform sondajului Gartner 2023 CIO and Technology Executive Survey, directorii IT ai organizatiilor de servicii bancare si de investitii vor cheltui cea mai mare parte a resurselor de finantare noi sau suplimentare alocate in 2023 pentru securitate cibernetica, date si analitice, tehnologii de integrare si cloud.

Mai mult de jumatate dintre ei intentioneaza sa creasca investitiile in cloud, reducand in acelasi timp cheltuielile IT efectuate pentru propriile centre de date. Acest lucru se reflecta prin cresterea mai lenta a cheltuielilor pentru sistemele centrelor de date, de la 13,2% in 2022 la 5,7% in 2023 (vezi tabelul 1). Bancile isi diminueaza activele corporale si cheltuielile de capital (capex) in favoarea adoptarii de servicii si cheltuieli de exploatare (opex), pentru a raspunde asteptarilor in evolutie ale clientilor si pietei.

"Pentru a face fata climatului economic actual, directorii IT ai organizatiilor din domeniul serviciilor bancare si de investitii acorda prioritate obiectivelor mai conservatoare care sprijina o crestere rezistenta si durabila, cum ar fi o experienta mai buna pentru clienti (CX) si operatiuni mai eficiente", a declarat Pete Redshaw, VP Analyst la Gartner. "Aceasta este o schimbare fata de anii precedenti, cand cresterea totala - noi teritorii, noi clienti, noi linii de afaceri - a fost obiectivul principal al directorilor generali din sectorul bancar", a completat Pete Redshaw.

Impulsionate de utilizarea sporita a serviciilor de consultanta si a infrastructurii ca serviciu (IaaS), serviciile IT vor reprezenta categoria cu cel mai mare volum de cheltuieli, estimat sa ajunga in 2023 la aproape 270 de miliarde USD. Aceasta reprezinta o crestere de 9,3% fata de 2022, reflectand rolul din ce in ce mai important pe care furnizorii de servicii IT il joaca in a sprijini organizatiile bancare si de servicii de investitii sa navigheze pe valurile de oportunitati si provocari emergente.

"Incertitudinea economica determina organizatiile sa descompuna contractele pe termen lung in mai multe proiecte mai scurte", a spus Buckland. "De asemenea, acestea sunt reticente in a semna noi contracte, a se angaja in initiative pe termen lung sau a angaja noi parteneriate tehnologice, ceea ce duce la o crestere a utilizarii serviciilor de consultanta IT", a subliniat Buckland.

Deficitul global de talente afecteaza si organizatiile bancare si de servicii de investitii, iar cheltuielile pentru serviciile interne vor creste cu 4,2% in 2023 pentru a sprijini costurile crescute de angajare si retinere a talentelor.

"Chiar si dupa recentele reduceri de personal efectuate de multi dintre gigantii din domeniul tehnologiei, bancile nu mai sunt vazute automat de talentele de top ca fiind destinatiile cele mai dezirabile, care ofera satisfactii sau un mediu stimulativ", a spus Redshaw. "Este nevoie de mai multe solutii inovatoare, cum ar fi renuntarea la cerintele legate educatia universitara si adaugarea de beneficii, cum ar fi recalificarea continua, echipe hibride, metode agile si parteneriate fintech", a detaliat Redshaw.