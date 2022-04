GREGOIRE VERDEAUX, SENIOR VICE PRESIDENT EXTERNAL AFFAIRS PHILIP MORRIS INTERNATIONAL:"Inovaţia poate fi un factor generator de inegalităţi"

Inovaţia poate fi un factor care generează inegalităţi, a declarat, astăzi, Gregoire Verdeaux, senior vice president external affairs la Philip Morris International (PMI), în cadrul Delphi Economic Forum VII organizat în Delphi, Grecia.

Verdeaux a afirmat: "Am venit la Philip Morris International acum mai puţin de 2 ani după o carieră de 16 ani în sectorul guvernamental, în Franţa, în Comisia Europeană şi la ONU. Şi apoi am lucrat în alte 2 sectoare, în primul rând sectorul energetic când aveam tranziţia spre regenerabile. (...) Apoi am lucrat în telecom şi sectorul digital timp de 6 ani. Iar acum, datorită transformării Philip Morris, care alături de British Petroleum, reprezintă cele mai mari transformări de business din rândul companiilor Fortune 500. Şi între toate aceste domenii există multe similitudini. Toţi iubim inovaţiile, dar am subestimat mult faptul că inovaţia poate genera inegalităţi. Adică există un fenomen care... Ca urmare a faptului că inovaţia avansează cu un ritm foarte rapid în diverse sectoare, fie biotehnologie, sectorul farmaceutic şi până la cel energetic şi de transport, se creează un efect agregat pentru cei care beneficiază de pe urma inovaţiei şi un efect de excluziune pentru cei care nu (beneficiază de inovaţie). Şi sunt surprins că oamenii nu se uită mai mult la aceste fenomene sociale cu impact major din ultimii ani. Oamenii care exprimă deobicei disatisfacţie şi un sentiment de rebeliune şi disperare sunt defapt excluşi de orice strat al inovaţiei şi la finalul zilei (...) ajungi ca unii consumatori să fie lăsaţi în urmă".

Verdeaux a dat ca exemplu mişcarea Vestelor Galbene din Franţa, despre care a spus că a fost o mişcare de rebeliune împotriva creşterii preţului carburanţilor.

"De ce: pentru că oamenii aceştia trebuiau să conducă în fiecare zi, în rural. Micromobilitatea, 5G, energia verde, nu era nimic pentru ei. Asta în primul rând. Acesta este impactul agregat asupra aceleiaşi populaţii ale unor straturi diferite ale inovaţiei. Straturi de care beneficiază o parte şi nu cealalta, iar la finalul zilei ajungi să te uiţi în grădină şi îţi dai seama că pui mereu apă doar unora dintre plante", a afirmat Gregoire Verdeaux.

Oficialul PMI a mai afirmat că aceste inovaţii nu apar în orice moment din istorie.

"Au trecut 15 ani de la falimentul Lehman Brothers. În Grecia am avut cea mai gravă recesiune din ţările OECD, am avut războiul civil sirian cu impact major din criza refugiaţilor, nu doar în regiunea aceasta ci şi dincolo de ea. Apoi am avut Covid, acum avem un război în Ucraina. Şi cred că este momentul să considerăm că nu există «normalitate» şi că această combinaţie de urgenţe şi rezilienţă ajută guvernele să impună noi unelte de reglementare şi noi trebuie să le ajutăm cu această situaţie", a spus Verdeaux.

Acesta a mai adăugat că pandemia a mărit inegalităţile dintre lumea emergentă şi cea dezvoltată, cu diferite consecinţe şi caracteristici pentru fiecare.

"Dar ce mă surprinde cu adevărat este că unele probleme au fost identificate din timp de guverne şi au făcut ce a fost nevoie să se întâmple şi alte probleme le-au ignorat", a spus Verdeaux, dând ca exemplu supra-reglementarea e-ţigaretelor într-o ţară care a avut drept consecinţă întoarcerea consumatorilor către ţigarete clasice, mult mai dăunătoare.