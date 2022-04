Grad de ocupare de 90% pentru The One, primul concept premium de spaţii flexibile de birouri din Bucureşti

The One, primul concept premium de spaţii flexibile de birouri din Bucureşti, a ajuns la un grad de ocupare de 90%, la mai puţin de şase luni de la inaugurare, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

"Într-o perioadă de recalibrare a pieţei de birouri, The One aduce utilizatorilor săi un concept nou, ce îmbină diverse funcţiuni şi servicii precum business lounge, concierge, săli de conferinţe şi spaţii de evenimente, birouri private şi zone de lucru informale sau simulator de golf, într-un spaţiu cu design premium şi o privelişte spectaculoasă ", explică Sheila Ionescu, CEO, The One, adăugând: "În contextul vremurilor tulburi pe care le-am traversat în ultimii doi ani, The One a răspuns în primul rând nevoii de flexibilitate. Companiile nu mai au calendare precise de creştere, iar nevoia de spaţiu este de cele mai multe ori una imediată. Am devenit pentru mulţi dintre clienţii noştri, în speciali pentru multinaţionale, o extindere a biroului tradiţional pe care îl au. Alte companii, pe fondul programului redus de lucru de la birou au preferat să se îndrepte către soluţii flexibile, care oferă servicii integrate, fără condiţionarea unui contract pe termen de 3-5 ani".

The One ocupă etajul 6 şi ultimele etaje, 17 şi 18, ale clădirii One Tower. Investiţia de peste 4 milioane de Euro este finalizată în această perioadă cu o ultimă componentă: un spaţiu de 600 de mp dedicat atât evenimentelor corporate cât şi celor private, asigurând tot spectrul necesar de servicii şi echipamente tehnice.

Decizia unei investiţii intr-un astfel de centru a apărut în contextul unor tranformări rapide în două domenii conexe: imobiliarele şi ospitalitatea. Două industrii total diferite s-au întâlnit şi au pus bazele unei colaborări determinate de schimbarea demografică, de mobilitatea permisă de noile tehnologii şi de nevoia permanentă de flexibilitate. Acest prim centru "The One" funcţionează în clădirea One Tower, parte din One Floreasca City, prima dezvoltare imobiliară sustenabilă cu funcţie mixtă din România. The One propune o serie de spaţii multifuncţionale, care pot găzdui conferinţe şi evenimente pentru 100-300 de participanţi, întâlniri şi training-uri între 30 şi 100 de persoane, spaţii de birouri exclusiviste, care pot fi închiriate pe termen scurt şi mediu, oferind membrilor săi acces la diverse facilităţi premium precum concierge, sky bar sau sală de golf.